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  4. Grace period cut threatens worker security, H1B visa holders worried
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Friday, 11 September 2026 (10:54 IST)

ఉద్యోగం కోల్పోతే ఇక ఇంటికే - హెచ్1బీ వీసాదారులకు షాకివ్వనున్న ట్రంప్ సర్కారు

us visa
Written By: ఠాగూర్
Updated: Fri, 11 Sep 2026 (10:54 IST)
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హెచ్1బీ వీసాదారులకు డోనాల్డ్ ట్రంప్ సర్కారు మరో షాక్ ఇవ్వనుంది. ప్రస్తుతం చేస్తున్న ఉద్యోగం కోల్పోతే స్వదేశానికి (ఇంటికి) వెళ్లిపోవాల్సిందేనన్న కొత్త నిబంధనను అమలు చేయనుంది. ఉద్యోగం కోల్పోయిన తర్వాత కొత్త ఉద్యోగం వెతుక్కోవడానికి లేదా దేశం విడిచి వెళ్లేందుకు సన్నద్ధమవడానికి ప్రస్తుతం ఇస్తున్న 60 రోజుల గ్రేస్ పీరియడ్‌ను రద్దు చేయాలని ప్రతిపాదించింది. 
 
ఇదే కనుక అమల్లోకి వచ్చిన పక్షంలో హెచ్1బీ వీసాదారులు ఉద్యోగం పోయిన మరుసటి రోజే దేశం విడిచి వెళ్లాల్సి వస్తుంది. హెచ్-1బీ వీసాదారుల్లో అధిక శాతం భారతీయ టెకీలే కావడంతో ఈ ప్రతిపాదన వారిలో ఆందోళన రేపుతోంది. అమెరికా హోంల్యాండ్ సెక్యూరిటీ విభాగం (డీహెచ్ఎస్) ఈ మేరకు ఫెడరల్ రిజిస్టరులో గురువారం ఒక ప్రకటన చేసింది. 
 
ఈ ప్రతిపాదన శుక్రవారం అధికారికంగా ప్రచురితమై, 60 రోజుల పాటు ప్రజాభిప్రాయ సేకరణకు అందుబాటులో ఉంటుంది. ప్రస్తుతం ఉన్న నిబంధన ప్రకారం, ఉద్యోగం కోల్పోయిన హెచ్-1బీ, ఎల్-1, ఓ-1, ఈ-1 వంటి వీసాదారులు 60 రోజుల్లోపు మరో స్పాన్సర్‌ను వెతుక్కోవచ్చు లేదా తమ వ్యవహారాలు చక్కబెట్టుకునేలా బరాక్ ఒబామా హయాంలో 2017లో ఈ వెసులుబాటును కల్పించారు. 
 
అయితే, ఈ గ్రేస్ పీరియడ్ వల్ల పరిపాలనా భారం పెరుగుతోందని, వీసా స్టేటస్‌ను నేరుగా ఉద్యోగంతో ముడిపెట్టడం ద్వారా అమెరికన్లకు అవకాశాలు పెరుగుతాయని డీహెచ్ఎస్ తన ప్రతిపాదనలో పేర్కొంది. ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ పూర్తయిన తర్వాతే దీనిపై తుది నిర్ణయం వెలువడుతుంది. అప్పటివరకు ప్రస్తుతం ఉన్న 60 రోజుల గ్రేస్ పీరియడ్ నిబంధనే అమల్లో ఉంటుంది. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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