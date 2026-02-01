బాలికపై తండ్రి - మేనమామ లైంగికదాడి.... గర్భందాల్చడంతో...
ఏపీలోని అనంతపురం జిల్లా కదిరి నియోజకవర్గంలో ఓ దారుణం వెలుగు చూసింది. ఈ నియోజకవర్గంలోని ఓ మండలంలో బాలికపై కన్నతండ్రితో పాటు అతని మేనమామ లైంగికదాడికి తెగబడ్డారు. దీంతో ఆ బాలిక గర్భందాల్చడంతో ఈ వ్యవహారం వెలుగులోకి వచ్చింది.
ఓ బాలిక స్థానికంగా ఉండే ఓ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఎనిమిదో తరగతి చదువుతోంది. అయితే, ఆ బాలికపై కన్నతండ్రి, మేనమామ లైంగిక దాడికి పాల్పడటంతో గర్భం దాల్చింది. బాలిక అనారోగ్యంతో బాధపడుతుండగా అనుమానం కలిగిన ఉపాధ్యాయురాలు ఆమెకు చికిత్స చేయించడంతో అసలు విషయం బయటపడింది.
సెలవుల సమయంలో ఇంటికి తీసుకెళ్లిన తండ్రి, మేనమామ లైంగిక దాడికి పాల్పడినట్లు బాలిక ఉపాధ్యాయులకు చెప్పింది. ఈ నేపథ్యంలో ఐదు రోజుల క్రితం దీనిపై జిల్లా అధికారి విచారించినట్లు సమాచారం. ఈ విషయంపై అధికారులను వివరణ కోరగా బాలికను కుటుంబ సభ్యులు బలవంతంగా ఇంటికి తీసుకెళ్లినట్లు ఉపాధ్యాయులు తెలిపారు.