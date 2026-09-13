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  4. Indonesian passenger ship carrying 240 people loses contact in Java Sea, search operation
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Sunday, 13 September 2026 (10:46 IST)

జావా సముద్రంలో 240 మంది ప్రయాణికుల నౌక గల్లంతు

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Written By: ఠాగూర్
Updated: Sun, 13 Sep 2026 (10:46 IST)
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జావా సముద్రంలో ఒక ప్రయాణికుల నౌక గల్లంతు అయింది. ఈ నౌకలో ఏకంగా 240 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నట్టు సమాచారం. ఈ నౌక తూర్పు జావా నుంచి కాళీమంతన్‌కు వెళుతుండగా ఈ ఘటన చోటు చేసుకొంది. దీనిపై బంజార్‌మసన్‌లోని సెర్చ్‌ అండ్‌ రెస్క్యూ కార్యాలయం స్పందించింది. సురబాయ నుంచి బయల్దేరిన విర్గో ట్రాన్స్‌పోర్ట్‌ 8 నౌక ఒక్కసారిగా కమ్యూనికేషన్లను కోల్పోయింది. 
 
చివరి సారిగా బంజార్‌మసన్‌ నుంచి 148 కిలోమీటర్ల దూరంలో కమ్యూనికేషన్‌ జరిపారు. ఈ గల్లంతైన నౌక కోసం ఆదివారం ఉదయం నుంచి గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. త్రిశక్తి పోర్ట్‌ కేంద్రంగా తాము ఆపరేషన్‌ చేపట్టినట్లు స్థానిక అధికారులు వెల్లడించారు. నౌక ప్రయాణిస్తున్న ప్రదేశంలో ప్రతికూల వాతావరణం నెలకొందని చివరి సారిగా కమ్యూనికేషన్‌లో తెలిసినట్లు సమాచారం. 
 
ఇండోనేషియాలోని రెండో అతిపెద్ద నగరమైన తూర్పు జావాలోని సురబయ నుంచి బంజర్మాసిన్ బయలుదేరిన విర్గో ట్రాన్స్‌పోర్ట్ 8 అనే నౌకతో ఆదివారం తెల్లవారుజామున 2 గంటల ప్రాంతంలో కాంకాక్ట్ కట్ అయింది. నౌక ప్రయాణిస్తున్న మార్గంలో తీవ్రమైన ప్రతికూల వాతావరణం, చెడు వాతావరణ పరిస్థితులు ఎదురైనట్టు సమాచారం అందిందని, రెస్క్యూ ఆఫీస్ హెడ్ ఐ పుటు సుదయానా వీడియో బ్రీఫింగ్‌లో వెల్లడించారు.
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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