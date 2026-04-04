MAVIGUN: అమరావతి సుదూర, అధిక నష్టభయం ఉన్న గ్రీన్ఫీల్డ్ ప్రాజెక్టు
వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఇప్పుడు మావిగున్ (మచిలీపట్నం-విజయవాడ-గుంటూరు) అనే ప్రత్యామ్నాయ దృక్పథాన్ని రాష్ట్ర భవిష్యత్ అభివృద్ధి చోదకంగా దూకుడుగా ముందుకు తీసుకువెళ్తున్నారు. శుక్రవారం జరిగిన ఒక పత్రికా సమావేశంలో, మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు అమరావతిని 29 గ్రామాలకు పరిమితమైన, సుదూర ప్రాజెక్టుగా అభివర్ణించారు. అదే సమయంలో మావిగున్ను విశాలమైన, ఇప్పటికే అభివృద్ధి చెందిన పట్టణ కారిడార్గా పేర్కొన్నారు.
ఈ ప్రతిపాదన విస్తృత ప్రజా చర్చకు దారితీసిందని, భయంతో టీడీపీ ట్రోలింగ్కు పాల్పడుతోందని అంబటి ఆరోపించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ భవిష్యత్ రాజధాని మావిగునే అవుతుంది. అమరావతి పూర్తి కావడానికి ఇంకా చాలా దూరంలో ఉంది. ఎప్పటికీ పూర్తి కాదని రాంబాబు స్పష్టం చేశారు.
ప్రజల్లో ఆదరణ పొందుతున్న మావిగున్ను ఒక అభివృద్ధి మంత్రంగా అంబటి పేర్కొన్నారు. మీడియా సమన్వయంతో ప్రతికూల ప్రచారాలు చేస్తోందని, ఎంపిక చేసిన మీడియా సంస్థల ద్వారా ఐటీ, హెచ్ఆర్డి మంత్రి నారా లోకేష్ ప్రచారాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నారని ఆయన ఆరోపించారు.
నిజం ఉంటే, ట్రోలింగ్ దానంతట అదే కుప్పకూలుతుందని అన్నారు. మచిలీపట్నం, విజయవాడ, గుంటూరు జిల్లాల్లో దాదాపు 9,536 చదరపు కిలోమీటర్ల మేర విస్తరించి, దాదాపు 60 లక్షల మంది జనాభా ఉన్న మూడు జిల్లాలను కవర్ చేస్తున్న మావిగున్ (MAVIGUN) ప్రాజెక్టును, అమరావతి ప్రాజెక్టును వేరుచేస్తూ రాంబాబు మాట్లాడుతూ, అమరావతి కేవలం 217 చదరపు కిలోమీటర్లకే పరిమితమైందని అన్నారు.
ఇప్పటికే ఉన్న మౌలిక సదుపాయాలను ఉపయోగించుకోవడం ద్వారా సుమారు రూ. 20,000 కోట్లతో మావిగున్ను అభివృద్ధి చేయవచ్చని, అయితే అమరావతికి రోడ్లు, డ్రైనేజీల వంటి ప్రాథమిక సౌకర్యాల కోసం దాదాపు రూ. 2 లక్షల కోట్లు అవసరమవుతాయని ఆయన వాదించారు. అమరావతిని అధిక నష్టభయం ఉన్న గ్రీన్ఫీల్డ్ ప్రాజెక్ట్గా అభివర్ణిస్తూ పేర్కొన్నారు.