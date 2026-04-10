ఆర్టెమిస్ II.. భూమికి తిరిగి వస్తున్న వ్యోమగాములు..
చారిత్రాత్మక చంద్రుని సమీప ప్రయాణాన్ని పూర్తి చేసిన తర్వాత, ఆర్టెమిస్ II సిబ్బంది భూమికి తిరిగి వచ్చే ప్రయాణంలో సగం దూరం చేరుకున్నారని నాసా తెలిపింది. శుక్రవారం రాత్రి 8:07 గంటలకు శాన్ డియాగో తీరానికి సమీపంలో పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో స్ప్లాష్డౌన్ కోసం వ్యోమగాములు ఇప్పుడు సిద్ధమవుతున్నారని, అక్కడ వారిని యూఎస్ నేవీకి చెందిన యూఎస్ఎస్ జాన్ పి. ముర్తా నౌక రికవరీ చేస్తుందని ఆ అంతరిక్ష సంస్థ పేర్కొంది.
ఈ మిషన్ సమయంలో, చంద్రుని అవతలి వైపు చుట్టూ ప్రయాణిస్తూ, సిబ్బంది 252,756 మైళ్లు (406,771 కిలోమీటర్లు) దూరం ప్రయాణించి, అపోలో 13 రికార్డును అధిగమించి, భూమి నుండి మానవులు ప్రయాణించిన అత్యంత సుదూర ప్రయాణానికి కొత్త రికార్డును కూడా నెలకొల్పారు.
ఈ యాత్రలో అంతరిక్షం నుండి కనిపించిన సూర్యగ్రహణం వంటి పరిశీలనలు కూడా ఉన్నాయని, ఇది ఈ యాత్ర శాస్త్రీయ, అన్వేషణాత్మక మైలురాళ్లకు మరింత తోడ్పడిందని నాసా తెలిపింది. ఆర్టెమిస్ II యాత్ర అనేది నాసా ఆర్టెమిస్ కార్యక్రమం కింద చేపట్టిన మొట్టమొదటి సిబ్బందితో కూడిన పరీక్షా యాత్ర.
దీని లక్ష్యం మానవులను తిరిగి చంద్రుడిపైకి పంపడం, భవిష్యత్తులో లోతైన అంతరిక్ష అన్వేషణకు వీలు కల్పించడం. ఇందులో వ్యోమగాములు రీడ్ వైస్మాన్, విక్టర్ గ్లోవర్, క్రిస్టినా కోచ్, కెనడియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ వ్యోమగామి జెరెమీ హాన్సెన్ ఉన్నారు.
కీలకమైన వ్యవస్థలను పరీక్షించడం, సిబ్బంది భద్రతా విధానాలను ధృవీకరించడం, భవిష్యత్తు చంద్ర యాత్రల కోసం డేటాను సేకరించడం కోసం ఈ యాత్రను రూపొందించినట్లు ఏజెన్సీ తెలిపింది. ఇది చంద్రుడిపై దీర్ఘకాలిక మానవ ఉనికి, భవిష్యత్తులో అంగారక గ్రహ యాత్రల దిశగా ఒక కీలకమైన అడుగు అంటూ పేర్కొంది.