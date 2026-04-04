ఎన్నికలకు దూరమైన అన్నామలై.. బీజేపీకి గట్టిదెబ్బ..
తమిళనాడుకు చెందిన బీజేపీ నాయకుడు అన్నామలై ప్రస్తుతం ఎన్నికలకు దూరమయ్యారు. రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించడానికి ముందు ఆయన తన ఐపీఎస్ ఉద్యోగాన్ని వదులుకున్నారు. కొద్ది కాలం క్రితం వరకు, అన్నామలై తమిళనాడులో బీజేపీకి ఒక ప్రధాన ముఖచిత్రంగా ఉండేవారు. కేవలం దక్షిణ భారతదేశంలోనే కాకుండా, దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న స్టార్ క్యాంపెయినర్ల (ప్రచారకర్తల)లో ఒకరిగా ఆయన గుర్తింపు పొందారు.
దక్షిణ భారతదేశం అంతటా బీజేపీ అభ్యర్థుల తరపున ఆయన చురుకుగా ప్రచారం నిర్వహించారు. పార్టీలోనూ ఆయనకు గణనీయమైన హోదా ఉండేది. అయితే, ఇప్పుడు అత్యంత ఊహించని పరిణామం ఒకటి చోటుచేసుకుంది.
రాబోయే తమిళనాడు ఎన్నికల కోసం బీజేపీ ప్రకటించిన ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థుల జాబితాలో అన్నామలై పేరు కనిపించలేదు. పార్టీకి ఇది ఒక ప్రాథమిక స్థాయిలో ఎదురైన పెద్ద ఎదురుదెబ్బగా పరిగణించవచ్చు.
అన్నామలై అభిమానులు, అలాగే సాధారణంగా బీజేపీ మద్దతుదారులు కూడా, ఈ రోజు ప్రకటించిన ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థుల తొలి జాబితాలో ఆయన పేరు ఉంటుందని ఆశించారు. కానీ వారి ఆశలు నెరవేరలేదు.
కేవలం కొన్ని నెలల క్రితం, ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి అన్నామలైని రాజ్యసభ సభ్యుడిగా ప్రకటిస్తారనే ఊహాగానాలు వినిపించాయి. కానీ అది కార్యరూపం దాల్చలేదు. ఆ తర్వాత, ఈ యువ రాజకీయ నాయకుడు తమిళనాడు రాజకీయాల్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తారనే ఊహాగానాలు మొదలయ్యాయి.
అదే సమయంలో, తమిళనాడులో పార్టీ వ్యవహారాలను నడిపిస్తున్న తీరు పట్ల అన్నామలై అసంతృప్తితో ఉన్నారని కొన్ని నివేదికలు వెలువడుతున్నాయి. రాష్ట్ర స్థాయిలో పార్టీని నడిపిస్తున్న అగ్ర నాయకత్వం పట్ల ఆయన అసంతృప్తితో ఉన్నారని, అందుకే పార్టీ వ్యవహారాలకు క్రమంగా దూరమవుతూ వచ్చారని తెలుస్తోంది.
ఈ రోజు వరకు ఆయన బీజేపీలో ఒక భాగంగానే కొనసాగుతున్నారు. కానీ ఎన్నికల పోటీకి సంబంధించి మాత్రం ఆయన ఎటువంటి కీలక పాత్ర పోషించడం లేదు. కాబట్టి, బీజేపీ విడుదల చేసిన ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థుల తొలి జాబితా నుండి ఆయన పేరు గల్లంతు కావడం ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశమైంది.