జిమ్లో అధిక బరువులు ఎత్తితే.. కంటి చూపుపోతుందా?
జిమ్లో వ్యాయామం చేసేవాళ్లు పరిమితికి మించి బరువులు ఎత్తుతుంటారు. ఇలాంటి వారు కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలకు లోనవుతున్నారు. తాజాగా ఓ యువకుడు జిమ్లో అధిక బరువు ఎత్తడంతో కంటి చూపు మందగించింది. ఒక కన్ను బాగానే ఉన్నా మరొక కంటితో ఏమీ చూడలేక పోయారు.
దీంతో వెంటనే ఆస్పత్రికి తరలించగా, ఆ యువకుడుకి వైద్య పరీక్షలు చేసి అసలు కారణాన్ని వెల్లడించారు. అధిక బరువులు ఎత్తిన సమయంలో ఛాతీపై తీవ్రమైన ఒత్తిడి పడడం వల్ల రెటీనాలో స్వల్ప రక్తస్రావం జరిగి చూపు మందగించిందని తెలిపారు. ఇది చాలా అరుదుగా జరుగుతుందని చెప్పారు.
ఢిల్లీలోని ఎయిమ్స్ కంటి వైద్య నిపుణుడు డాక్టర్ ఆశిష్ మార్కాన్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. అధిక బరువులు ఎత్తినప్పుడు కంటిచూపు తాత్కాలికంగా మందగించే అవకాశం ఉందని, దీనిని రెటినోపతిగా వ్యవహరిస్తామని ఆయన వివరించారు. ఆరోగ్యవంతులకు కూడా ఇలాంటి పరిస్థితి ఎదురయ్యే అవకాశం ఉందని చెప్పారు.
ఛాతీపై తీవ్రమైన ఒత్తిడి పడినపుడు కంటిచూపు మందగిస్తుందని, ఒక కంటికి కానీ, రెండు కళ్లకు కానీ సమస్య ఎదురవుతుందని చెప్పారు. వాల్సల్వా రెటీనోపతి అంటే.. రెటీనాలో రక్తస్రావం జరగడమని తెలిపారు. ఈ రక్తస్రావం కారణంగా కంటిచూపు బ్లర్ అవుతుందన్నారు. సాధారణంగా ఒకటి రెండు వారాల్లో కంటిచూపు సాధారణ స్థితికి చేరుకుంటుందని, అరుదైన సందర్భాలలో మాత్రమే శస్త్రచికిత్స చేయాల్సి వస్తుందని డాక్టర్ ఆశీష్ పేర్కొన్నారు.