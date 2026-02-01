బడ్జెట్ తర్వాత ధరలు తగ్గే వస్తువులు ఇవే : కేన్సర్ రోగులకు ఊరట... మద్యం మరింత ప్రియం
కేన్సర్ చికిత్సలో ఉపయోగించే మందులపై పన్ను భారం తగ్గనిస్తున్నట్టు కేంద్ర విత్తమంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ వెల్లడించారు. ఆమె తన బడ్జెట్ ప్రసంగంలో మొత్తం 17 రకాలైన ప్రాణరక్షక కేన్సర్ మందులపై ప్రాథమిక కస్టమ్స్ డ్యూటీని పూర్తిగా మినహాయిస్తున్నట్టు తెలిపారు. ఈ చర్యతో ఖరీదైన చికిత్సలు మరింత మంది అందుబాటులోకి వస్తాయి. కేన్సర్ రోగులకు ఉపశమనం కలిగించేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు ఆమె వివరించారు.
ఈ ఔషధాలపై ప్రాథమిక కస్టమ్స్ డ్యూటీ సున్నా శాతం తగ్గించినట్టు చెప్పారు. దీంతో పాటు అరుదైన వ్యాధుల చికిత్సలో ఉపయోగించే మందులు, ప్రత్యేక వైద్య ఆహారాల దిగుమతిపైనా పన్ను మినహాయిస్తున్నట్టు తెలిపారు. దీంతో కేన్సర్ చికిత్సకు అవసరమైన మందుల ధరలు తగ్గి, రోగులపై ఆర్థిక భారం తగ్గనుంది.
బడ్జెట్ తర్వాత తగ్గే వస్తువులు...
17 రకాల కేన్సర్ మందులు, కొన్ని డయాబెటిక్ మందులు, స్మార్ట్ ఫోన్లు, ఈవీ బ్యాటరీలు, సోలార్ ప్యానెల్స్, లిథియం బ్యాటరీ కంపోనెట్స్, లెదర్ వస్తువులు, మైక్రోవేవ్ ఓవెన్స్, ఓవర్సీస్ టూరిజం ప్యాకేజీ, విదేశీ విద్యా ఖర్చులు,
ధరలు పెరిగేవి...
మద్యం, సిగరెట్లు, పాన్ మసాలా, స్క్రాప్, ఎఫ్ అండ్ ఓ ట్రేడింగ్ తదితర వస్తువుల ధరలు పెరుగనున్నాయి.