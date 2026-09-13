భారత్ను లక్ష్యంగా చేసుకుని అల్ఖైదా చీఫ్ లాడెన్ దాడులు
భారత్ను లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడులు జరిపేలా అల్ఖైదా ఉగ్రనేత ఒసామా బిన్ లాడెన్ ప్రణాళికలు రచించినట్టు తాజాగా వెలుగు చూసిన రహస్య పత్రాల్లో వెల్లడైంది. అమెరికాలోని ట్రేడ్ సెంటర్ భవనాలపై దాడి (9/11 దాడి)కి 25 ఏళ్లు పూర్తయిన వేళ.. లాడెన్కు సంబంధించి అమెరికా సీఐఏ నుంచి వెళ్లిన 70 ప్రెసిడెన్షియల్ ఇంటెలిజెన్స్ బ్రీఫింగ్స్ను బహిర్గతం చేశారు. దాదాపు 100 పేజీలకు పైగా ఉన్న ఈ పత్రాల్లో 9/11 దాడి జరగడానికి ముందు సీఐఏ సమీకరించిన రహస్య సమాచారం, హెచ్చరికలు ఉన్నాయి.
గత 1998 ఆగస్టు 28 నాటి బ్రీఫింగ్లో లాడెన్ పలు దేశాలపై దాడులకు లాడెన్ పథకం పన్నినట్లు సీఐఏ వెల్లడించింది. ఆ జాబితాలో భారత్ పేరు కూడా ఉంది. మన దేశంతోపాటు ఈజిప్ట్, పాకిస్థాన్, కువైట్, సౌదీ అరేబియా, యెమెన్, ఉగాండా, నైజీరియా పేర్లను కూడా లాడెన్ పరిశీలించినట్లు పేర్కొంది.
'బిన్ లాడెన్ టెర్రరిస్ట్ నెట్వర్క్ స్టిల్ ఏ థ్రెట్' పేరిట ఉన్న పత్రంలో ఈ సమాచారం మొత్తం పేర్కొన్నారు. కాకపోతే భారత్లో దేనిని లాడెన్ లక్ష్యంగా చేసుకున్నాడు? ఆపరేషన్ ప్లానేంటి? అనే విషయాన్ని మాత్రం వెల్లడించలేదు. ఉత్తర అమెరికా, ఐరోపా, తూర్పు ఆసియాలో లాడెన్ బలమైన నెట్వర్క్ ఏర్పాటు చేసుకొన్నాడు. దీంతో అమెరికా ప్రయోజనాలను అతడు లక్ష్యంగా చేసుకోవచ్చనే అనుమానాలకు బలాన్ని చేకూర్చింది.
అమెరికా దళాలు అఫ్గానిస్థాన్పై క్షిపణులు ప్రయోగించడానికి కొన్ని గంటల ముందు వరకు కూడా లాడెన్ మరిన్ని దాడులకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నట్లు తేలింది. అమెరికా, యూకేలను లక్ష్యంగా చేసుకోవాలని భావించాడు. ఇక బిన్ లాడెన్ కుట్రలపై 1998 నుంచి 2001లోపు నాటి అధ్యక్షులు క్లింటన్, జార్జ్ బుష్లను సీఐఏ పలు మార్లు హెచ్చరించినట్లు ఆ బ్రీఫింగ్స్లో వెల్లడైంది.