హిందూ మహా సముద్రంలో రెండు బాలిస్టిక్ క్షిపణుల ప్రయోగం
హిందూ మహాసముద్రంలోని డియెగో గార్సియాలో ఉన్న అమెరికా-బ్రిటన్ సంయుక్త సైనిక స్థావరం వైపు ఇరాన్ ఇటీవల రెండు బాలిస్టిక్ క్షిపణులను ప్రయోగించిందని, అమెరికా అధికారులను ఉటంకిస్తూ ది వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్ శుక్రవారం నివేదించింది.
ఇరాన్ భూభాగం నుండి సుమారు 2,500 మైళ్ల (4,000 కిలోమీటర్ల) దూరంలో ఉన్న లక్ష్యాన్ని ఈ రెండు క్షిపణులలో ఏదీ తాకలేదు, కానీ ఈ ప్రయోగం టెహ్రాన్ వద్ద గతంలో అనుకున్నదానికంటే ఎక్కువ పరిధి గల క్షిపణులు ఉన్నాయని సూచిస్తోందని ఆ నివేదిక పేర్కొంది.
క్షిపణులలో ఒకటి గమనార్హంగా విఫలం కాగా, మరొకదాన్ని అమెరికా యుద్ధనౌక నుండి ప్రయోగించిన ఇంటర్సెప్టర్ లక్ష్యంగా చేసుకుంది. అయితే ఆ క్షిపణికి దెబ్బ తగిలిందో లేదో స్పష్టంగా తెలియదని 'ది జర్నల్' నివేదించింది.
ఇరాన్లో రక్షణాత్మక కార్యకలాపాల కోసం అమెరికాను ఉపయోగించుకోవడానికి బ్రిటన్ అనుమతిస్తున్న రెండు స్థావరాలలో చాగోస్ దీవులలోని డియెగో గార్సియా ఒకటి. ఆఫ్ఘనిస్తాన్- ఇరాక్లలో అమెరికా బాంబు దాడులతో సహా ఆసియా కార్యకలాపాలకు కీలక కేంద్రమైన ఈ స్థావరంలో అమెరికా దళాలు బాంబర్లు, ఇతర పరికరాలను మోహరించాయి.
1960ల నుండి తన ఆధీనంలో ఉన్న చాగోస్ దీవులను మారిషస్కు తిరిగి అప్పగించడానికి బ్రిటన్ అంగీకరించింది. ఆ దీవులలో అతిపెద్దదైన డియెగో గార్సియాలోని స్థావరానికి లీజును కొనసాగిస్తోంది. ఈ నిర్ణయాన్ని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీవ్రంగా విమర్శించారు.