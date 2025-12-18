గురువారం, 18 డిశెంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : గురువారం, 18 డిశెంబరు 2025 (12:25 IST)

pragathi: రెండో పెళ్లిపై ప్రగతి ఆసక్తికర కామెంట్స్.. కట్టుబాట్లు పెడితే నేను భరించలేను

Pragati
Pragati
టాలీవుడ్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ ప్రగతి గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ప్రస్తుతం సినిమాల కంటే ఎక్కువగా సోషల్ మీడియాలో హైపర్ యాక్టివ్‌గా ఉంటూ, ఫిట్‌నెస్, జిమ్ వర్కౌట్స్, వెయిట్ లిఫ్టింగ్‌తో యువతకే షాక్ ఇస్తున్నారు. వయసు పెరుగుతున్నా ఫిట్‌నెస్ విషయంలో మాత్రం ప్రగతి ఎక్కడా రాజీ పడడం లేదు. గంటల తరబడి జిమ్‌లో కసరత్తులు చేయడమే కాదు, వెయిట్ లిఫ్టింగ్ పోటీల్లో కూడా పాల్గొంటున్నారు.
 
ఈ ఏడాది ఇంటర్నేషన్ పవర్ లిఫ్టింగ్ కాంపిటీషన్‌లో పాల్గొని రజతం సాధించారు. ఇక ఆమె వ్యక్తిగత జీవితానికి వస్తే చిన్న వయసులోనే పెళ్లి చేసుకున్న ప్రగతికి వైవాహిక జీవితం అంత సాఫీగా సాగలేదని, భర్తతో విడాకులు తీసుకున్నానని తెలిపారు. 
 
తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో రెండో పెళ్లిపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. జీవితంలో ఒక తోడు అవసరమే. కానీ సెలెక్ట్ చేసుకున్న వ్యక్తి చాలా మంచి వ్యక్తి అయి ఉండాలి. తన మెచ్యూరిటీ లెవల్‌కు సరిపడే వ్యక్తి దొరకకపోతే మళ్లీ అదే కష్టమేనని ప్రగతి అన్నారు. 
 
అలాగే, "పెళ్లయ్యాక నువ్వు ఇలా ఉండాలి, అలా చేయాలి అంటూ కట్టుబాట్లు పెడితే నేను భరించలేను. ఒకవేళ నేను 20 ఏళ్లు ఉంటే.. సర్దుబాటు అయ్యేదాన్ని, కానీ, ఇప్పుడు నా వయసు, నా ఆలోచనలు వేరేలా ఉన్నాయి. పెళ్లిపై ప్రస్తుతం ఎలాంటి ఆశలు లేవు.." అని స్పష్టంగా చెప్పారు.

ఆర్టీసీ బస్సు ప్రమాదం.. ప్రయాణీకులకు ఏమైంది?

ఆర్టీసీ బస్సు ప్రమాదం.. ప్రయాణీకులకు ఏమైంది?కొమరం భీమ్-ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలోని కెరమెరి మండలంలో గురువారం ఒక ఆర్టీసీ బస్సు ప్రమాదానికి గురైన ఘటనలో దాదాపు 30 మంది ప్రయాణికులు గాయపడ్డారు. ఆదిలాబాద్ డిపోకు చెందిన ఈ బస్సు పరాండోలి నుండి ఆదిలాబాద్ వెళ్తుండగా, పరాండోలి ఘాట్ సెక్షన్‌లో అదుపుతప్పి రోడ్డు పక్కకు దూసుకెళ్లి సమీపంలోని పత్తి పొలంలోకి దూసుకెళ్లింది.

Andhra Pradesh: సూర్యలంక బీచ్ బ్యాక్‌వాటర్స్‌లో ఐదు లగ్జరీ బోట్లు

Andhra Pradesh: సూర్యలంక బీచ్ బ్యాక్‌వాటర్స్‌లో ఐదు లగ్జరీ బోట్లుపర్యాటక రంగాన్ని బలోపేతం చేసే దిశగా ఒక కీలక ముందడుగులో, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ప్రధాన నదీ, బ్యాక్‌వాటర్ ప్రాంతాలలో అత్యంత విలాసవంతమైన బోట్ క్రూయిజ్‌లను ప్రవేశపెట్టడానికి ఒక ముఖ్యమైన చర్య తీసుకుంది. విజయవాడలోని బెర్మ్ పార్క్ ప్రాంతంలో, బాపట్ల జిల్లాలోని సూర్యలంక బీచ్ బ్యాక్‌వాటర్స్‌లో పర్యాటకుల కోసం ఐదు అత్యంత విలాసవంతమైన బోట్లను నడపడానికి ప్రైవేట్ ఆపరేటర్లు ముందుకు వచ్చారు.

Coldwave: తెలంగాణలో తీవ్రమైన చలిగాలులు- హైదరాబాద్‌లో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు

Coldwave: తెలంగాణలో తీవ్రమైన చలిగాలులు- హైదరాబాద్‌లో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలుతెలంగాణలో తీవ్రమైన చలిగాలులు తిరిగి వీయడంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉష్ణోగ్రతలు ఒక్కసారిగా పడిపోయాయి. అనేక ప్రాంతాల్లో ఈ సీజన్‌లోనే అత్యల్ప కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. హైదరాబాద్ శివారు ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు గడ్డకట్టే స్థాయికి దగ్గరగా పడిపోగా, ఉత్తర తెలంగాణ అత్యంత శీతల ప్రాంతంగా నిలిచింది. హైదరాబాద్ శివారు ప్రాంతాల్లోని మొయినాబాద్‌లో అత్యంత చల్లగా 6.5°C ఉష్ణోగ్రత నమోదవ్వగా, ఇబ్రహీంపట్నంలో 7.5 డిగ్రీల సెల్సియస్ నమోదైంది. ఇది చలి తీవ్రతను తెలియజేస్తోంది.

ఏనుగుతో సెల్ఫీ కోసం ప్రయత్నం, తొక్కి చంపేసింది (video)

ఏనుగుతో సెల్ఫీ కోసం ప్రయత్నం, తొక్కి చంపేసింది (video)అటవీ ప్రాంతంలో ఓ ఏనుగుతో సెల్ఫీ తీసుకునేందుకు కొందరు ప్రయత్నించిన ఘటన తీవ్ర విషాదానికి దారి తీసింది. సెల్ఫీల కోసం ప్రయత్నించిన వారిని ఏనుగు వెంబడించింది. ఈ క్రమంలో ఓ వ్యక్తిని అత్యంత దారుణంగా తొక్కి చంపేసింది. ఆ భీతావహ పరిస్థితిని చూసిన మిగిలినవారు ప్రాణభయంతో పరుగులు పెట్టారు. ఈ ఘటన ఝార్ఖండ్ రాష్ట్రంలోని రాంఘర్‌లో చోటుచేసుకున్నది. క్రూర మృగాలకు దూరంగా వుండాలని అటవీశాఖ అధికారులు ఎంతగా చెప్పినప్పటికీ కొంతమంది వాటితో చెలగాటమాడి ప్రాణాల మీదికి తెచ్చుకుంటున్నారు. కొంతమంది ప్రాణాలను కోల్పోతున్నారు.

కస్టడీ కేసు: ఆర్ఆర్ఆర్‌‌ను సస్పెండ్ చేయండి.. సునీల్ కుమార్ ఎక్స్‌లో కామెంట్లు

కస్టడీ కేసు: ఆర్ఆర్ఆర్‌‌ను సస్పెండ్ చేయండి.. సునీల్ కుమార్ ఎక్స్‌లో కామెంట్లురఘురామకృష్ణరాజు కస్టడీ కేసులో మాజీ ఐపీఎస్ అధికారి పివి సునీల్ కుమార్‌ను ఇటీవల ప్రశ్నించారు. ఈ విషయాన్ని దర్యాప్తు చేస్తున్న సిట్ గుంటూరులోని సిసిఎస్‌లో కొనసాగుతున్న దర్యాప్తులో భాగంగా ఆయనను విచారించింది. కస్టడీలో ఉన్నప్పుడు తాను థర్డ్ డిగ్రీ హింసను ఎదుర్కొన్నానని ఆర్ఆర్ఆర్ చేసిన ఆరోపణతో ఈ కేసు ముడిపడి ఉంది. మే 14, 2021న అరెస్టు చేసిన తర్వాత తీవ్ర శారీరక దాడి, తనపై హత్యాయత్నం జరిగిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ సిఐడి పోలీసులు ఆర్ఆర్ఆర్‌ను ఐపిసి సెక్షన్ 124ఎ కింద దేశద్రోహం ఆరోపణలపై హైదరాబాద్‌లో అరెస్టు చేశారు.

ఉదయాన్నే మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ తింటే?

ఉదయాన్నే మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ తింటే?జీడిపప్పు, బాదం, పిస్తా, ఎండుద్రాక్ష, ఖర్జూరం, వాల్‌నట్‌లు, ఎండుద్రాక్ష, క్రాన్‌బెర్రీస్, నట్స్ మొదలైన వాటిని మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్‌లో కలుపుకుని తింటారు. మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ తినడం వల్ల కలిగే ఫలితాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్‌తో రోజు ప్రారంభించడం వల్ల రోజంతా ఎనర్జీ లెవెల్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. మిక్స్డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్‌ను ఉదయాన్నే తీసుకోవడం వల్ల శరీరానికి అనేక పోషకాలు అందుతాయి. కడుపు నిండినప్పుడు, ఆకలి తక్కువగా ఉంటుంది, అంటే బరువు తగ్గడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. కొలెస్ట్రాల్ స్థాయి అదుపులో ఉంటుంది. బలహీనత దూరమవుతుంది. వీటితో బలం పొందుతారు.

ఊబకాయం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ చికిత్స కోసం సిప్లా యుర్పీక్ ప్రారంభం

ఊబకాయం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ చికిత్స కోసం సిప్లా యుర్పీక్ ప్రారంభంసిప్లా ఈరోజు దేశంలోని అత్యంత తీవ్రమైన ఆరోగ్య సవాళ్లలో రెండయిన ఊబకాయం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ మెల్లిటస్ (T2DM) నిర్వహణ కోసం ఒక వారం పాటు ఇంజెక్ట్ చికిత్స అయిన యుర్పీక్(టిర్జెపటైడ్)ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది. లిల్లీ డిసిజిఐ (DCGI) ఆమోదం పొందిన తర్వాత, భారతదేశంలో లిల్లీ యొక్క రెండవ బ్రాండ్ అయిన యుర్పీక్‌ను పంపిణీ చేయడానికి, ప్రోత్సహించడానికి సిప్లాకు హక్కులు ఉన్నాయి. ఈ ఆవిష్కరణ గురించి వ్యాఖ్యానిస్తూ, సిప్లా లిమిటెడ్ గ్లోబల్ చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ అచిన్ గుప్తా ఇలా అన్నారు.

ధ్యానంలోకి మరింత లోతుగా ఎలా వెళ్లాలి?: గురుదేవ్ శ్రీ శ్రీ రవి శంకర్

ధ్యానంలోకి మరింత లోతుగా ఎలా వెళ్లాలి?: గురుదేవ్ శ్రీ శ్రీ రవి శంకర్ధ్యానంలోకి మరింత లోతుగా ఎలా వెళ్లాలి అనే విషయాన్ని కూలంకషంగా వివరించారు గురుదేవ్ శ్రీ శ్రీ రవిశంకర్. ఆయన చెబుతూ.. మనందరికీ మనల్ని ఉత్తేజపరిచే గాఢమైన విశ్రాంతి కావాలి, తద్వారా మనం మేల్కొన్నప్పుడు ఉపయోగపడతాము. కానీ మీరు నిజంగా ఎప్పుడు విశ్రాంతి తీసుకోగలరు? మీరు ఇతర కార్యకలాపాలన్నింటినీ ఆపినప్పుడు మాత్రమే. కదలడం, పని చేయడం, ఆలోచించడం, మాట్లాడటం, చూడటం, వినడం, వాసన చూడటం, రుచి చూడటం వంటి అన్ని స్వచ్ఛంద కార్యకలాపాలను మీరు ఆపినప్పుడు మాత్రమే మీకు విశ్రాంతి లేదా నిద్ర లభిస్తుంది.

అప్పుడప్పుడు కాస్త పచ్చికొబ్బరి కూడా తింటుండాలి, ఎందుకంటే?

అప్పుడప్పుడు కాస్త పచ్చికొబ్బరి కూడా తింటుండాలి, ఎందుకంటే?కొబ్బరికాయలు వారంలో ఏదో ఒకరోజు కొడుతూనే వుంటాము. అలా కొట్టిన తర్వాత కాస్త పచ్చి కొబ్బరి తింటుంటే ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే ప‌చ్చి కొబ్బ‌రిలో కాప‌ర్‌, ఐర‌న్‌, మెగ్నిషియం, మాంగ‌నీస్‌, పాస్ఫ‌ర‌స్‌, పొటాషియం, సెలీనియం, జింక్, విట‌మిన్ బి1, బి5, బి9 త‌దిత‌ర విట‌మిన్లు, మిన‌ర‌ల్స్ పుష్క‌లంగా ఉంటాయి. పచ్చి కొబ్బరి తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పచ్చి కొబ్బరిలోని పీచు పదార్థం జీర్ణక్రియ ప్రక్రియను వేగవంతం చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది.

రాత్రిపూట ఇవి తింటున్నారా? ఐతే తెలుసుకోవాల్సిందే

రాత్రిపూట ఇవి తింటున్నారా? ఐతే తెలుసుకోవాల్సిందేరాత్రి ప్రశాంతంగా నిద్రపోవాలంటే రాత్రి సమయంలో సరైన ఆహారం తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు రాత్రిపూట తినకూడని కొన్ని ఆహార పదార్థాలను చూద్దాం. దోసకాయను రాత్రిపూట తింటే, శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తి తగ్గుతుంది. రాత్రిపూట ఉడకని శనగలు తింటే శరీరం బలహీనపడి అనేక రోగాలకు దారి తీస్తుంది. రాత్రిపూట అరటిపండు తింటే జ్వరం, జలుబు వచ్చే అవకాశం వుంటుంది. రాత్రిపూట పెరుగు తింటే జీర్ణక్రియ సక్రమంగా జరుగదు. రాత్రిపూట యాపిల్స్ తినడం వల్ల వాటిలోని పెక్టిన్ సులభంగా జీర్ణం కాకుండా ఉంటుంది.
