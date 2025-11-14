Prashant Kishore: ఈ PK చెప్పడానికే కాని చేయడానికి పనికిరాడని తేల్చేసిన బీహార్ ప్రజలు
2025 బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు జాతీయ రాజకీయ వ్యూహకర్త ప్రశాంత్ కిషోర్, అతని రాజకీయ చొరవ జాన్ సూరజ్ పార్టీ అభ్యర్థులకు తీవ్ర నిరాశను తెచ్చిపెట్టాయి. విస్తృత ప్రచారం, విస్తృతమైన పునాది పని ఉన్నప్పటికీ, జాన్ సూరజ్ అభ్యర్థులు ఎక్కడా నిర్ణయాత్మక ఆధిక్యాన్ని సాధించలేకపోయారు. ప్రారంభ ట్రెండ్లలో వారి ఖాతాలను తెరవడంలో కూడా విఫలమయ్యారు. ఆయా రాజకీయ పార్టీలు ఎలా గెలవగలరో.. అంటే ఓ ఎన్నికల వ్యూహకర్తగా ప్రణాళికలు చెప్పడానికే కానీ అదే పని ఆయన చేయడానికి పనికిరాడని బీహార్ ప్రజలు తేల్చేసారు.
దీనితో పీకే గతంలో చెప్పిన మాటలు ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్నాయి. ఎన్నికల ఫలితాలు ఆశించిన అంచనాలను అందుకోకపోతే రాజకీయాల నుండి రిటైర్ అవుతానని ప్రశాంత్ కిషోర్ చేసిన మాటలు సోషల్ మీడియాలో చెక్కర్లు కొడుతున్నాయి.
జాన్ సూరజ్ పార్టీ బీహార్లో ప్రత్యామ్నాయ రాజకీయ శక్తిగా అవతరించాలని పీకే ప్రయత్నించాడు, కానీ ఎన్నికల రంగంలో ఘోరంగా విఫలమయ్యాడు. ప్రారంభం నుండి చివరి ట్రెండ్ల వరకు, జాన్ సూరజ్ అభ్యర్థులలో ఎవరూ రాష్ట్రంలోని 243 సీట్లలో గణనీయమైన ఆధిక్యాన్ని పొందలేదు. చాలామంది అభ్యర్థుల స్థానాలు చాలా బలహీనంగా ఉండటం వలన వారు డిపాజిట్లు కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది.
జాన్ సూరజ్ వ్యూహంలో పాదయాత్రలు, మేధావులతో సమావేశాలు, స్థానిక సమస్యలపై దృష్టి సారించడం జరిగింది. ఈ వ్యూహం ఓటర్లను నేరుగా ఆకర్షించడంలో విఫలమైనట్లు కనిపిస్తోంది, వారు కుల సమీకరణాలు, ప్రధాన పార్టీల పొత్తులు, స్థిరపడిన ముఖాలపై ఆధారపడటం కొనసాగిస్తున్నారు. ప్రశాంత్ కిషోర్ బలమైన ముఖం, కానీ అతని చొరవలు ఏ స్థిరపడిన క్యాడర్ లేదా సంస్థాగత నిర్మాణంపై ఆధారపడి లేవు. ఎన్నికల విజయానికి అవసరమైన బలమైన బూత్ నిర్వహణ, కార్యకర్తల నెట్వర్క్ను అందించడంలో జాన్ సూరజ్ విఫలమైంది.
ప్రధాన పోటీ NDA, మహా కూటమి మధ్య ఉన్న స్థానాల్లో కూడా జాన్ సూరజ్ కొన్ని ఓట్లను సంపాదించింది. అయితే, ఈ ఓట్లు చాలా తక్కువగా ఉండటం వలన అవి మహాకూటమి గెలుపు అవకాశాలను పాడుచేసేదిగా వ్యవహరించడానికే పరిమితం అయ్యింది. బీహార్ రాజకీయాల్లో గణనీయమైన మార్పు తీసుకురావడంలో విఫలమైతే లేదా తన ప్రయత్నాలకు ప్రజల మద్దతు లభించకపోతే, తాను క్రియాశీల రాజకీయాల నుండి రిటైర్ అవుతానని ప్రశాంత్ కిషోర్ అనేక సందర్భాల్లో బహిరంగంగా ప్రకటించారు.
నా ఈ ప్రయత్నం విఫలమైతే, ప్రజలు మాకు మద్దతు ఇవ్వకపోతే, నేను రాజకీయాల నుండి రిటైర్ అవుతాను అని ప్రశాంత్ కిషోర్ వివిధ వేదికలపై చెప్పారు. సున్నా సీట్లు, నిరాశపరిచే ప్రదర్శన తర్వాత ప్రశాంత్ కిషోర్ తన వాగ్దానాన్ని నిలబెట్టుకుంటారా? ఎన్నికల ఫలితాలు జాన్ సూరజ్కు ఆశించినంత విస్తృత ప్రజా మద్దతు లభించలేదని స్పష్టంగా సూచిస్తున్నాయి. ప్రశాంత్ కిషోర్ ఈ నిరాశపరిచే పనితీరును ఎలా అర్థం చేసుకుంటారు? ఈ అపజయాన్ని వైఫల్యంగా భావించి వెనక్కి తగ్గుతాడా లేదా తదుపరి దశకు పునాదిగా తన పాదయాత్రను ఉపయోగించి తన వాగ్దానాన్ని వదులుకుంటాడా అనేది చూడాల్సి వుంది.