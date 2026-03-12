గురువారం, 12 మార్చి 2026
ఐవీఆర్
గురువారం, 12 మార్చి 2026 (20:47 IST)

భారతదేశ క్లీన్ ఎనర్జీ పరివర్తనను వేగవంతం చేయడానికి సేల్స్‌ఫోర్స్‌తో టాటా పవర్ భాగస్వామ్యం

image
భారతదేశంలోని అతిపెద్ద వర్టికల్లీ ఇంటిగ్రేటెడ్ పవర్ కంపెనీలలో ఒకటైన టాటా పవర్, వేగంగా విస్తరిస్తున్న తన రూఫ్‌టాప్ సోలార్(RTS), EV ఛార్జింగ్, స్మార్ట్ హోమ్ సొల్యూషన్స్ వ్యాపారాలను డిజిటల్‌గా మార్చేందుకు ప్రపంచ నంబర్ 1 ఏఐ సీఆర్ఎం(AI CRM) ప్లాట్‌ఫారమ్ సేల్స్‌ఫోర్స్‌తో భాగస్వామ్యాన్ని ప్రకటించింది. ఏఐ(AI), ఆటోమేషన్, డేటా-ఆధారిత విధానాల ద్వారా సురక్షితమైన, స్మార్ట్, పూర్తి ఇంటిగ్రేటెడ్ క్లీన్ ఎనర్జీ ఎకోసిస్టమ్‌ను ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా, భారతదేశ నెట్-జీరో లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా టాటా పవర్ నిర్దేశించుకున్న దీర్ఘకాలిక క్లీన్ ఎనర్జీ రోడ్‌మ్యాప్‌ను ఈ భాగస్వామ్యం మరింత బలోపేతం చేస్తుంది. ఈ ప్లాట్‌ఫారమ్ పునరుత్పాదక ఇంధన వాల్యూ చెయిన్ అంతటా స్కేలబుల్ వృద్ధిని, భాగస్వాములు-కస్టమర్లతో లోతైన అనుబంధాన్ని, కార్యాచరణ నైపుణ్యాన్ని సాధ్యం చేస్తుంది.
 
ఈ పరివర్తనలో భాగంగా, టాటా పవర్ తన అనుబంధ పునరుత్పాదక ఇంధన సంస్థ అయిన టాటా పవర్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ లిమిటెడ్(TPREL) అంతటా ఏజెంట్‌ఫోర్స్ సేల్స్, ఏజెంట్‌ఫోర్స్ సర్వీస్, ఏజెంట్‌ఫోర్స్ మార్కెటింగ్‌‌లను అమలు చేసింది. సేల్స్‌ఫోర్స్ ప్లాట్‌ఫారమ్ ఇంటెలిజెంట్, AI-ప్రారంభించబడిన వర్క్‌ఫ్లోలను శక్తివంతం చేస్తుంది. ఇది పారదర్శకతను పెంచుతుంది, నిర్ణయాలు తీసుకునే ప్రక్రియను వేగవంతం చేస్తుంది మరియు సజావుగా ఆమ్నిఛానల్ అనుభవాలను సృష్టిస్తుంది. తద్వారా భారీ స్థాయిలో సామర్థ్యాన్ని, చురుకుదనాన్ని, సేవలో నాయకత్వాన్ని నడిపిస్తుంది.
 
టాటా పవర్ యొక్క బెస్ట్-ఇన్-క్లాస్ ఆమ్నిఛానల్ ఎంగేజ్‌మెంట్ మోడల్‌కు ఏజెంట్‌ఫోర్స్ సేల్స్, ఏజెంట్‌ఫోర్స్ సర్వీస్ పునాదిగా నిలుస్తాయి. టాటా పవర్ యొక్క అధిక-వృద్ధి పునరుత్పాదక ఇంధన వ్యాపారాలకు సేల్స్‌ఫోర్స్ వ్యూహాత్మక డిజిటల్ వెన్నెముకగా పనిచేస్తుంది. ఈ ప్లాట్‌ఫారమ్ భాగస్వాములు, కస్టమర్ జర్నీలను ఎండ్-టు-ఎండ్ డిజిటలైజేషన్ చేయడానికి అనుమతిస్తుంది, లీడ్ మేనేజ్‌మెంట్, ఇన్వెంటరీ విజిబిలిటీ, ప్రాసెస్ ఆటోమేషన్, రియల్ టైమ్ పనితీరు ట్రాకింగ్‌ను క్రమబద్ధీకరించి అందిస్తుంది. ఇది పెరిగిన పారదర్శకతను, కార్యాచరణ సామర్థ్యాన్ని, అడుగడుగునా అత్యుత్తమ కస్టమర్ అనుభవాన్ని నిర్ధారిస్తుంది.
 
అదనంగా, టాటా పవర్ జీరో-టచ్ క్వాలిటీ, సేఫ్టీ వాలిడేషన్ ప్రాసెస్‌ను ప్రారంభించడానికి సేల్స్‌ఫోర్స్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌కు అదనంగా సొంత డీప్ లెర్నింగ్, ఏజెంటిక్ ఇంటెలిజెన్స్ లేయర్‌ను అభివృద్ధి చేసింది. ఈ డిజిటల్ సామర్థ్యం.. వెనువెంటనే ఆన్-సైట్ వెరిఫికేషన్‌ను, ఆటోమేటెడ్ వారెంటీ జనరేషన్‌ను సులభతరం చేస్తుంది. ఇది సోలార్‌రూఫ్ ఆఫర్‌ల క్రింద నాణ్యత హామీ, అత్యుత్తమ డెలివరీ కోసం టాటా పవర్ యొక్క నిబద్ధతను బలోపేతం చేస్తుంది.
 
ప్రధాన మంత్రి సూర్య ఘర్ యోజన కింద బలమైన విధానపరమైన మద్దతు కారణంగా, టాటా పవర్ యొక్క రెసిడెన్షియల్ రూఫ్‌టాప్ సోలార్ విభాగం గత రెండు ఆర్థిక సంవత్సరాల్లో 200% పైగా వృద్ధిని సాధించింది. మొత్తంమీద, కంపెనీ సోలార్ పోర్ట్‌ఫోలియో FY 2020, FY 2025 మధ్య ఆదాయాల్లో ఐదు రెట్లు పెరుగుదలను సాధించింది. ఇది మార్కెట్లో పెరుగుతున్న ఆదరణను, డిజిటల్ ఆధారిత అత్యుత్తమ పనితీరును, అన్ని విభాగాలలో కస్టమర్ల విస్తృత నమ్మకాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది.
 
భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఆమ్నిఛానల్ కస్టమర్, భాగస్వాముల కాంటాక్ట్ సెంటర్ కార్యకలాపాలను పూర్తిగా మార్చే విధంగా రూపొందించబడిన హై-ఇంపాక్ట్, ఏజెంటిక్ AI-ఆధారిత వర్క్‌ఫ్లోలను సంయుక్తంగా అభివృద్ధి చేయడానికి టాటా పవర్, సేల్స్‌ఫోర్స్ కలిసి పనిచేస్తాయి. ఇది సమస్యల వేగవంతమైన పరిష్కారాన్ని, ప్రోయాక్టివ్ సర్వీస్‌ను, ప్రిడిక్టివ్ ఎంగేజ్‌మెంట్‌ను నడిపిస్తుంది.

Youth: కిరణ్ అబ్బవరం ఆవిష్కరించిన యూత్ మూవీ ఫస్ట్ లుక్

Youth: కిరణ్ అబ్బవరం ఆవిష్కరించిన యూత్ మూవీ ఫస్ట్ లుక్కెన్ కరునాస్, అనిష్మ అనిల్ కుమార్, దేవదర్శిని చేతన్, సూరజ్ వెంజరముడు, ప్రియాన్షి యాదవ్, మీనాక్షి దినేష్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న తమిళ మూవీ "యూత్". ఈ చిత్రాన్ని ఇదే పేరుతో ఈ2సీ బ్యానర్ పై తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు హౌస్ ఫుల్ వినీత్, సందీప్. ఈ చిత్రానికి కెన్ కరునాస్ అండ్ గ్యాంగ్ దర్శకత్వం వహించారు. త్వరలోనే "యూత్" మూవీ తెలుగులో గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రాబోతోంది.

Peddi in Dolby : డాల్బీ సినిమాస్ ఫార్మెట్‌లో పెద్ది రిలీజ్ కు సిద్ధం

Peddi in Dolby : డాల్బీ సినిమాస్ ఫార్మెట్‌లో పెద్ది రిలీజ్ కు సిద్ధంప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న ఈ చిత్రం మరో ప్రత్యేకతను సొంతం చేసుకుంది. ఈ చిత్రం అత్యాధునిక డాల్బీ సినిమాస్ ఫార్మెట్‌లో కూడా విడుదల కానుంది. రామ్ చరణ్ మాస్ రగ్గడ్ అవతార్‌ను డాల్బీ సినిమాస్ ఫార్మెట్‌ లో చూడడం ప్రేక్షకులకు మరింత గ్రాండ్ ఎక్స్ పీరియన్స్ అందించనుంది. పెద్ది వంటి భారీ యాక్షన్, ఎమోషన్ కలిగిన సినిమాను డాల్బీ సినిమాస్ లో చూడడం ప్రేక్షకులకు పూర్తిగా లీనమయ్యే అనుభూతిని ఇవ్వనుంది.

Rashi khanna: రెండువేల మందితో పవన్ కళ్యాణ్ డ్యాన్స్ కి చప్పట్లు, ఈలలతో దద్దరిల్లిపోయింది

Rashi khanna: రెండువేల మందితో పవన్ కళ్యాణ్ డ్యాన్స్ కి చప్పట్లు, ఈలలతో దద్దరిల్లిపోయింది'గబ్బర్ సింగ్' వంటి సంచలన విజయం తరువాత పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్, కల్ట్ కెప్టెన్ హరీష్ శంకర్ కలయికలో వస్తున్న 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' సినిమాపై అంచనాలు రోజురోజుకు పెరుగుతున్నాయి. ఇప్పటివరకు ఈ చిత్రం నుంచి విడుదలైన ప్రతి పాట, టీజర్ ప్రేక్షకుల నుంచి అద్భుతమైన స్పందనను అందుకున్నాయి.

Naga Chaitanya: వృషకర్మ స్టన్స్ కోసం నాగ చైతన్య కొత్త BTS స్టిల్స్ రిలీజ్

Naga Chaitanya: వృషకర్మ స్టన్స్ కోసం నాగ చైతన్య కొత్త BTS స్టిల్స్ రిలీజ్ఇటీవల విడుదలైన 'వృషకర్మ' గ్లింప్స్ అన్ని ప్లాట్‌ఫామ్‌లు, ప్రేక్షకుల నుండి అద్భుతమైన స్పందనను పొందింది. వెంటనే వైరల్ అయ్యి భారీ సంచలనాన్ని సృష్టిస్తోంది. ఇంటెన్స్ విజువల్స్, పవర్ ఫుల్ వరల్డ్ బిల్డింగ్ అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచాయి, సినిమాపై భారీ అంచనాలను పెంచాయి.

డబ్బు – కుటుంబం – ఆధునిక ఆశయాల నేపథ్యంతో కార్మేని సెల్వం టీజర్

డబ్బు – కుటుంబం – ఆధునిక ఆశయాల నేపథ్యంతో కార్మేని సెల్వం టీజర్సముద్రఖని ప్రధాన పాత్రలో గౌతమ్ వాసుదేవ్ మీనన్ కీలక పాత్రలో కనిపించనున్న చిత్రం కార్మేని సెల్వం. లక్ష్మీ ప్రియా, అభినయ, కార్తిక్ కుమార్, బడవ గోపీ, కోతండం, కరణ్ చక్రవర్తి, శంకర నారాయణ్ వి, హరిత పరాకోడ్ ఇతర పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని ఏప్రిల్ 3న తెలుగు, తమిళ భాషల్లో గ్రాండ్ గా థియేట్రికల్ రిలీజ్ కాబోతుంది. ప్రముఖ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సంస్థ పీవీఆర్ ఐనాక్స్ పిక్చర్స్ ఈ చిత్రం థియేటర్స్ లోకి రాబోతుంది.

డయాబెటిస్‌, గుండె, మూత్రపిండాల ప్రమాదాలను ముందస్తుగా గుర్తించడానికి అబోట్ ICRAS సాధనం

డయాబెటిస్‌, గుండె, మూత్రపిండాల ప్రమాదాలను ముందస్తుగా గుర్తించడానికి అబోట్ ICRAS సాధనంటైప్ 2 డయాబెటిస్ మెల్లిటస్(T2DM)తో జీవించే వ్యక్తుల గుండె, మూత్రపిండాల ప్రమాదాలను గుర్తించడంలో భారతదేశంలోని వైద్యులకు సహాయపడేందుకు, ఇంటర్నేషనల్ కార్డియో-రెనల్ రిస్క్ అసెస్మెంట్ అండ్ స్ట్రాటిఫికేషన్(ICRAS)అనే వినూత్న వెబ్ ఆధారిత సాధనాన్ని ప్రారంభించినట్లు గ్లోబల్ హెల్త్‌కే ర్ లీడర్ అబోట్ ప్రకటించారు. ప్రత్యేక నిపుణుల బృందం మార్గదర్శకత్వంలో అభివృద్ధి చేయబడిన ICRAS సాధనం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ మెల్లిటస్(T2DM)తో నివసించే వ్యక్తులలో కార్డియో-మూత్రపిండాల ప్రమాదాన్ని ప్రారంభంలోనే అంచనా వేయడానికి భారత వైద్యులకు సహాయపడుతుంది.

నల్ల ద్రాక్షలో వున్న పోషకాలు ఏమిటి? వాటి ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

నల్ల ద్రాక్షలో వున్న పోషకాలు ఏమిటి? వాటి ప్రయోజనాలు ఏమిటి?నల్ల ద్రాక్ష. సహజంగా ఎక్కువగా పచ్చ ద్రాక్షపండ్లనే ఇష్టపడుతుంటారు చాలామంది. ఐతే నల్లద్రాక్షలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఫైబర్, విటమిన్లు, ఖనిజాలు వున్నాయి. ఈ పండ్లు తింటుంటే పలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. నల్ల ద్రాక్షలో రెస్వెరాట్రాల్, ఆంథోసైనిన్లు వంటి యాంటీఆక్సిడెంట్లు క్యాన్సర్, డయాబెటిస్, గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని అడ్డుకుంటాయి. నల్ల ద్రాక్షలోని ఫైబర్ జీర్ణక్రియకు సహాయపడుతుంది, రక్తంలో చక్కెరను నియంత్రిస్తుంది, మలబద్ధకాన్ని నివారిస్తుంది. నల్ల ద్రాక్షలోని విటమిన్ సి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో సహాయపడుతుంది. నల్ల ద్రాక్షలో పొటాషియం ఉంటుంది, ఇది రక్తపోటును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

అల్లంతో గృహవైద్యం అంటారు, ఎందుకు?

అల్లంతో గృహవైద్యం అంటారు, ఎందుకు?అల్లంతో అనేక ప్రధాన ఆరోగ్య సమస్యలు నయమవుతాయి. ఎందుకంటే అల్లంలో పలు ఔషధీయ గుణాలు వున్నాయి. అల్లం ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్యలను వదిలిస్తుందో తెలుసుకుందాము. అల్లం రుచికి మాత్రమే కాదు, గొప్ప ఔషధం కూడా. అల్లం, తేనె, పసుపు కలిపి పేస్ట్‌లా తయారు చేయండి. గోరువెచ్చని నీటితో కలిపి తీసుకోవడం వల్ల జలుబు, దగ్గు తక్షణమే నయమవుతాయి. తినడానికి ముందు, అల్లం ముక్క మీద నల్ల ఉప్పు చల్లుకుని తినండి. ఇది జీర్ణవ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తుంది, గ్యాస్ సమస్యలను తొలగిస్తుంది. అల్లం టీలో నిమ్మరసం, తేనె కలిపి తాగాలి.

కొలెస్ట్రాల్‌ను కరిగించే బొప్పాయి, ఇంకా ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?

కొలెస్ట్రాల్‌ను కరిగించే బొప్పాయి, ఇంకా ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?సీజనల్ ఫ్రూట్స్ తప్పక తింటుండాలి. ఏ సీజన్‌లో దొరికే పండును తింటుంటే అన్ని రకాల విటమిన్స్ అందుతాయి. ఇలాంటి పండ్లలో బొప్పాయి కూడా ఒకటి. ఈ బొప్పాయిలో చాలా రకాల ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి. బొప్పాయి పండు ఇంట్లో ఉంటే ఇంటిల్లిపాదికీ గృహవైద్యంగా పని చేస్తుంది. ఎలా అంటే బొప్పాయిలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, బీటా కెరోటిన్లు భారీగా ఉంటాయి. ఇవి వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. ప్రోటీన్లను జీర్ణం చేసే పపాయిన్ అనే ఎంజైము బొప్పాయిలో సమృద్ధిగా ఉంటుంది. అందువల్ల భోజనం తర్వాత నాలుగు బొప్పాయి ముక్కలు తింటే అది కడుపులో ఏ విధమైన ఇబ్బంది కలగకుండా చూస్తుంది.

కడుపులో మంటగా ఉందా?

కడుపులో మంటగా ఉందా?పొట్టలో మంటగా ఉంటే అస్సలు అశ్రద్ద చేయవద్దంటున్నారు వైద్య నిపుణులు. ఈ గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య నుంచి బైటపడే మార్గాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. 1. ఉదయాన్నే పరగడుపున కనీసం లీటరు నీటిని త్రాగాలి. దీనివల్ల గ్యాస్ కంట్రోల్‌లో ఉంటుంది. 2. గ్యాస్ సమస్య వున్న వారికి దాల్చిన చెక్క చాలా మేలు చేస్తుంది. 3. ఉదయాన్నేఅరకప్పు పెరుగులో రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బలు నూరి కలుపుకొని తింటే గ్యాస్ తగ్గుతుంది. 4. కడుపులో మంట వున్నవారు అల్లాన్ని ప్రతిరోజు క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల మంచి ఫలితం వుంటుంది. 5. గోరువెచ్చని నీటిలో జీలకర్ర పొడి కలుపుకొని త్రాగితే చాలా మంచిది.
