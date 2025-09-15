సోమవారం, 15 సెప్టెంబరు 2025
  • Follow us
  1. క్రీడలు
  2. క్రికెట్
  3. వార్తలు
Written By ఠాగూర్

ఆసియా కప్ టోర్నీ : దుబాయ్‌లో అసాధారణ ఘటన... కరచాలనాలకు దూరంగా భారత ఆటగాళ్లు

inida vs pakistan
ఆసియా కప్ క్రికెట్ టోర్నీ 2025 సీజన్‌లో భాగంగా, ఆదివారం రాత్రి దుబాయ్ వేదికగా చిరకాల ప్రత్యర్థి పాకిస్థాన్ జట్టుతో జరిగిన లీగ్ మ్యాచ్‌లో భారత్ ఘన విజయం సాధించింది. అటు బౌలింగ్, ఇటు బ్యాటింగ్‌లో సమిష్టిగా రాణించిన టీమిండియా ఆటగాళ్లు పాకిస్థాన్‌ జట్టును 7 వికెట్ల తేడాతో చిత్తుగా ఓడించారు. 
 
అయితే, ఈ గెలుపు కంటే మైదానంలో చోటుచేసుకున్న ఒక అసాధారణ ఘటనే ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. మ్యాచ్ ముగిసిన తర్వాత ఇరుజట్ల ఆటగాళ్లు క్రీడాస్ఫూర్తి ప్రదర్శనలో భాగంగా ఒకరికొకరు కరచాలనం ఇచ్చుకోవడం ఆనవాయితీ. కానీ, ఈ మ్యాచ్ అందుకు భిన్నంగా జరిగింది. భారత్, పాకిస్థాన్ ఆటగాళ్లు కరచాలనాలు చేసుకోకుండానే మైదానాన్ని వీడారు.
 
ఈ మ్యాచ్ పాకిస్థాన్ నిర్దేశించిన 128 పరుగుల లక్ష్యాన్ని భారత్ కేవలం 15.5 ఓవర్లలోనే ఛేదించి సునాయాస విజయాన్ని అందుకుంది. విజయానికి కావాల్సిన పరుగులను సిక్సర్‌తో పూర్తి చేసిన భారత కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్, తనతో పాటు క్రీజ్‌లో ఉన్న శివమ్ దూబేతో కలిసి పెవిలియన్‌కు నడిచాడు. భారత ఆటగాళ్లు, సిబ్బంది తమలో తాము అభినందనలు తెలుపుకున్నారే తప్ప, పాక్ ఆటగాళ్లతో ఎటువంటి పలకరింపులు జరగలేదు. కేవలం మ్యాచ్ ముగిశాకే కాదు, ఉదయం టాస్ సమయంలో కూడా ఇరుజట్ల కెప్టెన్లు సూర్యకుమార్ యాదవ్, సల్మాన్ అలీ ఆఘా ఒకరితో ఒకరు కరచాలనం చేసుకోలేదు, కనీసం కళ్లలోకి చూసుకోలేదు.
 
ఇక మ్యాచ్ విషయానికొస్తే, భారత బౌలర్లు అద్భుతంగా రాణించారు. పాకిస్థానన్‌ను నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 127 పరుగులకే కట్టడి చేశారు. చైనామన్ స్పిన్నర్ కుల్దీప్ యాదవ్ మూడు వికెట్లతో పాక్ పతనాన్ని శాసించాడు. పేసర్ జస్రీత్ బుమ్రా, ఆల్ రౌండర్ అక్షర్ పటేల్ చెరో రెండు వికెట్లు తీయగా, వరుణ్ చక్రవర్తి, హార్దిక్ పాండ్యా తలో వికెట్ పడగొట్టారు.
 
అనంతరం బ్యాటింగ్ ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ కేవలం 13 బంతుల్లోనే 31 పరుగులు చేసి భారత్కు అదిరిపోయే ఆరంభాన్ని ఇచ్చాడు. ఆ తర్వాత కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ (37 బంతుల్లో 47 నాటౌట్) బాధ్యతాయుతమైన ఇన్నింగ్స్ జట్టును విజయతీరాలకు చేర్చాడు. తన పుట్టినరోజున జట్టుకు చిరస్మరణీయ విజయాన్ని అందించడం విశేషం. ఈ విజయంతో గ్రూప్-ఎలో ఆడిన రెండు మ్యాచ్లలోనూ గెలిచిన భారత్, సూపర్ ఫోర్ దశకు దాదాపుగా అర్హత సాధించింది. ఇరుజట్లు సూపర్ ఫోర్కు అర్హత సాధిస్తే, వచ్చే ఆదివారం మరోసారి తలపడే అవకాశం ఉంది. 

నరసాపురం - చెన్నై ప్రాంతాల మధ్య కొత్త వందే భారత్ రైలు.. మైసూరుకు ఎక్స్‌ప్రెస్ సర్వీసు

నరసాపురం - చెన్నై ప్రాంతాల మధ్య కొత్త వందే భారత్ రైలు.. మైసూరుకు ఎక్స్‌ప్రెస్ సర్వీసువెస్ట్ గోదావరి జిల్లాలోని ముఖ్యమైన లోక్‌సభ స్థానమైన నరసాపురానికి జాక్‌పాట్ తగిలింది. నరసాపురం నుంచి తొలి వందే భారత్ రైలు పరుగులు పెట్టనుంది. చెన్నై నుంచి నరసాపురం వరకు కొత్త వందే భారత్ సర్వీసును నడుపనున్నారు. ఈ రైలు సర్వీసు త్వరలోనే అందుబాటులోకి రానుంది. ఇది వారానికి రెండు రోజుల పాటు అందుబాటులో ఉంటుందని కేంద్ర మంత్రి భూపతిరాజు శ్రీనివాస వర్మ వెల్లడించారు.

అయ్యో ఎంతపని జరిగింది, అమెరికాలో దొంగతనం చేసి పట్టుబడ్డ విద్యార్థునులు (video)

అయ్యో ఎంతపని జరిగింది, అమెరికాలో దొంగతనం చేసి పట్టుబడ్డ విద్యార్థునులు (video)అమెరికాలో భారతీయ విద్యార్థినీవిద్యార్థుల పరిస్థితులు దిగజారిపోతున్నాయా..? అంటే అవుననే అంటున్నారు. ఎందుకంటే ట్రంప్ దెబ్బకి అక్కడ చాలామంది విద్యార్థినీవిద్యార్థులు మింగలేక కక్కలేక అక్కడే ఏదోలా స్థిరపడాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. చదువుకుంటే ఇదివరకు ఉద్యోగాలు చేసుకునే అవకాశం వుండేది. కానీ ఇప్పుడది కష్టతరంగా మారిపోయింది. ఎమ్మెస్ చదివేందుకు వెళ్లిన విద్యార్థులు అక్కడ ఖర్చుల కోసం తీవ్ర సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగని స్వదేశానికి రమ్మంటే వచ్చేందుకు వారు నిరాకరిస్తున్నారు. లక్షలకు లక్షలు కట్టి అక్కడికి వెళ్లి ఉత్త చేతులతో వచ్చేందుకు వారు సిద్ధపడటంలేదు. ఎలాగైనా అక్కడే స్థిరపడాలన్న పట్టుదలతో వుంటున్నారు.

మెగా డీఎస్సీ-2025 తుది ఎంపిక జాబితా విడుదల

మెగా డీఎస్సీ-2025 తుది ఎంపిక జాబితా విడుదలరాష్ట్ర ప్రభుత్వం సోమవారం మెగా డీఎస్సీ-2025 తుది ఎంపిక జాబితాను విడుదల చేసింది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు సంతకం చేసిన మొదటి ఫైల్‌తో ప్రారంభించిన నియామక ప్రక్రియలో, పాఠశాల విద్యా శాఖ అభ్యర్థుల ఎంపికను సమర్థవంతంగా ఖరారు చేసింది.

పవన్ టార్గెట్ వెనుక భారీ కుట్ర - జగన్ ఓ రాజకీయ ఉన్మాది : నాదెండ్ల మనోహర్

పవన్ టార్గెట్ వెనుక భారీ కుట్ర - జగన్ ఓ రాజకీయ ఉన్మాది : నాదెండ్ల మనోహర్సోషల్ మీడియాలో జనసేన పార్టీ అధినేత, ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్‌ను టార్గెట్‌గా చేసుకుని విమర్శలు చేయడాన్ని ఆ పార్టీ సీనియర్ నేత, ఏపీ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ తీవ్రంగా స్పందించారు. జగన్ ఒక రాజకీయ ఉన్మాది.. అధికారం కోసం ఎంతకైనా తెగిస్తారు అంటూ మండిపడ్డారు. అందులోభాగంగానే కూటమి ప్రభుత్వంపై విష ప్రచారంతోపాటు, గత వారం రోజులుగా డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, జనసేన పార్టీపై బురద చల్లేందుకు కుట్రలు పన్నుతున్నారని ఆయన ఆరోపించారు.

ఉప్మా దోసె ఇవ్వమంటే ప్లెయిన్ దోసె ఇచ్చారేంటని ప్రశ్నిస్తే కత్తితో పొడిచారు (video)

ఉప్మా దోసె ఇవ్వమంటే ప్లెయిన్ దోసె ఇచ్చారేంటని ప్రశ్నిస్తే కత్తితో పొడిచారు (video)చిన్న విషయానికి ఓ వ్యక్తి కత్తిపోట్లకు గురయ్యాడు. తను ఆర్డర్ చేసిన ఉప్మా దోసె ఇవ్వకుండా ప్లెయిన్ దోసె ఇచ్చారు ఓ హోటల్ సిబ్బంది. ఇంటికెళ్లి చూసుకున్న అతడు తను ఆర్డర్ ఇచ్చింది కాకుండా వేరే దోసె ఎందుకు ఇచ్చారని ప్రశ్నించినందుకు కత్తితో పొడిచేసారు. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. విజయవాడలోని వెల్కమ్ హోటల్లో శనివారం రాత్రి అబ్దుల్ కరీం అనే వ్యక్తి ఉప్మా దోసె ఆర్డర్ చేసాడు. ఐతే పార్సిల్లో ఉప్మా దోసెకు బదులు ప్లెయిన్ దోసె ఇచ్చారు.

Watch More Videos

బిగ్ బాస్ హౌస్‌లో నటించడం సులభం.. కానీ అసలు రంగు బయటపడుతుంది...

బిగ్ బాస్ హౌస్‌లో నటించడం సులభం.. కానీ అసలు రంగు బయటపడుతుంది...బుల్లితెర ప్రేక్షకులను అమితంగా ఆకట్టుకుంటున్న రియాలిటీ షో బిగ్ బాస్-9 సీజన్ తొలి సీజన్ గత ఆదివారం ప్రారంభమైంది. ప్రముఖ నటుడు అక్కినేని నాగార్జున హోస్ట్‌గా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఆదివారం (సెప్టెంబర్ 14) నాటి ఎపిసోడ్‌లో తొలి ఎలిమినేషన్ జరగగా, అందులో కొరియోగ్రాఫర్ శ్రేష్టి వర్మ హౌస్ నుంచి బయటకు వచ్చింది.

Maruthi: వాళ్లిద్దరూ లేకుంటే నేను ఇక్కడ ఉండేవాడ్ని కాదు : డైరెక్టర్ మారుతి

Maruthi: వాళ్లిద్దరూ లేకుంటే నేను ఇక్కడ ఉండేవాడ్ని కాదు : డైరెక్టర్ మారుతిఅంకిత్ కొయ్య, నీలఖి హీరో హీరోయిన్లుగా విజయ్ పాల్ రెడ్డి అడిదల, ఉమేష్ కుమార్ భన్సల్ సంయుక్తంగా నిర్మించిన చిత్రం ‘బ్యూటీ’. జీ స్టూడియోస్, మారుతీ టీం ప్రొడక్ట్స్, వానర సెల్యూలాయిడ్ సంయుక్తంగా ‘బ్యూటీ’ మూవీని నిర్మించారు. జె.ఎస్.ఎస్. వర్ధన్ మాటలు, దర్శకత్వ బాధ్యతల్ని నిర్వహించారు. ఈ సినిమాకు కథ, స్క్రీన్‌ప్లేని ఆర్.వి. సుబ్రహ్మణ్యం అందించారు. ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్ 19న విడుదల కాబోతోంది.

Vijay: బిచ్చగాడు డైరెక్టర్ శశి, విజయ్ ఆంటోని కాంబినేషన్లో భారీ ప్రాజెక్టు

Vijay: బిచ్చగాడు డైరెక్టర్ శశి, విజయ్ ఆంటోని కాంబినేషన్లో భారీ ప్రాజెక్టుహీరో విజయ్ ఆంటోనీ మార్గన్ విజయం తర్వాత మరో పవర్ ఫుల్ ప్రాజెక్ట్‌ భద్రకాళితో వస్తున్నారు. విజయ్ ఆంటోనీకి ల్యాండ్‌మార్క్ మూవీగా నిలిచే ఈ చిత్రానికి అరుణ్ ప్రభు దర్శకత్వం వహించగా, సర్వంత్ రామ్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై రామాంజనేయులు జవ్వాజీ నిర్మించారు. ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను విజయ్ ఆంటోనీ ఫిల్మ్ కార్పొరేషన్, మీరా విజయ్ ఆంటోనీ సమర్పిస్తున్నారు.

Dhanush: ధనుష్, నిత్యా మీనన్ ల ఇడ్లీ కొట్టు లో ఏం జరిగింది..

Dhanush: ధనుష్, నిత్యా మీనన్ ల ఇడ్లీ కొట్టు లో ఏం జరిగింది..కుబేర చిత్రం తర్వాత నేషనల్ అవార్డ్ విన్నింగ్ సూపర్ స్టార్ ధనుష్ ఇడ్లీ కొట్టు సినిమాతో అలరించబోతున్నారు. ధనుష్ హీరో, డైరెక్టర్ గా చేస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని డాన్ పిక్చర్స్‌, వండర్‌బార్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్స్ పై ఆకాష్ బాస్కరన్ ఈ చిత్రాన్ని ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. హోటల్ వెయిటర్ గా వున్న ఫొటోను విడుదల చేశారు. సాఫ్ట్ గా వుండి ఇడ్లీకొట్టు లో పనిచేసే ధనుష్ జీవితంలో ఏం జరిగింది.. అనే అంశంతో చిత్రం రూపొందింది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com