ఫోనులో కనిపించిన సిమెంట్ - డ్రమ్ పదాలు... భార్యను ప్రియుడికి అప్పగించిన భర్త...
సిమెంట్, డ్రమ్ అనే రెండు పదాలు భార్య ఫోనులో కనిపించాయి. ఈ పదాల వెనుక ఉన్న కిరాతక కోణాన్ని పసిగట్టిన ఆ భర్త.. తన ప్రాణాలను కాపాడుకునేందుకు కట్టుకున్న భార్యను ఆమె ప్రియుడుకి అప్పగించాడు. ఈ ఉదంతం ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వెలుగు చూసింది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
రాజ్ కుమార్ భార్యకు గత కొంతకాలంగా వేరే వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం ఉంది. తరచుగా గొడవ పడుతూ, తన ఆరు నెలల బిడ్డను కూడా వదిలేసి ప్రియుడి వద్దకు వెళ్ళిపోయేది. నిలదీసిన ప్రతిసారీ ఆమె తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేసేది. ఒకరోజు ఫోన్ ఆమె మాట్లాడుతుండగా రాజ్ కుమార్ ఆ ఫోనును లాక్కున్నాడు. అందులో అతనికి కనిపించిన దృశ్యాలు మైండ్ బ్లాక్ చేశాయి.
ఫోనులో ఉన్న ఫేస్బుక్లో... హత్యలకు సంబంధించిన కథనాలు, వాటికి 'సిమెంట్ మరియు డ్రమ్' అనే క్యాప్షన్లు, నగ్న చిత్రాలు ఉన్నాయి. దీంతో, తనను అంతమొందించేందుకు వాళ్లు ప్లాన్ చేస్తున్నారని రాజ్ కుమార్ భావించాడు. రాజ్ కుమార్ ఇంతగా భయపడటానికి ఒక బలమైన కారణం లేకపోలేదు.
సరిగ్గా ఏడాది క్రితం (2025 మార్చిలో), మీరట్లో ముస్కాన్ రస్తోగి అనే మహిళ తన ప్రియుడితో కలిసి భర్త సౌరభ్ను చంపి, బాడీని 15 ముక్కలు చేసి, ఒక నీలి రంగు డ్రమ్ములో పెట్టి సిమెంటుతో సీల్ చేసిన ఘటన దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించింది. తన భార్య కూడా అదే ప్లాన్ వేస్తోందని రాజ్కుమార్ గ్రహించాడు.
బిడ్డను పట్టించుకోకుండా, వంట చేయకుండా, తనను, తన సోదరులను చంపేస్తానని బెదిరిస్తున్న భార్యతో వేగలేక రాజ్ కుమార్ పోలీసులను ఆశ్రయించాడు. కౌన్సెలింగ్లో కూడా ఆమె తన ప్రియుడితోనే ఉంటానని తెగేసి చెప్పింది. దీంతో రాజ్ కుమార్ ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. తన ప్రాణాలు కాపాడుకోవడానికి, ఆమెను తన కళ్లముందే ప్రియుడికి అప్పగించి పంపించేశాడు.