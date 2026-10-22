చెన్నైలో భారీ వర్షాలు... 70 మి.మీ. వర్షపాతం నమోదు
రాత్రి కురిసిన భారీ వర్షాల కారణంగా చెన్నైలోని పలు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. బుధవారం ఉదయం 6 గంటలకు ముగిసిన 24 గంటల వ్యవధిలో నగరంలో సగటున 70.25 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. ఉదయం 5 గంటల సమయానికి, గ్రేటర్ చెన్నై కార్పొరేషన్ (జీసీసీ)కి వర్ష సంబంధిత సమస్యలపై 1,212 ఫిర్యాదులు అందాయి.
అదే సమయంలో, నీటి నిల్వను ఎదుర్కోవడానికి అధికారులు అధిక సామర్థ్యం గల పంపులను మోహరించారు. వర్షపునీటి కాలువలు, వరద నివారణ చర్యలపై భారీగా ఖర్చు చేసినప్పటికీ, టి. నగర్, పనగల్ పార్క్ పరిసర ప్రాంతాల్లో నిరంతరంగా నీరు నిలిచిపోవడాన్ని ఉటంకిస్తూ, నివాసితులు, పౌర కార్యకర్తలు ఈ చర్యల ప్రభావశీలతను ప్రశ్నించారు. తదుపరి వర్షాలు కురవక ముందే, చేపట్టిన పనుల ప్రభావాన్ని అంచనా వేయడానికి, లోపాలను గుర్తించడానికి తిరుప్పుగళ్ కమిటీ నివేదికను ప్రచురించాలని, ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ జరపాలని వారు డిమాండ్ చేశారు.
తమిళనాడు తీరానికి సమీపంలో నైరుతి బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉన్నందున, చెన్నై మరియు దాని పొరుగు జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ప్రాంతీయ వాతావరణ కేంద్రం (ఆర్ఎంసీ) సూచించింది. అత్యధికంగా వడపళనిలో 132.9 మి.మీ వర్షపాతం నమోదైంది. ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో సైదాపేట (125.2 మి.మీ), అలందూరు (119.4 మి.మీ) ఉన్నాయి.
మాదిపాక్కంలో 114.6 మి.మీ, మదురవొయల్లో 112.5 మి.మీ, వలసరవాక్కంలో 109.6 మి.మీ, నుంగంబాక్కంలో 106.8 మి.మీ మరియు అడయార్లో 104.1 మి.మీ వర్షపాతం నమోదైంది. ఉత్తర ప్రాంతాల్లో వర్షపాతం తక్కువగా ఉంది; ఎన్నూరులో 39 మి.మీ, కార్గిల్ నగర్లో 30 మి.మీ, తిరువొత్తియూర్లో 22.8 మి.మీ వర్షపాతం నమోదైంది.