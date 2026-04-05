భూమికి చాలా దగ్గరగా వెళ్లనున్న ఆర్టెమిస్ వ్యోమగాములు.. అది జరిగితే రికార్డే
ఆర్టెమిస్ వ్యోమగాములు శనివారం నాడు, తాము ఎంతోకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న చంద్రుని సమీప యాత్రకు సన్నద్ధమవుతున్నారు. ఇందులో భాగంగా, చంద్రుని చుట్టూ పరిభ్రమించే సమయంలో వారు విశ్లేషించి, ఛాయాచిత్రాలు తీయవలసిన ఉపరితల లక్షణాలను కూడా సమీక్షిస్తున్నారు.
నాసా ప్రకారం, శనివారం వ్యోమగాములు భూమికి సుమారు 169,000 మైళ్ల (271,979 కిలోమీటర్లు) దూరంలో ఉన్నారు. చంద్రునికి 110,700 మైళ్ల (178,154 కిలోమీటర్లు) ఎత్తులో సమీపిస్తున్నారు. సుమారు 10 రోజుల ఈ ప్రయాణంలో తదుపరి ప్రధాన ఘట్టం ఆదివారం రాత్రి నుండి సోమవారం ఉదయం వరకు ఉంటుందని అంచనా.
ఆ సమయంలో వ్యోమగాములు "చంద్రుని ప్రభావ గోళం"లోకి ప్రవేశిస్తారు. అంటే, భూమి గురుత్వాకర్షణ కన్నా చంద్రుని గురుత్వాకర్షణ శక్తి అంతరిక్ష నౌకను బలంగా లాగుతుంది. అంతా సజావుగా సాగితే, ఓరియన్ చంద్రుని చుట్టూ వేగంగా తిరుగుతున్నప్పుడు, వ్యోమగాములు ఇంతకుముందెన్నడూ ఏ మానవుడూ వెళ్ళనంత దూరం భూమికి వెళ్ళి ఒక రికార్డు సృష్టించవచ్చు.
అంతరిక్ష యాత్రికులు తమ దినచర్యను స్క్రాంబుల్డ్ ఎగ్స్, కాఫీతో కూడిన అల్పాహారంతో ప్రారంభించారని నాసా తెలిపింది. నౌకలో అందరి మనోధైర్యం అత్యున్నత స్థాయిలో ఉందని కమాండర్ రీడ్ వైస్మాన్ హ్యూస్టన్లోని మిషన్ కంట్రోల్ కేంద్రానికి తెలియజేశారు. ఇద్దరు కుమార్తెల తండ్రైన ఆయన, అంతరిక్షం నుండే తన కుమార్తెలతో మాట్లాడే అవకాశం లభించడంతో ఎంతో ఉత్సాహంతో ఉన్నారు.