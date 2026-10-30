  1. ఇతరాలు
  2. ఆరోగ్యం
  3. కథనాలు
  4. 5 drinks that help prevent the formation of kidney stones, what are they
Written By జయ
Last Modified: Friday, 30 October 2026 (22:51 IST)

కిడ్నీలో రాళ్లు ఏర్పడకుండా నిరోధించే 5 పానీయాలు, ఏంటవి?

coconut water
Written By: జయ
Updated: Fri, 30 Oct 2026 (22:54 IST)
google-news
కిడ్నీలో రాళ్లు ఏర్పడకుండా శరీరాన్ని నిరంతరం హైడ్రేటెడ్‌గా ఉంచడం, బిలిరుబిన్-కాల్షియం ఆక్సలేట్ స్పటికాలు కలవకుండా చేసే 5 ఉత్తమమైన పానీయాలు ఏమిటో, వాటిని తీసుకుంటే మూత్రపిండాలకు కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.
 
నిమ్మకాయ నీళ్లు: నిమ్మకాయలో సిట్రేట్ సమృద్ధిగా ఉంటుంది. ఇది రాయిలా మారే కాల్షియం స్పటికాలను కరిగిస్తుంది. కొత్త రాళ్లు ఏర్పడకుండా నిరోధిస్తుంది. రోజూ ఉదయం గోరువెచ్చని నీటిలో సగం నిమ్మచెక్క రసం పిండుకుని తాగడం చాలా మంచిది.
 
కొబ్బరి నీళ్లు: కొబ్బరి నీళ్లలోని పొటాషియం, మెగ్నీషియం, ఫ్లూయిడ్స్ మూత్రపిండాలను శుభ్రపరిచి ఆక్సలేట్ స్పటికాలను బయటకు పంపుతాయి. ఇది మూత్రంలో మంటను తగ్గించి నాచురల్ డైయూరెటిక్‌గా పనిచేస్తుంది.
 
బార్లీ నీళ్లు: బార్లీ గింజలను నీటిలో మరిగించి వడకట్టిన నీటిని తాగడం వల్ల మూత్ర విసర్జన పెరుగుతుంది. ఇది కిడ్నీలలో పేరుకుపోయిన వ్యర్థాలను, చిన్న చిన్న స్పటికాలను మూత్రం ద్వారా బయటకు తోసివేస్తుంది.
 
తులసి ఆకుల టీ- తులసి నీళ్లు: తులసిలో ఉండే ఎసిటిక్ యాసిడ్ కిడ్నీ రాళ్లను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కరిగించడానికి, నొప్పులను తగ్గించడానికి సహాయపడుతుంది. నీటిలో 5-6 తులసి ఆకులు వేసి మరిగించి, ఆ నీటిని గోరువెచ్చగా తాగవచ్చు.
 
మామూలు మంచినీరు: ప్రపంచంలోనే కిడ్నీ రాళ్లకు అత్యంత ఉత్తమమైన ఔషధం మంచినీరు. రోజుకు కనీసం 3 నుండి 4 లీటర్ల మంచినీరు తాగడం వల్ల మూత్రం పలచబడి స్పటికాలు రాళ్లుగా మారే అవకాశమే ఉండదు.
 
ప్యాకేజ్డ్ జ్యూస్‌లు, సోడాలు, కూల్ డ్రింక్స్ మరియు పరిమితికి మించిన కెఫీన్ (కాఫీ-టీ) వంటి వాటికి దూరంగా ఉండాలి, ఎందుకంటే ఇవి శరీరంలో డీహైడ్రేషన్‌ను పెంచి రాళ్లు ఏర్పడే ప్రమాదాన్ని పెంచుతాయి.
About Writer
జయ
Content provider.... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
విటమిన్ D లోపం, ఆరోగ్యంపై ప్రభావం

హైదరాబాదులో అండాలను అమ్ముకుంటున్న యువతులు, పోలీసుల అదుపులో 13 మంది

హైదరాబాదులో అండాలను అమ్ముకుంటున్న యువతులు, పోలీసుల అదుపులో 13 మందితీవ్రమైన ఒత్తిడి జీవితం. తెల్లారి లేచిన దగ్గర్నుంచి ఉరుకులు పరుగులు. రాత్రి డ్యూటీలు, సుదీర్ఘ పనిగంటలు... వెరసి పెళ్లయ్యాక కొత్త జంటలకు పిల్లలు పుట్టాలంటే చుక్కలు కనబడుతున్నాయి. ఫెర్టిలిటీ సెంటర్లు చుట్టూ తిరుగుతూ లక్షలకు లక్షలు ఖర్చు చేయాల్సి వస్తోంది. ఐటీ ఇండస్ట్రీలో పనిచేసే యువతీయువకుల సంగతి ఇక వేరే చెప్పక్కర్లేదు. పెళ్లయ్యాక పిల్లల కోసం వారు చేయని ప్రయత్నం వుండటంలేదంటే పరిస్థితి ఎలా వుందో అర్థమవుతుంది. దీన్ని ఆసరా చేసుకుని నగరంలో కొన్ని ఆస్పత్రులు యువతుల అండాలతో వ్యాపారం చేస్తున్నట్లు పోలీసుల దృష్టికి వచ్చింది.

ఉప్పాడ తీర ప్రాంత రక్షణ గోడ డిజైన్‌ పనులు వేగవంతం చేయండి : పవన్ కళ్యాణ్

ఉప్పాడ తీర ప్రాంత రక్షణ గోడ డిజైన్‌ పనులు వేగవంతం చేయండి : పవన్ కళ్యాణ్ఉప్పాడ తీర ప్రాంత రక్షణ గోడ డిజైన్‌ పనులను వేగవంతం చేయాలని ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ అధికారులను ఆదేశించారు. ఆయన శుక్రవారం అర్నబ్ తుఫాను కారణంగా కాకినాడ జిల్లాలో జరిగిన నష్టంపై సమీక్ష చేశారు. తీరప్రాంత మత్స్యకారులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారాలు కనుగొనాలని అధికారులను ఆదేశించారు.

చమోలీ జిల్లాలో కూలిన హెలికాఫ్టర్ - ఆరుగురి దుర్మరణం (వీడియో)

చమోలీ జిల్లాలో కూలిన హెలికాఫ్టర్ - ఆరుగురి దుర్మరణం (వీడియో)ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలో శుక్రవారం ఘోర హెలికాప్టర్ ప్రమాదం జరిగింది. ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం బద్రీనాథ్ ధామ్ నుంచి తిరుగుపయనమైన ఓ ప్రైవేట్ హెలికాప్టర్, జోషిమఠ్ సమీపంలోని చమోలీ జిల్లాలో చాయ్ గ్రామ సమీపంలో కుప్పకూలింది. ప్రమాద సమయంలో ఆరుగురు వ్యక్తులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ ఘటనతో అప్రమత్తమైన అధికారులు వెంటనే సహాయక చర్యలు ప్రారంభించారు.

ముగిసిన స్థానిక ఎన్నికల ప్రచారం - నవంబరు ఒకటో తేదీన పోలింగ్

ముగిసిన స్థానిక ఎన్నికల ప్రచారం - నవంబరు ఒకటో తేదీన పోలింగ్ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ప్రక్రియలో భాగంగా, నగర పంచాయతీలు, మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్లకు సంబంధించిన ఎన్నికల ప్రచారం శుక్రవారం సాయంత్రంతో ముగిసింది. దీంతో నవంబరు ఒకటో తేదీన పోలింగ్ జరుగనుంది. పోలింగ్‌కు 48 గంటల ముందు ప్రచారం ముగియడంతో లౌడ్ స్పీకర్లు, బహిరంగ సభలు, ఊరేగింపులకు ఫుల్‌స్టాఫ్ పడింది.

వంగవీటి రాధాకృష్ణ, పవన్ కళ్యాణ్ కలయికపై భయమెందుకు?

వంగవీటి రాధాకృష్ణ, పవన్ కళ్యాణ్ కలయికపై భయమెందుకు?వంగవీటి రాధాకృష్ణ, పవన్ కళ్యాణ్ కలయికపై భయమెందుకు? అని ప్రశ్నిస్తున్నారు బొలిశెట్టి సత్యనారాయణ. వంగవీటి రాధాకృష్ణ విజయవాడ మేయర్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్నారన్న దగ్గర్నుంచి బెజవాడ రాజకీయంపై రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఒకింత ఆసక్తి నెలకొన్నది. ఈ నేపధ్యంలో బొలిశెట్టి సత్యనారాయణ ఎక్స్ వేదికగా ఈ అంశంపై తన అభిప్రాయాన్ని వెలుబుచ్చారు. ఆయన... రాష్ట్రంలో ఉన్న రెండు మహానగరాలు "విజయవాడ" "విశాఖపట్నం" కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో ఓటర్లకు విజ్ఞప్తి. ఈ ఎన్నికలు కేవలం మేయర్ పదవుల కోసం కావు, అవి నగరాల భవిష్యత్తు, శాంతి భద్రతలు, ప్రజాస్వామ్యం, పర్యావరణం, సహజ వనరుల పరిరక్షణకు సంబంధించిన కీలకమైన ఎన్నికలు.

కేదార్నాథ్‌లో సారా అలీఖాన్ పూజలు... ఫత్వా జారీచేసిన ముస్లిం మతపెద్దలు

కేదార్నాథ్‌లో సారా అలీఖాన్ పూజలు... ఫత్వా జారీచేసిన ముస్లిం మతపెద్దలుప్రముఖ బాలీవుడ్ నటుడు సైఫ్ అలీ ఖాన్, ఆయన మాజీ భార్య అమృతా సింగ్‌ల కుమార్తె, బాలీవుడ్ నటి సారా అలీఖాన్ చిక్కుల్లో పడ్డారు. ఉత్తరాఖండ్‌లోని కేదార్నాథ్ ఆలయంలో ఆమె ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న ముస్లిం మతపెద్దలు ఆమెపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అంతటితో ఆగని వారు... ఆమెకు వ్యతిరేకంగా ఫత్వా జారీ చేశారు. దీన్ని పర్మార్థ్ కేతన్ ఆశ్రమాధిపతి స్వామి చిదానంద సరస్వతి స్వామి తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. పుణ్య మార్గంలో నడిచేవారిపై ఇలాంటి ఫత్వాలు జారీ చేయకూడదని ఆయన హితవు పలికారు.

రాజకుమారి శూర్పణఖగా రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ లుక్ రిలీజ్

రాజకుమారి శూర్పణఖగా రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ లుక్ రిలీజ్నమిత్ మల్హోత్రా ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తెరకెక్కిస్తున్న ‘రామాయణం’ నుంచి శూర్పణఖ పాత్రలో నటిస్తున్న రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ లుక్‌ను మేకర్స్ విడుదల చేశారు. గతంలోనే ఈ లుక్ ను తన సోషల్ మీడియాలో రకుల్ విడుదలచేసింది. నేడు చిత్ర టీం విడుదల చేయడం విశేషం. “జనస్థాన్‌కి రాజకుమారి.. శూర్పణఖ” అంటూ పరిచయం చేసిన ఈ పోస్టర్ ఆకట్టుకుంటోంది. బంగారు వర్ణపు ఆభరణాలు, రాయల్ కాస్ట్యూమ్‌తో రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ రాజసం ఉట్టిపడేలా కనిపిస్తున్నారు.

జానపద రిథమ్ ప్లేయర్లతో ఎల్లమ్మ టైటిల్ సాంగ్ చేస్తున్న దేవిశ్రీ ప్రసాద్

జానపద రిథమ్ ప్లేయర్లతో ఎల్లమ్మ టైటిల్ సాంగ్ చేస్తున్న దేవిశ్రీ ప్రసాద్అనౌన్స్‌మెంట్, ఫస్ట్ లుక్ విడుదలైన నాటి నుంచే ‘ఎల్లమ్మ’ సినిమాపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఇప్పుడు రాక్‌స్టార్ దేవిశ్రీ ప్రసాద్ తనదైన శైలిలో జానపద సంగీతంలోని అసలైన పవర్ ను ఆవిష్కరించేందుకు సిద్ధమయ్యారు. దేశవ్యాప్తంగా వివిధ సంస్కృతులకు ప్రాతినిధ్యం వహించే 100 మంది సంప్రదాయ జానపద రిథమ్ ప్లేయర్లతో ‘ఎల్లమ్మ’ టైటిల్ సాంగ్‌ను రికార్డ్ చేస్తున్నారు.

Dulquer: ఆకాశంలో ఒక తార కోసం బాధతో పయనిస్తున్న దుల్కర్ సల్మాన్

Dulquer: ఆకాశంలో ఒక తార కోసం బాధతో పయనిస్తున్న దుల్కర్ సల్మాన్దుల్కర్ సల్మాన్ హీరోగా శ్రుతి హాసన్, రుహాని శర్మ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్న చిత్రం ఆకాశంలో ఒక తార' నుంచి ఫస్ట్ సింగిల్ ‘రాధే రాధే’ రిలీజ్ అయింది. పవన్ సాధినేని దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్నఎమోషనల్ డ్రామాగా గీతా ఆర్ట్స్, స్వప్న సినిమా, లైట్‌బాక్స్ మీడియా బ్యానర్లపై సందీప్ గున్నం, రమ్య గున్నం నిర్మిస్తున్నారు. సాత్విక వీరవల్లి కథానాయిక. తాజాగా మ్యూజికల్ ప్రమోషన్స్‌ను ప్రారంభిస్తూ ఫస్ట్ సింగిల్ ‘రాధే రాధే’ను విడుదల చేశారు.

NC 51 : చెన్నైలో నవీన్ చంద్ర ‘NC 51 షూటింగ్ పూర్తి

NC 51 : చెన్నైలో నవీన్ చంద్ర ‘NC 51 షూటింగ్ పూర్తినవీన్ చంద్ర హీరోగా, దర్శకుడు ఆర్.పి. బాల తెరకెక్కిస్తున్న కొత్త చిత్రం ‘NC 51’ షూటింగ్ పూర్తయింది. ఆర్.పి. బాల ఫిల్మ్స్, పి.జి. ముత్తయ్య ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్లపై ఆర్.పి. బాల, ప్రముఖ సినిమాటోగ్రాఫర్ పి.జి. ముత్తయ్య ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.