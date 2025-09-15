ఆసియా కప్ - పాకిస్తాన్ ఓడిపోగానే ప్లేటు ఫిరాయించిన పాక్ వీరాభిమాని (Video)
ఆసియా కప్ టోర్నీలో భాగంగా ఆదివారం రాత్రి దుబాయ్ వేదికగా భారత్, పాకిస్థాన్ జట్ల మధ్య హై ఓల్టేజ్ మ్యాచ్ జరిగింది. ఈ మ్యాచ్లో చిరకాల ప్రత్యర్థి పాకిస్థాన్ జట్టును భారత్ చిత్తుగా ఓడించింది. ఈ మ్యాచ్ ముగియగానే పాకిస్థాన్ క్రికెట్ జట్టు వీరాభిమాని ఒకరు ప్లేటు ఫిరాయించాడు. అప్పటివరకు పాకిస్తాన్ జెర్సీ ధరించి, పాక్ ఆటగాళ్లను ఉత్సాహపరుస్తూ వచ్చిన ఆ ఆటగాడు.. తమ జట్టు ఓడిపోతుందని తెలియగానే యుటర్న్ తీసుకున్నాడు.
తమ జట్టుకు ఓటమి తప్పదని గుర్తించిన సదరు అభిమాని అప్పటికపుడు తన జెర్సీని మార్చేశాడు. అప్పటివరకు పాక్ జెర్సీ ధరించి దిగాలుగా ఉన్న ఆ అభిమాని .. వెంటనే పాక్ జెర్సీపై టీమిండియా జెర్సీ ధరించి సంతోషంతో చిందులేశాడు. "కూలీ" చిత్రంలోని మోనికా పాటకు నృత్యం చేశాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.