ఇక చాలు.. పరిస్థితి దిగజారితే భారత్కు వచ్చేస్తాం.. గల్ఫ్ ఎన్నారైలు
పశ్చిమాసియాలోని చాలా మంది భారతీయ వలస కార్మికులు పరిస్థితులు దిగజారితే స్వదేశానికి తిరిగి వెళ్లాలని యోచిస్తున్నారు. మొబైల్ ఫోన్లు, సోషల్ మీడియా ద్వారా వారి కుటుంబాలతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నారు. బహ్రెయిన్లో చాలామంది భారతీయులు చిక్కుకుపోయారు. అక్కడి పరిస్థితిని వీడియోల ద్వారా వారి కుటుంబీకులకు తెలియజేస్తున్నారు.
ఈ వివాదం తన దైనందిన జీవితాన్ని మార్చివేసిందని ఓ ఎన్నారై విజయ్ అన్నారు. ఈ పరిస్థితి త్వరలో మారుతుందని మేము ఆశిస్తున్నామని తెలపారు. కొనసాగుతున్న శత్రుత్వాలు భారతీయ కార్మికులను ప్రభావితం చేశాయని అన్నారు.
దీనిపై ఇజ్రాయెల్-తెలంగాణ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు సోమ రవి మాట్లాడుతూ, గత సంఘటనలతో పోలిస్తే ప్రస్తుత పరిస్థితి మరింత తీవ్రంగా ఉందని అన్నారు.ఇజ్రాయెల్లో పరిస్థితులు అసాధారణం కానప్పటికీ, గల్ఫ్ దేశాలలో స్థానికులు, వలస కార్మికులు గతంలో ఇలాంటి సంక్షోభాలను ఎదుర్కోలేదని అన్నారు.
భద్రతా ఏర్పాట్ల గురించి ప్రస్తావిస్తూ, రక్షణ వ్యవస్థలు పెద్ద సంఖ్యలో ఉన్నాయని రవి వెల్లడించారు. ప్రస్తుత పరిస్థితి కారణంగా, ఓ వివాహ కార్యక్రమం కోసం అమెరికాకు వెళ్లాల్సిన ప్రణాళిక వాయిదా పడిందని తెలిపారు. రాబోయే 15 రోజులు ఉద్రిక్తత కొనసాగవచ్చని కూడా ఆయన అన్నారు.
తెలంగాణ ఓవర్సీస్ మ్యాన్పవర్ కంపెనీ లిమిటెడ్ (టామ్కామ్), ఇతర సంస్థలు గల్ఫ్ దేశాలలో భారతీయుల భద్రతకు సంబంధించి అవగాహన చర్యలను ప్రారంభించాయి. సమాచారం, సహాయం అందించడానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం జిల్లా స్థాయి నియంత్రణ గదులను ఏర్పాటు చేసింది.