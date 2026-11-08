దీపావళి ముహూరత్ ట్రేడింగ్...స్వల్ప నష్టాల్లో సూచీలు.. 8 ఏళ్ల పరంపరకు బ్రేక్
దీపావళి సందర్భంగా స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీలు ఏటా ప్రత్యేక ముహూరత్ ట్రేడింగ్ సెషన్ నిర్వహిస్తాయి. హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం కొత్త ఆర్థిక సంవత్సరం 2083 సంవత్కు ఇది శ్రీకారం చుడుతుంది. కొత్త పెట్టుబడులు ప్రారంభించడానికి ఈ సమయం శుభప్రదమైనదిగా భావిస్తారు. అందుకే దీపావళి పండుగ రోజున నిర్వహించిన ప్రత్యేక ముహూరత్ ట్రేడింగ్లో దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు స్వల్ప నష్టాల్లో ముగిశాయి.
ముహూరత్ ట్రేడింగ్ సమయంలో సూచీలు సాధారణంగా లాభాల్లో ముగుస్తుంటాయి. ఈసారి మాత్రం నష్టాల్లో ముగిశాయి. 2016, 17లో వరుసగా రెండేళ్లూ సూచీలు నష్టాల్లో ముగిశాయి. 2018 నుంచి లాభపడుతూ వస్తున్నాయి. దాదాపు 8 ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ నష్టపోవడం ఇదే తొలిసారి. దీంతో లాభాల పరంపరకు బ్రేక్ పడింది.
మధ్యాహ్నం 2.20 గంటలకు దాదాపు 270 పాయింట్ల లాభంతో 81,299.34 వద్ద ప్రారంభమైన సెన్సెక్స్ 80,932.42 - 81,442.11 మధ్య కదలాడింది. చివరికి 28.62 పాయింట్ల స్వల్ప నష్టంతో 80,999.40 వద్ద ముగిసింది. 40 పాయింట్ల లాభంతో 25,070.45 వద్ద ట్రేడింగ్ను మొదలుపెట్టిన నిఫ్టీ.. 43.95 పాయింట్ల నష్టంతో 24,986.40 వద్ద ముగిసింది.
సెన్సెక్స్ 30 సూచీలో మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా, ఇండిగో, ట్రెంట్, ఇన్ఫోసిస్, భారతీ ఎయిర్టెల్ షేర్లు నష్టాల్లో ముగిశాయి. సన్ఫార్మా, టాటా స్టీల్, మారుతీ సుజుకీ, పవర్గ్రిడ్ కార్పొరేషన్, అదానీ పోర్ట్స్ షేర్లు లాభపడ్డాయి.