West Indies: 1991 తర్వాత పాకిస్థాన్పై తొలి వన్డే సిరీస్ గెలిచిన వెస్టిండీస్
షాయ్ హోప్ అజేయ సెంచరీ, జేడెన్ సీల్స్ ఆరు వికెట్లు తీసి వెస్టిండీస్ 1991 తర్వాత పాకిస్తాన్పై తొలి సిరీస్ విజయాన్ని నమోదు చేసింది. బ్రియన్ లారా క్రికెట్ స్టేడియంలో జరిగిన మూడవ, చివరి వన్డేలో 202 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది.
హోప్ అజేయంగా 120 పరుగులు చేసి వెస్టిండీస్ 294/6 స్కోరును నమోదు చేయడంలో సహాయపడింది. పేసర్ సీల్స్ ప్రతిస్పందనగా ఆరు వికెట్లు పడగొట్టాడు. పాకిస్తాన్ కేవలం 92 పరుగులకే ఆలౌట్ అయింది. 1991 నవంబర్ తర్వాత తొలిసారిగా స్వదేశీ జట్టు 2-1 సిరీస్ విజయాన్ని నమోదు చేసింది.
హోప్ 18వ సెంచరీతో అతను మాజీ గ్రేట్ డెస్మండ్ హేన్స్ (17)ను అధిగమించి, వెస్టిండీస్ పురుషుల ఆటగాడిగా అత్యధిక వన్డే సెంచరీలు సాధించిన ఆటగాడిగా మూడవ స్థానానికి చేరుకున్నాడు. క్రిస్ గేల్ (25), బ్రియాన్ లారా (19) మాత్రమే అతని ముందు ఉన్నారు.
పాకిస్తాన్ ముందుగా బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. నసీమ్ షా బ్రాండన్ కింగ్ను ఐదు పరుగులకే అవుట్ అయ్యాడు. ఎవిన్ లూయిస్ (37), కీసీ కార్టీ (17) రెండో వికెట్కు 47 పరుగులు జోడించగా, 14వ ఓవర్లో అబ్రార్ను అవుట్ చేశారు.
4వ ర్యాంక్లో బ్యాటింగ్కు దిగిన హోప్ తన 18వ వన్డే సెంచరీని నమోదు చేసి, చివరి వరకు నాటౌట్గా నిలిచాడు. షెర్ఫేన్ రూథర్ఫోర్డ్ (15), రోస్టన్ చేజ్ (36)తో వరుసగా 45 పరుగులు, 64 పరుగుల భాగస్వామ్యాలను పంచుకున్నాడు. జస్టిన్ గ్రీవ్స్ (43 నాటౌట్) వెస్టిండీస్తో 41.5 ఓవర్లలో 184-6తో బ్యాటింగ్కు దిగి, కెప్టెన్ హోప్తో కలిసి 110 పరుగుల అజేయ సెంచరీ భాగస్వామ్యాన్ని పంచుకున్నారు.
వెస్టిండీస్ చివరి 10 ఓవర్లలో 119 పరుగులు చేసి మూడు మ్యాచ్ల సిరీస్లో అత్యధిక జట్టు స్కోరును సాధించింది. పాకిస్తాన్ తరఫున నసీమ్, అబ్రార్ చెరో రెండు వికెట్లు పడగొట్టగా, సైమ్, నవాజ్ చెరో వికెట్ తీసుకున్నారు.
294 పరుగుల లక్ష్యఛేదనలో పాకిస్తాన్ 29.2 ఓవర్లలో 92 పరుగులకే ఆలౌట్ అయింది. సీల్స్ 7.2 ఓవర్లలో 6-18 - వెస్టిండీస్ తరఫున వన్డేల్లో మూడవ అత్యుత్తమ బౌలింగ్ గణాంకాలు, పాకిస్తాన్పై ఈ ఫార్మాట్లో అత్యుత్తమ బౌలింగ్ గణాంకాలు, న్యూ బాల్లో సంచలనాత్మకమైన నాలుగు వికెట్లు, 8.2 ఓవర్లలో 23-4కి దిగజారడంతో జట్టు బౌలింగ్ను ముగించింది.
తరువాతి 11.1 ఓవర్లలో, సల్మాన్ అలీ అఘా (30), హసన్ నవాజ్ (13) కొద్దిసేపు ఓడిపోయారు, కానీ గుడకేష్ మోతీ రెండో బౌలర్ను స్టంప్ చేసి భారీ స్కోరును తెరిచారు. 19.3 ఓవర్లలో 6-5తో, పాకిస్తాన్ 10.1 ఓవర్లలో 5-31తో ఓడిపోయింది.