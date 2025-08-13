బుధవారం, 13 ఆగస్టు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : బుధవారం, 13 ఆగస్టు 2025 (12:27 IST)

West Indies: 1991 తర్వాత పాకిస్థాన్‌పై తొలి వన్డే సిరీస్ గెలిచిన వెస్టిండీస్

West Indies
West Indies
షాయ్ హోప్ అజేయ సెంచరీ, జేడెన్ సీల్స్ ఆరు వికెట్లు తీసి వెస్టిండీస్ 1991 తర్వాత పాకిస్తాన్‌పై తొలి సిరీస్ విజయాన్ని నమోదు చేసింది. బ్రియన్ లారా క్రికెట్ స్టేడియంలో జరిగిన మూడవ, చివరి వన్డేలో 202 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది.
 
హోప్ అజేయంగా 120 పరుగులు చేసి వెస్టిండీస్ 294/6 స్కోరును నమోదు చేయడంలో సహాయపడింది. పేసర్ సీల్స్ ప్రతిస్పందనగా ఆరు వికెట్లు పడగొట్టాడు. పాకిస్తాన్ కేవలం 92 పరుగులకే ఆలౌట్ అయింది. 1991 నవంబర్ తర్వాత తొలిసారిగా స్వదేశీ జట్టు 2-1 సిరీస్ విజయాన్ని నమోదు చేసింది.
 
 హోప్ 18వ సెంచరీతో అతను మాజీ గ్రేట్ డెస్మండ్ హేన్స్ (17)ను అధిగమించి, వెస్టిండీస్ పురుషుల ఆటగాడిగా అత్యధిక వన్డే సెంచరీలు సాధించిన ఆటగాడిగా మూడవ స్థానానికి చేరుకున్నాడు. క్రిస్ గేల్ (25), బ్రియాన్ లారా (19) మాత్రమే అతని ముందు ఉన్నారు.
 
పాకిస్తాన్ ముందుగా బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. నసీమ్ షా బ్రాండన్ కింగ్‌ను ఐదు పరుగులకే అవుట్ అయ్యాడు. ఎవిన్ లూయిస్ (37), కీసీ కార్టీ (17) రెండో వికెట్‌కు 47 పరుగులు జోడించగా, 14వ ఓవర్‌లో అబ్రార్‌ను అవుట్ చేశారు.
 
4వ ర్యాంక్‌లో బ్యాటింగ్‌కు దిగిన హోప్ తన 18వ వన్డే సెంచరీని నమోదు చేసి, చివరి వరకు నాటౌట్‌గా నిలిచాడు. షెర్ఫేన్ రూథర్‌ఫోర్డ్ (15), రోస్టన్ చేజ్ (36)తో వరుసగా 45 పరుగులు, 64 పరుగుల భాగస్వామ్యాలను పంచుకున్నాడు. జస్టిన్ గ్రీవ్స్ (43 నాటౌట్) వెస్టిండీస్‌తో 41.5 ఓవర్లలో 184-6తో బ్యాటింగ్‌కు దిగి, కెప్టెన్ హోప్‌తో కలిసి 110 పరుగుల అజేయ సెంచరీ భాగస్వామ్యాన్ని పంచుకున్నారు.
 
వెస్టిండీస్ చివరి 10 ఓవర్లలో 119 పరుగులు చేసి మూడు మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌లో అత్యధిక జట్టు స్కోరును సాధించింది. పాకిస్తాన్ తరఫున నసీమ్, అబ్రార్ చెరో రెండు వికెట్లు పడగొట్టగా, సైమ్, నవాజ్ చెరో వికెట్ తీసుకున్నారు.
 
 294 పరుగుల లక్ష్యఛేదనలో పాకిస్తాన్ 29.2 ఓవర్లలో 92 పరుగులకే ఆలౌట్ అయింది. సీల్స్ 7.2 ఓవర్లలో 6-18 - వెస్టిండీస్ తరఫున వన్డేల్లో మూడవ అత్యుత్తమ బౌలింగ్ గణాంకాలు, పాకిస్తాన్‌పై ఈ ఫార్మాట్‌లో అత్యుత్తమ బౌలింగ్ గణాంకాలు, న్యూ బాల్‌లో సంచలనాత్మకమైన నాలుగు వికెట్లు, 8.2 ఓవర్లలో 23-4కి దిగజారడంతో జట్టు బౌలింగ్‌ను ముగించింది.
 
తరువాతి 11.1 ఓవర్లలో, సల్మాన్ అలీ అఘా (30), హసన్ నవాజ్ (13) కొద్దిసేపు ఓడిపోయారు, కానీ గుడకేష్ మోతీ రెండో బౌలర్‌ను స్టంప్ చేసి భారీ స్కోరును తెరిచారు. 19.3 ఓవర్లలో 6-5తో, పాకిస్తాన్ 10.1 ఓవర్లలో 5-31తో ఓడిపోయింది.

యూఎస్ వీసా దొరకలేదు.. మనస్తాపంతో జగిత్యాలలో 25 ఏళ్ల మహిళ ఆత్మహత్య

యూఎస్ వీసా దొరకలేదు.. మనస్తాపంతో జగిత్యాలలో 25 ఏళ్ల మహిళ ఆత్మహత్యఅమెరికాలో ఉన్నత చదువులు చదవాలనే తన ప్రణాళికలు విఫలమైన తర్వాత నల్లమోతు హర్షిత అనే 25 ఏళ్ల మహిళ ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. జగిత్యాల పట్టణ మండలం హస్నాబాద్‌కు చెందిన హర్షిత గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసి అమెరికాలో చదువుకోవాలని ఆకాంక్షించిందని పోలీసులు తెలిపారు. పరిచయస్తులను సంప్రదించిన తర్వాత ఆమె అడ్మిషన్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకుంది. కానీ అర్హత లేని విశ్వవిద్యాలయానికి దరఖాస్తు చేసుకున్నందున వీసా నిరాకరించబడింది. వీసా ప్రాసెసింగ్, సంబంధిత ఖర్చులలో ఆమె సుమారు రూ.10 లక్షలు కోల్పోయినట్లు సమాచారం.

బుడమేరు వరద వార్తలను నమ్మొద్దు, వెలగలేరు గేట్లు తెరవలేదు: ఎన్టీఆర్ కలెక్టర్ (video)

బుడమేరు వరద వార్తలను నమ్మొద్దు, వెలగలేరు గేట్లు తెరవలేదు: ఎన్టీఆర్ కలెక్టర్ (video)బుడమేరు వరద అంటూ సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం అవుతున్న వార్తలను నమ్మవద్దని ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టర్ వీడియో ద్వారా తెలియజేశారు. వెలగలేరు రెగ్యులేటరీ గేట్లు ఇంకా తెరవలేదనీ, అక్కడకు వచ్చిన నీరు నేరుగా కృష్ణా నదిలోకి వెళ్తోందని చెప్పారు. ప్రస్తుతానికి విజయవాడ నగరంలో వున్న నీరు వర్షపు నీరు మాత్రమేనని స్పష్టం చేసారు. ఒకవేళ భారీ వరద వచ్చి గేట్లు తెరవాల్సి వస్తే ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తామనీ, 24 గంటల ముందే హెచ్చరికలు చేస్తామని తెలిపారు. ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించిన తర్వాత గేట్లు ఓపెన్ చేయడం జరుగుతుందని అన్నారు. ప్రస్తుతానికి అలాంటి పరిస్థితి లేదన్నారు.

సెప్టెంబర్ చివరి వారంలో అమెరికాలో సందర్శించనున్న ప్రధాని మోదీ

సెప్టెంబర్ చివరి వారంలో అమెరికాలో సందర్శించనున్న ప్రధాని మోదీప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ సెప్టెంబర్ చివరి వారంలో అమెరికా సందర్శించనున్నారు. న్యూయార్క్‌లో జరిగే ఐక్యరాజ్యసమితి సర్వసభ్య సమావేశంలో పాల్గొనడం ఆయన పర్యటనకు ప్రధాన కారణం అయినప్పటికీ, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌ను కలవడం, వాణిజ్యంపై దేశాల మధ్య ఉన్న విభేదాలను పరిష్కరించడం, సుంకాలపై ఉమ్మడి నిర్ణయానికి రావడం ఒక ముఖ్య లక్ష్యం.

Kerala man: భార్య ఉద్యోగం కోసం ఇంటిని వదిలి వెళ్లిపోయింది.. భర్త ఆత్మహత్య

Kerala man: భార్య ఉద్యోగం కోసం ఇంటిని వదిలి వెళ్లిపోయింది.. భర్త ఆత్మహత్యకేరళ నుండి 45 కి.మీ దూరంలో ఉన్న కాయంకుళంలో ఒక వ్యక్తి తన భార్య ఆర్థిక ఇబ్బందుల కారణంగా ఉద్యోగం కోసం ఇంటి నుండి వెళ్లిపోయిన రెండు నెలల తర్వాత ఆమెకు భావోద్వేగ వీడియోను పోస్ట్ చేసి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. అతని మరణం తర్వాత ఒక రోజు తర్వాత పోలీసులు ఆమెను కన్నూర్‌లోని 400 కి.మీ దూరంలో గుర్తించారు. అక్కడ ఆమె ఇంటి నుండి వెళ్లిపోయినప్పటి నుండి హోమ్ నర్సుగా పనిచేస్తోంది.

చంద్రబాబుకు ఇవే చివరి ఎన్నికలు: వైఎస్ జగన్ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు

చంద్రబాబుకు ఇవే చివరి ఎన్నికలు: వైఎస్ జగన్ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలువైకాపా చీఫ్ జగన్.. ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుపై విమర్శలు గుప్పించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు రాహుల్ గాంధీ, తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డిలతో హాట్‌లైన్ కనెక్షన్‌లో ఉన్నారని ఆరోపించారు. "ఈ రాహుల్ గాంధీ దేశవ్యాప్తంగా ఎన్నికల మోసం, ఓటుకు నోటు గురించి మాట్లాడుతున్నారు కానీ చంద్రబాబుకు వ్యతిరేకంగా ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడరు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో జరిగిన ఎన్నికల మోసం గురించి దేశం మొత్తం మాట్లాడుకుంటోంది, కానీ ఈ రాహుల్ గాంధీకి రాష్ట్రం గురించి మాట్లాడే సమయం లేదు. ఎందుకంటే చంద్రబాబు రేవంత్ రెడ్డి, రాహుల్ గాంధీలతో హాట్‌లైన్ కనెక్షన్‌లో ఉన్నారు" అని జగన్ అన్నారు.

ఫెడరేషన్ చర్చలు విఫలం - వేతనాలు పెంచలేమన్న నిర్మాతలు

ఫెడరేషన్ చర్చలు విఫలం - వేతనాలు పెంచలేమన్న నిర్మాతలునేడు ఫిల్మ్ ఛాంబర్లో ఫెడరేషన్ సభ్యులు, నిర్మాతలు, ఫిల్మ్ ఛాంబర్ సభ్యుల మధ్య చర్చలు జరిగాయి. ఫిల్మ్ ఛాంబర్ నుంచి అధ్యక్షుడు భరత్ భూషణ్, కార్యదర్శి దామోదర్ ప్రసాద్, ట్రెజరర్ ప్రసన్నకుమార్ పాల్గొన్నారు. ఫెడరేషన్ నుంచి కోఆర్డినేషన్ ఛైర్మెన్ వీరశంకర్, ఫెడరేషన్ ప్రెసిడెంట్ అనిల్ వల్లభనేని, ప్రధాన కార్యదర్శి అమ్మిరాజు, ట్రెజరర్ అలెక్స్, మహిళా ప్రొడక్షన్ నాయకురాలు లలిత తదితరులు పాల్గొన్నారు.
