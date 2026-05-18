Written By ఠాగూర్
Last Updated : Monday, 18 May 2026 (12:22 IST)

బరాకా అణు విద్యుత్ కేంద్రంపై డ్రోన్ దాడి : ఇరాన్ చర్యేనా?

nuclear plat balst
అమెరికా, ఇరాన్ దేశాల మధ్య జరుగుతున్న యుద్ధం కారణంగా పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ఉద్రిక్తలు మరింత తీవ్రమయ్యేలా ఆయా దేశాలు నడుచుకుంటున్నాయి. ఇందులోభాగంగా, యూఏఈలోని బరాకా అణు విద్యుత్ కేంద్రం సమీపంలో డ్రోన్ దాడి జరిగింది. ఇది ఇరాన్ చర్యేనని భావిస్తున్నారు. ఈ దాడి కారణంగా ప్లాంట్ ప్రాంగణంలో మంటలు చెలరేగాయి. యూఏఈకి దాదాపు 25 శాతం విద్యుత్‌ను అందించే ఈ కీలక కేంద్రంపై దాడి జరగడంపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. ఈ దాడిని భారత్ సహా పలు ప్రపంచ దేశాలు తీవ్రంగా ఖండించాయి. 
 
ఈ దాడిపై భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. 'యూఏఈలోని బరాకా అణు విద్యుత్ కేంద్రాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని జరిగిన దాడి పట్ల భారత్ తీవ్ర ఆందోళన చెందుతోంది. ఇలాంటి చర్యలు ఎంతమాత్రం ఆమోదయోగ్యం కావు. ఇవి ప్రమాదకరమైన పరిణామాలకు దారితీస్తాయి. తక్షణమే ఇరు పక్షాలు సంయమనం పాటించి.. చర్చలు, దౌత్య మార్గాల్లో సమస్యను పరిష్కరించుకోవాలి' అని విదేశాంగ శాఖ ఒక ప్రకటనలో పిలుపునిచ్చింది.
 
యూఏఈ అధికారులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం ఈ దాడిలో ఎవరికీ గాయాలు కాలేదని, రేడియేషన్ స్థాయిలో ఎలాంటి మార్పులు లేవని స్పష్టం చేశారు. పశ్చిమ సరిహద్దు నుంచి మూడు డ్రోన్లు దేశంలోకి ప్రవేశించాయని, వాటిలో ఒకటి అణు కేంద్రం లోపలి ప్రాంగణంలో పడగా, మరో రెండింటిని కూల్చివేసినట్లు తెలిపారు. ఈ దాడిని "అకారణంగా జరిగిన ఉగ్రవాద చర్య"గా యూఏఈ ప్రభుత్వం అభివర్ణించింది. తమ భద్రత, సార్వభౌమత్వానికి ముప్పు కలిగించే ఎలాంటి చర్యలను సహించబోమని, ప్రతీకారం తీర్చుకునే పూర్తి హక్కు తమకుందని హెచ్చరించింది.
 
దాడి జరిగిన వెంటనే యూఏఈ విదేశాంగ మంత్రి షేక్ అబ్దుల్లా బిన్ జాయెద్ అల్ నహ్యాన్.. సౌదీ అరేబియా, ఖతార్, కువైట్, ఈజిప్ట్ సహా పలు దేశాల విదేశాంగ మంత్రులతో ఫోనులో మాట్లాడారు. ఈ దేశాలన్నీ దాడిని ఖండిస్తూ యూఏఈకి మద్దతు ప్రకటించాయి. యూఏఈ అధ్యక్ష సలహాదారు అన్వర్ గర్గాష్ మాట్లాడుతూ, ఈ దాడి వెనుక ఇరాన్ లేదా దాని అనుబంధ సంస్థల హస్తం ఉండొచ్చని ఆరోపించారు. 
Mega158: మెగా158 కోసం జిమ్ వర్కౌట్‌ను పంచుకున్న చిరంజీవి70 ఏళ్ల వయసులో చిరంజీవి మెగా158 యాక్షన్ చిత్రం కోసం తీవ్రమైన వర్కౌట్‌ను సోెషల్ మీడియాలో అభిమానులతో పంచుకున్నారు. దర్శకుడు బాబీ కొల్లితో తన తదుపరి చిత్రంపై ఉత్సాహాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ, చిరంజీవి 'X'లో 52 సెకన్ల క్లిప్‌ను పోస్ట్ చేశారు. ఈ చిత్రం ప్రారంభోత్సవం మే 21న షూటింగ్ లాంఛనంగా ప్రారంభం కానుంది.

Manchu Manoj: డేవిడ్ రెడ్డి టీజర్ తో రా కింగ్ ట్యాగ్ తో వస్తున్న మంచు మనోజ్'రా కింగ్' మంచు మనోజ్ నటిస్తున్న కొత్త సినిమా "డేవిడ్ రెడ్డి". ఈ సినిమాను వెల్వెట్ సోల్ మోషన్ పిక్చర్స్, ట్రూ రాడిక్స్ బ్యానర్స్ పై నల్లగంగుల వెంకట్ రెడ్డి, భరత్ మోటుకూరి నిర్మిస్తున్నారు. డైరెక్టర్ హనుమా రెడ్డి యక్కంటి రూపొందిస్తున్నారు. బ్రిటీష్ కాలం నాటి బ్యాక్ డ్రాప్ తో ఇంటెన్స్ యాక్షన్ డ్రామా కథతో భారీ పాన్ ఇండియా చిత్రంగా "డేవిడ్ రెడ్డి" సినిమా తెరకెక్కుతోంది. తెలుగు, హిందీ, తమిళ, మలయాళ, కన్నడలో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రం నుంచి క్రేజీ అప్డేట్ ఇచ్చారు మేకర్స్.

క్రికెటర్ తిలక్ వర్మతో శ్రీలీల రిలేషన్... సోషల్ మీడియాలో పుకార్లుటాలీవుడ్ నటి శ్రీలీల భారత క్రికెట్ జట్టు క్రికెటర్ తిలక్ వర్మతో రిలేషన్‌లో ఉన్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. సోషల్ మీడియా వేదికగా విస్తృతంగా ప్రచారం సాగుతోంది. అయితే, ఈ వార్తల్లో ఎలాంటి నిజం లేదని శ్రీలీల సన్నిహిత వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. పైగా, వీరిద్దరూ ఇంతవరకు కలుసుకోలేదని వివరణ ఇస్తున్నాయి. అలాగే, శ్రీలీల తల్లి డాక్టర్ సరస్వతి కూడా ఈ వార్తలను కొట్టిపారేశారు. ఈ పుకార్లలో ఏమాత్రం నిజం లేదని స్పష్టం చేశారు.

Shraddha Das: మైథలాజికల్ థ్రిల్లర్‌గా శ్రద్ధాదాస్'త్రికాల సిద్దమైందిభారతీయ సనాతన ధర్మంలో దాగి ఉన్న రహస్యాలను ఆధారంగా చేసుకుని రూపొందిన మైథలాజికల్ ఫిక్షనల్ థ్రిల్లర్ 'త్రికాల' మే 29న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. హీరోయిన్ శ్రద్ధదాస్ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న ఈ చిత్రంలో మాస్టర్ ఫేమ్ మహేంద్రన్, అజయ్, సీనియర్ నటి ఆమని కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ఈ చిత్రానికి మణి తెల్లగూటి కథ, దర్శకత్వం వహించగా, రాధిక–శ్రీనివాస్ నిర్మించారు. ఈ సినిమా న‌చ్చ‌డంతో చాగంటి ప్రొడక్షన్ LLP ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేస్తున్న‌ది.

కోలీవుడ్‌లో విషాదం.. నదిలో దూకి నిర్మాత ఆత్మహత్య... ఎఁదుకో తెలుసా?కోలీవుడ్‌లో విషాదం చోటు చేసుకుంది. ప్రముఖ సీనియర్ నిర్మాత, నటుడు, దర్శకుడు కె.రాజన్ (85) ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. స్థానిక అడయారు నదిలో దూకి ఆయన బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న స్థానిక పోలీసులు అగ్నిమాపక సిబ్బంది సాయంతో మృతదేహాన్ని వెలికి తీసి స్థానిక రాయపేట ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. తమళ చిత్రపరిశ్రమలో తన అభిప్రాయాలను నిర్మొహమాటంగా వెల్లడించే వ్యక్తిగా నిర్మాత కె.రాజన్‌కు పేరుంది.