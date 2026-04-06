కీలక దశకు చేరుకున్న ఆర్టెమిస్-2 యాత్ర - 10న భూమికి తిరిగిరాక
అమెరికా అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ నాసా చేపట్టిన ఆర్టెమిస్-2 యాత్ర కీలక దశకు చేరుకుంది. ఈ మిషన్లో భాగంగా నలుగురు వ్యోమగాములు చంద్రుడు గురుత్వాకర్షణ పరిధిలోకి ప్రవేశించారు. వీరిని తీసుకెళ్లిన ఒరాయన్ వ్యోమనౌక 4,06,773 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించి అంత్యంత సుదూర మానవ అంతరిక్ష యాత్రను పూర్తి చేసిన నౌకగా రికార్డు సృష్టించింది. 1970లో అపోలో 13 ప్రయాణించి దూరం కంటే ఇది 2500 కిలోమీటర్లు అదనం కావడం గమనార్హం.
ఈ క్రమంలోనే 'లూనార్ ఫ్లైబై' దశ చోటుచేసుకోనుంది. ఆ విన్యాసంతో ఒరాయన్.. చందమామను దాటి 6,400 కిలోమీటర్లు దూరం వెళుతుంది. ఈ క్రమంలో మనకు ఎప్పుడూ కనిపించని చంద్రుడి రెండో పార్శ్వాన్ని వ్యోమగాములు క్లిక్మనిపిస్తారు. చంద్రుడి చుట్టూ ప్రయాణం పూర్తి చేశాక ఈ వ్యోమనౌక భూమి వైపు మళ్లుతుంది. ఈ నెల 10న పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో ల్యాండింగ్ కావొచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు.
కాగా, 53 యేళ్ళ నిరీక్షణకు తెరదించుతూ మానవుడు జాబిల్లి వద్దకు వెళ్లిన విషయం తెల్సిందే. ఈ నెల 2వ తేదీన తెల్లవారుజామున 4.02 గంటలకు ఆర్టెమిస్-2 ప్రయోగాన్ని చేపట్టారు. నలుగురు వ్యోమగాములు ఫ్లోరిటాలోని కెన్నెడీ స్పేస్ సెంటర్ నుంచి జాబిల్లి దిశగా నింగిలోకి దూసుకెళ్లింది. ఈ రాకెట్ చంద్రుడి ఉపరితలానికి అత్యంత సమీపంగా వెళ్ళి దాన్ని చుట్టి తిరిగి భూమికి చేరుకోనుంది. ఈ మిషన్లో వ్యోమగాములు మొత్తం పది రోజుల పాటు రాకెట్లోనే ప్రయాణిస్తారు. ఈ ప్రయోగం విజయవంతమైతే భవిష్యత్లో మానవులను చంద్రుడిపైకి పంపించే మార్గం సులభతరంకానుంది.