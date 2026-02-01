Viksit Bharat Vision: విక్షిత్ భారత్ కోసం బ్యాంకింగ్పై ఉన్నత స్థాయి కమిటీ- బ్యాంకింగ్ రంగానికి బలం
2026-27 కేంద్ర బడ్జెట్ ప్రసంగంలో, ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ఆర్థిక రంగంలో భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకునే ప్రతిపాదనలను వివరించారు. ఇవి భారతదేశ బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడం, దేశం విక్షిత్ భారత్ లక్ష్యం వైపు ముందుకు సాగుతున్న కొద్దీ వ్యాపార సౌలభ్యాన్ని పెంచడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి.
విక్షిత్ భారత్ కోసం బ్యాంకింగ్పై ఉన్నత స్థాయి కమిటీని ఏర్పాటు చేయాలనే ప్రతిపాదన ఒక ప్రధాన ప్రకటన. ఈ ప్యానెల్ బ్యాంకులు, బ్యాంకింగ్యేతర ఆర్థిక సంస్థలతో సహా మొత్తం బ్యాంకింగ్ రంగాన్ని సమగ్రంగా సమీక్షిస్తుంది. ఆర్థిక స్థిరత్వం, బలమైన వినియోగదారుల రక్షణను నిర్ధారిస్తూ, భారతదేశ తదుపరి దశ ఆర్థిక వృద్ధికి ఈ రంగాన్ని సమలేఖనం చేయడం దీని లక్ష్యం.
ఆర్థిక మంత్రి సీతారామన్ ఈ రంగం ప్రస్తుత బలాలను హైలైట్ చేశారు. బలమైన బ్యాలెన్స్ షీట్లు, రికార్డు లాభదాయకత, బ్యాంకింగ్ సేవలకు దాదాపు సార్వత్రిక ప్రాప్యత వంటివి, ప్రస్తుతం 98 శాతం గ్రామాలు కవర్ చేయబడ్డాయి. భవిష్యత్తు సవాళ్లకు సామర్థ్యం, స్థాయి, సంసిద్ధతను మెరుగుపరచడానికి కమిటీ సంస్కరణలను సిఫార్సు చేస్తుంది.
విద్యుత్ రంగంలో ప్రభుత్వ రంగ ఆర్థిక సంస్థలను బలోపేతం చేయడానికి, మంత్రి పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్, గ్రామీణ విద్యుదీకరణ కార్పొరేషన్ను పునర్నిర్మించాలని ప్రతిపాదించారు. ఈ కీలకమైన నాన్-బ్యాంకింగ్ సంస్థలలో ఎక్కువ స్థాయి, కార్యాచరణ సామర్థ్యాన్ని సాధించడానికి ఈ దశ ప్రయత్నిస్తుంది. మౌలిక సదుపాయాలకు నిధులు సమకూర్చడానికి, ఇంధన రంగ అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం ప్రోత్సాహానికి మద్దతు ఇస్తుంది.
విదేశీ మారక ద్రవ్య నిర్వహణ చట్టం నాన్-డెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ నియమాలను కూడా ఆమె సమగ్రంగా సమీక్షిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆర్థిక ప్రాధాన్యతలకు అనుగుణంగా విదేశీ పెట్టుబడుల కోసం మరింత సమకాలీన, వినియోగదారు-స్నేహపూర్వక చట్రాన్ని సృష్టించడం దీని లక్ష్యం. ఈ చర్య విధానాలను సరళీకృతం చేస్తుందని మరియు భారతీయ మార్కెట్లలోకి మరింత ప్రపంచ మూలధనాన్ని ఆకర్షిస్తుందని భావిస్తున్నారు.
బాండ్ మార్కెట్లను బలోపేతం చేయడంపై, కార్పొరేట్, మునిసిపల్ బాండ్లను ప్రోత్సహించడానికి ప్రతిపాదనలు చేయబడ్డాయి. వ్యాపారం చేయడంలో సౌలభ్యం మరియు విస్తృత విదేశీ భాగస్వామ్యం వైపు ఒక ముఖ్యమైన అడుగులో, భారతదేశం వెలుపల నివసించే వ్యక్తులు ఇప్పుడు పోర్ట్ఫోలియో పెట్టుబడి పథకం ద్వారా లిస్టెడ్ భారతీయ కంపెనీల ఈక్విటీ సాధనాలలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి అనుమతించబడతారు.
అదనంగా, అటువంటి ప్రతి వ్యక్తికి పెట్టుబడి పరిమితిని ఐదు శాతం నుండి పది శాతానికి పెంచాలని ప్రతిపాదించబడింది. అటువంటి పెట్టుబడిదారులందరికీ మొత్తం కలిపి పరిమితి పది శాతం నుండి 24 శాతానికి పెరుగుతుంది. ఈక్విటీ మార్కెట్లలో ద్రవ్యతను పెంచడానికి, మరింత వైవిధ్యమైన అంతర్జాతీయ పెట్టుబడులను ఆకర్షించడానికి ఈ మార్పు రూపొందించబడింది.