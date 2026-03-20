హర్మూజ్ జలసంధి వద్ద పతాక స్థాయికి ఉద్రిక్తలు.. కదులుతున్న నాటో దేశాలు
ప్రపంచ వాణిజ్యానికి గుండెకాయ వంటి హర్మూజ్ జల సంధిని ఇరాన్ గుప్పెట నుంచి విముక్తి కల్పించేందుకు అమెరికాతో పాటు నాటో దేశాలు ముందుకు కదులుతున్నాయి. దీంతో హర్మూజ్ జలసంధి వద్ద ఉద్రిక్తతలు పతాక స్థాయికి చేరుకున్నాయి. ఈ మార్గంలో వాణిజ్య నౌకల సురక్షిత ప్రయాణానికి భరోసా కల్పించేలా బ్రిటన్, ఫ్రాన్స్ దేశాలతో పాటు మరికొన్ని నాటో దేశాలు రంగంలోకి దిగాయి. ఈ దేశాల సైనిక బలగాలు భద్రతా కార్యకలాపాల్లో పాలుపంచుకుంటున్నాయి.
గత మూడు వారాలుగా ఇరాన్పై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దళాలు దాడులు చేస్తున్న తరుణంలో ఈ పరిణామం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. వాణిజ్య నౌకలపై దాడులు, సముద్రంలో మైన్లు అమర్చడం, డ్రోన్లు, క్షిపణులతో దాడులకు పాల్పడటం వంటి చర్యలను ఇరాన్ వెంటనే నిలిపివేయాలని బ్రిటన్, ఫ్రాన్స్తో పాటు జర్మనీ, ఇటలీ, నెదర్లాండ్స్, జపాన్ దేశాలు సంయుక్తంగా డిమాండ్ చేశాయి.
హర్మూజ్ జలసంధిని అడ్డుకోవడానికి ఇరాన్ ప్రయత్నించడం అంతర్జాతీయ శాంతిభద్రతలకు పెను ముప్పు అని బ్రిటన్ ప్రధాని కార్యాలయం ఆందోళన వ్యక్తం చే
సింది. ప్రపంచంలోని ఐదో వంతు ముడి చమురు, సహజ వాయువు ఈ జలసంధి నుంచే రవాణా అవుతాయి. ఈ మార్గానికి ఆటంకాలు ఏర్పడితే ఇంధన ధరలు పెరిగి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా సామాన్యులపై తీవ్ర భారం పడుతుందని ఈ దేశాలు హెచ్చరించాయి.