  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. క్రైం న్యూస్
  4. Odisha: Four minors attack catering staff for not serving mutton curry at wedding feast
Written By ఠాగూర్
Last Updated : Monday, 29 June 2026 (10:01 IST)

విందులో మాంసం వడ్డించలేదని కేటరింగ్ సిబ్బందిపై మైనర్ల దాడి

Mutton Piece
BY: ఠాగూర్
Publish: Mon, 29 Jun 2026 (09:55 IST) Updated: Mon, 29 Jun 2026 (10:01 IST)
google-news
ఒరిస్సా రాష్ట్రంలో దారుణ ఘటన ఒకటి జరిగింది. వివాహ వేడుక విందు భోజనంలో మాంసం వడ్డించలేదన్న అక్కసుతో కేటరింగ్ సిబ్బందిపై దాడి జరిగింది. నలుగురు యువకులు పదునైన కత్తులతో ఈ దాడికి పాల్పడ్డారు. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, 
 
ఒడిశాలోని బాలేశ్వర్‌ జిల్లా రెమునా పోలీస్‌ స్టేషన్‌ పరిధిలో జరిగిన ఓ వివాహ విందులో మేక మాంసం వడ్డించలేదన్న కోపంతో కేటరింగ్‌ సిబ్బందిపై నలుగురు మైనర్లు పదునైన ఆయుధంతో దాడి చేశారు. మాంసానికి బదులుగా చికెన్‌ వడ్డించడంతో కోపోద్రిక్తులైన బాలురు కేటరింగ్‌ సిబ్బందిలో ఒకరిని తీవ్రంగా గాయపరిచారు. 
 
అతడి పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో కటక్‌లోని వైద్య కళాశాల ఆసుపత్రికి తరలించారు. కేసు నమోదు చేసి, 16, 17 సంవత్సరాల నడుమ వయసున్న నిందితులు నలుగురినీ అంగుల్‌ జువైనల్‌ హోంకు తరలించినట్లు పోలీసులు ఆదివారం వెల్లడించారు. కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
 
About Writer
ఠాగూర్

కావ్యా మారన్‌ను అనిరుధ్ పెళ్లాడనున్నారా?

కావ్యా మారన్‌ను అనిరుధ్ పెళ్లాడనున్నారా?సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఫ్రాంచైజీ అధినేత, ప్రముఖ నిర్మాత కళానిధి మారన్ కుమార్తె కావ్యా మారన్‌ను ప్రముఖ యువ సంగీత దర్శకుడు అనిరుధ్ రవిచందర్ వివాహం చేసుకోబోతున్నారంటూ జోరుగా ప్రచారం సాగుతోంది. ఈ ప్రచారానికి మరింత బలం చేకూరేలా తమిళ సీనియర్ నటుడు వైజీ మహేంద్రన్ కామెంట్స్ చే్శారు. ఇపుడు ఈ వ్యాఖ్యలు ఇండస్ట్రీలో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. తాజాగా ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆయన అనిరుధ్, కావ్యల గురించి మాట్లాడుతూ.. "అనిరుధ్ చాలా మంచివాడు, సాఫ్ట్ బాయ్. ఎంతో సమర్థుడు. అయితే, ఏదో ఒక విషయం అతడిని పెళ్లి వైపు అడుగులు వేయకుండా ఆపుతోంది. ఆ అడ్డంకులు త్వరలోనే తొలగిపోతాయని ఆశిస్తున్నా" అంటూ నవ్వుతూ వ్యాఖ్యానించారు.

శ్రద్ధా కపూర్ ప్రధాన పాత్రలో 'ఈఠ' టైటిల్ వివాదం ఏంటి?

శ్రద్ధా కపూర్ ప్రధాన పాత్రలో 'ఈఠ' టైటిల్ వివాదం ఏంటి?బాలీవుడ్ నటి శ్రద్ధా కపూర్ ప్రధాన పాత్రలో తెరకెక్కిన చిత్రం ఈఠ. లక్ష్మణ్ ఉటేకర్ దర్శకుడు. ఈ సినిమా టీజర్ జూన్‌ 23న విడుదలై వివాదంలో చిక్కుకుంది. మరాఠీ 'లవాణి' కళాకారిణి 'విఠాబాయి నారాయణ్‌ గావ్‌కర్' జీవితం ఆధారంగా తెరకెక్కుతున్న ఈ బయోపిక్ టైటిల్‌పై రాజకీయపార్టీ ఎన్‌సీపీ, విఠాబాయి కుటుంబ సభ్యులు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు.

నా భర్త గోవిందాకు అనేక మంది మహిళలతో సంబంధం ఉంది : భార్య సునీత అహుజా

నా భర్త గోవిందాకు అనేక మంది మహిళలతో సంబంధం ఉంది : భార్య సునీత అహుజాప్రముఖ బాలీవుడ్ నటుడు గోవిందాపై ఆయన భార్య సునీత అహుజా సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. తన భర్తకు అనేక మంది మహిళలతో సంబంధం ఉందని ఆమె ఆరోపించారు. ప్రస్తుతం ఆమె 'లాకప్ : సచ్ యా సజా' అనే రియాలిటీ షోలో కంటెస్టెంట్‌గా పాల్గొంటున్నారు. షో ప్రీమియర్ ఎపిసోడ్‌లోనే తన వివాహ జీవితంలోని రహస్యాలను బయటపెట్టి, భర్త గోవిందాకు గతంలో పలువురితో ఎఫైర్లు ఉన్నాయని అంగీకరించారు. ఈ వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు బాలీవుడ్ వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారాయి.

నెట్ ఫ్లిక్స్‌లో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న బాహుబలి ది టార్చ్ బేరర్

నెట్ ఫ్లిక్స్‌లో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న బాహుబలి ది టార్చ్ బేరర్ఇండియన్ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద కొత్త చరిత్ర సృష్టించింది బాహుబలి. బాహుబలి ది బిగినింగ్, బాహుబలి ది కన్ క్లూజన్ చిత్రాలు రికార్డ్ స్థాయి వసూళ్లు సాధించి మరే సినిమా అందుకోలేని బెంచ్ మార్క్ క్రియేట్ చేశాయి. బాహుబలిగా రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ప్రపంచస్థాయిలో కీర్తి ప్రతిష్టలు సంపాదించుకున్నారు. ఈ పేరు, గుర్తింపు ఊరికే రాలేదని బాహుబలి మేకింగ్ డాక్యుమెంటరీ బాహుబలి ది టార్చ్ బేరర్ చూస్తే తెలుస్తోంది.

వెంకటేష్-త్రివిక్రమ్ కాంబోలో ఆదర్శ కుటుంబం హౌస్ నెం: 47 విడుదల తేదీ ఖరారు

వెంకటేష్-త్రివిక్రమ్ కాంబోలో ఆదర్శ కుటుంబం హౌస్ నెం: 47 విడుదల తేదీ ఖరారుతెలుగు సినీ ప్రియులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న క్రేజీ కాంబినేషన్ ఎట్టకేలకు వెండితెరపై సందడి చేయడానికి సిద్ధమైంది. విక్టరీ వెంకటేష్, మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ కలయికలో వస్తోన్న కుటుంబ కథా చిత్రం ఆదర్శ కుటుంబం హౌస్ నెం: 47- AK47 విడుదల తేదీ ఖరారైంది. ఈ చిత్రాన్ని అక్టోబర్ 2, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో భారీస్థాయిలో విడుదల చేయనున్నట్లు చిత్ర బృందం అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ సందర్భంగా విడుదల చేసిన పోస్టర్ సినిమాపై అంచనాలను పెంచేసింది. ఈ పోస్టర్ సినిమాలోని హృద్యమైన, ఉత్సాహభరితమైన ప్రపంచాన్ని పరిచయం చేస్తోంది.