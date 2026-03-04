భారతదేశంలో వేసవి కాలం: ఈ ఏడాది ఎండ తీవ్రత మామూలుగా వుండదట!
భారతదేశంలో వాతావరణ పరిస్థితులు తీవ్రతరం కానున్నాయి. వేసవి సగటు కంటే ఎక్కువ వేడిగా ఉంటుందని, ఈ వేడి తీవ్రత మరింత ఎక్కువగా వుంటుందని భారత వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. మధ్య - తూర్పు భూమధ్యరేఖ పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో ఎల్ నినో ఏర్పడటానికి అనుకూలమైన పరిస్థితులు పెరుగుతున్నాయని ప్రపంచ వాతావరణ సంస్థ (డబ్ల్యూఎంవో) మంగళవారం తెలిపింది.
సాధారణంగా, భారతదేశంలో రుతుపవనాలపై ఎల్ నినో ప్రభావం చూపుతుంది. జూలై తర్వాత వరకు వాతావరణ దృగ్విషయం పూర్తిగా ఏర్పడదని అంచనా వేసినప్పటికీ, మే-జూలై కాలంలో ఎల్ నినో ఏర్పడే అవకాశం పెరుగుతుందని డబ్ల్యూఎంవో గ్లోబల్ ప్రొడ్యూసింగ్ సెంటర్స్ అంచనాలు సూచించాయి.
ఎల్ నినో ఖచ్చితంగా కనిపిస్తోంది, ఈ సంవత్సరం ఇది జరుగుతుందని చాలా స్పష్టంగా ఉంది. అన్ని వాతావరణ నమూనాలు దానినే సూచిస్తున్నాయని యూకేలోని యూనివర్శిటీ ఆఫ్ రీడింగ్లోని నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ అట్మాస్ఫియరిక్ సైన్స్ అండ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ మెటియోరాలజీ పరిశోధన శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ అక్షయ్ డియోరస్ అన్నారు. అయితే, ప్రస్తుతానికి అంచనాలు పరిమితంగా ఉన్నాయి.
ఎల్ నినో ఏర్పడటం పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలపై మాత్రమే కాకుండా పశ్చిమ పసిఫిక్ నుండి వీచే గాలులపై కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది. ప్రస్తుతం ఎల్ నినో ఏర్పడే ప్రాంతంలో చాలా వేడి ఉంది. మార్చిలో బలమైన పశ్చిమ గాలులు సంభవించవచ్చని అంచనాలు ఉన్నాయని అక్షయ్ డియోరస్ అన్నారు.
సాధారణంగా, ఎల్ నినో వసంతకాలంలో ఏర్పడటం ప్రారంభమవుతుంది. శీతాకాలంలో పరిపక్వం చెందుతుంది. కానీ అది ఊహించిన దానికంటే ముందే ఏర్పడితే, భారతదేశం అంతటా కొంత వర్షపాతం తగ్గుతుందని అక్షయ్ పేర్కొన్నారు. ఇప్పటికే 2024లో ప్రపంచ ఉష్ణోగ్రతలలో ఎల్ నినో కీలక పాత్ర పోషించిందని డబ్ల్యూఎంఓ సెక్రటరీ జనరల్ సెలెస్టే సౌలో విడుదలలో పేర్కొన్నారు.