భారతదేశంలోని అతిపెద్ద వర్టికల్లీ ఇంటిగ్రేటెడ్ పవర్ కంపెనీలలో ఒకటైన టాటా పవర్, వేగంగా విస్తరిస్తున్న తన రూఫ్టాప్ సోలార్(RTS), EV ఛార్జింగ్, స్మార్ట్ హోమ్ సొల్యూషన్స్ వ్యాపారాలను డిజిటల్గా మార్చేందుకు ప్రపంచ నంబర్ 1 ఏఐ సీఆర్ఎం(AI CRM) ప్లాట్ఫారమ్ సేల్స్ఫోర్స్తో భాగస్వామ్యాన్ని ప్రకటించింది. ఏఐ(AI), ఆటోమేషన్, డేటా-ఆధారిత విధానాల ద్వారా సురక్షితమైన, స్మార్ట్, పూర్తి ఇంటిగ్రేటెడ్ క్లీన్ ఎనర్జీ ఎకోసిస్టమ్ను ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా, భారతదేశ నెట్-జీరో లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా టాటా పవర్ నిర్దేశించుకున్న దీర్ఘకాలిక క్లీన్ ఎనర్జీ రోడ్మ్యాప్ను ఈ భాగస్వామ్యం మరింత బలోపేతం చేస్తుంది. ఈ ప్లాట్ఫారమ్ పునరుత్పాదక ఇంధన వాల్యూ చెయిన్ అంతటా స్కేలబుల్ వృద్ధిని, భాగస్వాములు-కస్టమర్లతో లోతైన అనుబంధాన్ని, కార్యాచరణ నైపుణ్యాన్ని సాధ్యం చేస్తుంది.
ఈ పరివర్తనలో భాగంగా, టాటా పవర్ తన అనుబంధ పునరుత్పాదక ఇంధన సంస్థ అయిన టాటా పవర్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ లిమిటెడ్(TPREL) అంతటా ఏజెంట్ఫోర్స్ సేల్స్, ఏజెంట్ఫోర్స్ సర్వీస్, ఏజెంట్ఫోర్స్ మార్కెటింగ్లను అమలు చేసింది. సేల్స్ఫోర్స్ ప్లాట్ఫారమ్ ఇంటెలిజెంట్, AI-ప్రారంభించబడిన వర్క్ఫ్లోలను శక్తివంతం చేస్తుంది. ఇది పారదర్శకతను పెంచుతుంది, నిర్ణయాలు తీసుకునే ప్రక్రియను వేగవంతం చేస్తుంది మరియు సజావుగా ఆమ్నిఛానల్ అనుభవాలను సృష్టిస్తుంది. తద్వారా భారీ స్థాయిలో సామర్థ్యాన్ని, చురుకుదనాన్ని, సేవలో నాయకత్వాన్ని నడిపిస్తుంది.
టాటా పవర్ యొక్క బెస్ట్-ఇన్-క్లాస్ ఆమ్నిఛానల్ ఎంగేజ్మెంట్ మోడల్కు ఏజెంట్ఫోర్స్ సేల్స్, ఏజెంట్ఫోర్స్ సర్వీస్ పునాదిగా నిలుస్తాయి. టాటా పవర్ యొక్క అధిక-వృద్ధి పునరుత్పాదక ఇంధన వ్యాపారాలకు సేల్స్ఫోర్స్ వ్యూహాత్మక డిజిటల్ వెన్నెముకగా పనిచేస్తుంది. ఈ ప్లాట్ఫారమ్ భాగస్వాములు, కస్టమర్ జర్నీలను ఎండ్-టు-ఎండ్ డిజిటలైజేషన్ చేయడానికి అనుమతిస్తుంది, లీడ్ మేనేజ్మెంట్, ఇన్వెంటరీ విజిబిలిటీ, ప్రాసెస్ ఆటోమేషన్, రియల్ టైమ్ పనితీరు ట్రాకింగ్ను క్రమబద్ధీకరించి అందిస్తుంది. ఇది పెరిగిన పారదర్శకతను, కార్యాచరణ సామర్థ్యాన్ని, అడుగడుగునా అత్యుత్తమ కస్టమర్ అనుభవాన్ని నిర్ధారిస్తుంది.
అదనంగా, టాటా పవర్ జీరో-టచ్ క్వాలిటీ, సేఫ్టీ వాలిడేషన్ ప్రాసెస్ను ప్రారంభించడానికి సేల్స్ఫోర్స్ ప్లాట్ఫారమ్కు అదనంగా సొంత డీప్ లెర్నింగ్, ఏజెంటిక్ ఇంటెలిజెన్స్ లేయర్ను అభివృద్ధి చేసింది. ఈ డిజిటల్ సామర్థ్యం.. వెనువెంటనే ఆన్-సైట్ వెరిఫికేషన్ను, ఆటోమేటెడ్ వారెంటీ జనరేషన్ను సులభతరం చేస్తుంది. ఇది సోలార్రూఫ్ ఆఫర్ల క్రింద నాణ్యత హామీ, అత్యుత్తమ డెలివరీ కోసం టాటా పవర్ యొక్క నిబద్ధతను బలోపేతం చేస్తుంది.
ప్రధాన మంత్రి సూర్య ఘర్ యోజన కింద బలమైన విధానపరమైన మద్దతు కారణంగా, టాటా పవర్ యొక్క రెసిడెన్షియల్ రూఫ్టాప్ సోలార్ విభాగం గత రెండు ఆర్థిక సంవత్సరాల్లో 200% పైగా వృద్ధిని సాధించింది. మొత్తంమీద, కంపెనీ సోలార్ పోర్ట్ఫోలియో FY 2020, FY 2025 మధ్య ఆదాయాల్లో ఐదు రెట్లు పెరుగుదలను సాధించింది. ఇది మార్కెట్లో పెరుగుతున్న ఆదరణను, డిజిటల్ ఆధారిత అత్యుత్తమ పనితీరును, అన్ని విభాగాలలో కస్టమర్ల విస్తృత నమ్మకాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది.
భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఆమ్నిఛానల్ కస్టమర్, భాగస్వాముల కాంటాక్ట్ సెంటర్ కార్యకలాపాలను పూర్తిగా మార్చే విధంగా రూపొందించబడిన హై-ఇంపాక్ట్, ఏజెంటిక్ AI-ఆధారిత వర్క్ఫ్లోలను సంయుక్తంగా అభివృద్ధి చేయడానికి టాటా పవర్, సేల్స్ఫోర్స్ కలిసి పనిచేస్తాయి. ఇది సమస్యల వేగవంతమైన పరిష్కారాన్ని, ప్రోయాక్టివ్ సర్వీస్ను, ప్రిడిక్టివ్ ఎంగేజ్మెంట్ను నడిపిస్తుంది.