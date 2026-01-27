జనవరి 28 నుండి 31 వరకు మేడారం జాతర.. భారీ స్థాయిలో భక్తులు
తెలంగాణ ప్రభుత్వం జనవరి 28 నుండి 31 వరకు ములుగు జిల్లాలోని తాడ్వాయి మండలంలోని మేడారంలో జరగనున్న సమ్మక్క-సారలమ్మ మహా జాతర కోసం తన పూర్తి పరిపాలనా యంత్రాంగాన్ని మోహరించింది. లక్షలాది మంది యాత్రికులు ఇప్పటికే తరలిరావడం ప్రారంభించడంతో ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి.
ఆసియాలోనే అతిపెద్ద గిరిజన సమ్మేళనంగా భావిస్తున్న ఈ జాతర కోసం ప్రభుత్వం సర్వసన్నద్ధమవుతోంది. రెండేళ్లకోసారి జరిగే ఈ పండుగ చివరి సన్నాహక దశలోకి ప్రవేశించడంతో, ఆ మారుమూల అటవీ ప్రాంతం ఒక భారీ, నిరంతర పరిపాలనా కేంద్రంగా రూపాంతరం చెందింది.
రాష్ట్ర మంత్రులు, సీనియర్ అధికారులు మేడారంలోనే మకాం వేసి, ప్రధాన పూజలకు చాలా ముందుగానే అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యేలా చూసేందుకు ప్రతిరోజూ క్షేత్రస్థాయి తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నారు. మేడారం జాతరకు దాదాపు మూడు కోట్ల మంది భక్తులు హాజరవుతారని అంచనా వేయడంతో, ప్రభుత్వం పటిష్టమైన సమన్వయ నిర్వహణ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసింది.
వేగవంతమైన, వికేంద్రీకృత నిర్ణయాలు తీసుకునేలా చూసేందుకు, మొత్తం మేడారం ప్రాంతాన్ని ఎనిమిది పరిపాలనా మండలాలుగా, 42 సెక్టార్లుగా విభజించారు. ప్రతి విభాగానికి ఒక జిల్లా స్థాయి అధికారి పర్యవేక్షణ బాధ్యతలు అప్పగించారు. పోలీసు, రెవెన్యూ, వైద్య, పారిశుధ్య విభాగాల అధికారులతో సహా 21 ప్రభుత్వ విభాగాల నుండి మొత్తం 42,027 మంది సిబ్బందిని మోహరించారు.
క్షేత్ర స్థాయిలో సమన్వయాన్ని బలోపేతం చేయడానికి, స్థానిక సమాజాలను భాగస్వామ్యం చేయడానికి, సుమారు 2,000 మంది ఆదివాసీ యువకులను వాలంటీర్లుగా నియమించి, జన నియంత్రణలో సహాయపడటానికి, ఆలయం, పూజా కార్యక్రమాల ప్రాంతాలలో భక్తులకు మార్గనిర్దేశం చేయడానికి ఉపయోగించుకుంటున్నారు.
లక్షలాది వాహనాలు వస్తాయని అంచనా వేస్తున్నందున, ట్రాఫిక్ నిర్వహణ అతిపెద్ద సవాళ్లలో ఒకటిగా మిగిలిపోయింది. రద్దీ, ట్రాఫిక్ అంతరాయాలను నివారించడానికి, గుర్తించిన 525 పాయింట్ల వద్ద రహదారి సంబంధిత సమస్యలను సరిదిద్దినట్లు అధికారులు తెలిపారు.