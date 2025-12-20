ప్రియుడితో కలిసి భర్తను చంపి.. చీరతో ఉరేసింది.. ఏమీ తెలియనట్లు నటించింది.. చివరికి?
ప్రియుడితో కలిపి ఓ మహిళ భర్తను తన చీరతో గొంతు నులిమి హత్య చేసిన ఘటన భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా పాల్వంచలో చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. పాల్వంచకు చెందిన ధరావత్ హరినాథ్ భార్య శృతిలయ ప్రస్తుతం ములుగు జిల్లాలో ఫారెస్ట్ బీట్ ఆఫీసర్గా పనిచేస్తోంది. హరినాథ్, శృతిలయకు 20 ఏళ్ల క్రితం వివాహమైంది. ఈ దంపతులకు ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు.
గతంలో ఆమె చర్ల మండలంలో పనిచేస్తున్న సమయంలో కొండా కౌశిక్ అనే యువకుడితో పరిచయం ఏర్పడింది. ఆ పరిచయం కాస్తా వివాహేతర సంబంధానికి దారితీసింది. వీరి వ్యవహారం భర్త హరినాథ్కు తెలిసింది. ఆమెను పలుమార్లు మందలించాడు. అయినా శృతిలయలో ఏమాత్రం మార్పు రాలేదు. దీంతో తన బంధానికి అడ్డుగా ఉన్న భర్తను వదిలించుకోవాలని ఆమె నిర్ణయించుకుంది.
ప్రియుడి సాయంతో నిద్రలో వున్న భర్త హరినాథ్ను తన చీరతో గొంతునులిమి హత్య చేసింది. ప్రాణం పోయిన తర్వాత ఆ హత్యను ఆత్మహత్యగా చిత్రీకరించేందుకు ప్లాన్ చేశారు. హరినాథ్ మృతదేహాన్ని ఇంటి వెనుక భాగానికి తీసుకెళ్లి స్లాబ్ హుక్కు చీరతో ఉరివేశారు. హత్య జరిగిన తర్వాత శృతిలయ ఏమీ తెలియనట్లుగా నటించింది.
ఉదయం నిద్రలేవగానే తన భర్త ఉరివేసుకున్నాడంటూ కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం ఇచ్చింది. చివరికి పోలీసుల విచారణలో అసలు విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. శృతిలయను ఆమె ప్రియుడిని విడిగా విచారించడంతో వారు చేసిన నేరాన్ని అంగీకరించారు.
పథకం ప్రకారం హరినాథ్ను చంపి ఆత్మహత్యగా చిత్రీకరించడానికి ప్రయత్నించినట్లు పోలీసులు నిర్ధారించారు. దీంతో శృతిలయతో పాటు ఆమె ప్రియుడు, అతని స్నేహితులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.