శుక్రవారం, 20 మార్చి 2026
Written By ఠాగూర్

హర్మూజ్ జలసంధి వద్ద పతాక స్థాయికి ఉద్రిక్తలు.. కదులుతున్న నాటో దేశాలు

Iran closes Strait of Hormuz
ప్రపంచ వాణిజ్యానికి గుండెకాయ వంటి హర్మూజ్ జల సంధిని ఇరాన్ గుప్పెట నుంచి విముక్తి కల్పించేందుకు అమెరికాతో పాటు నాటో దేశాలు ముందుకు కదులుతున్నాయి. దీంతో హర్మూజ్ జలసంధి వద్ద ఉద్రిక్తతలు పతాక స్థాయికి చేరుకున్నాయి. ఈ మార్గంలో వాణిజ్య నౌకల సురక్షిత ప్రయాణానికి భరోసా కల్పించేలా బ్రిటన్, ఫ్రాన్స్ దేశాలతో పాటు మరికొన్ని నాటో దేశాలు రంగంలోకి దిగాయి. ఈ దేశాల సైనిక బలగాలు భద్రతా కార్యకలాపాల్లో పాలుపంచుకుంటున్నాయి.
 
గత మూడు వారాలుగా ఇరాన్‌పై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దళాలు దాడులు చేస్తున్న తరుణంలో ఈ పరిణామం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. వాణిజ్య నౌకలపై దాడులు, సముద్రంలో మైన్లు అమర్చడం, డ్రోన్లు, క్షిపణులతో దాడులకు పాల్పడటం వంటి చర్యలను ఇరాన్ వెంటనే నిలిపివేయాలని బ్రిటన్, ఫ్రాన్స్‌తో పాటు జర్మనీ, ఇటలీ, నెదర్లాండ్స్, జపాన్ దేశాలు సంయుక్తంగా డిమాండ్ చేశాయి.
 
హర్మూజ్ జలసంధిని అడ్డుకోవడానికి ఇరాన్ ప్రయత్నించడం అంతర్జాతీయ శాంతిభద్రతలకు పెను ముప్పు అని బ్రిటన్ ప్రధాని కార్యాలయం ఆందోళన వ్యక్తం చే
సింది. ప్రపంచంలోని ఐదో వంతు ముడి చమురు, సహజ వాయువు ఈ జలసంధి నుంచే రవాణా అవుతాయి. ఈ మార్గానికి ఆటంకాలు ఏర్పడితే ఇంధన ధరలు పెరిగి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా సామాన్యులపై తీవ్ర భారం పడుతుందని ఈ దేశాలు హెచ్చరించాయి.
 

చిరంజీవి రాజకీయాల్లో సీనియర్.. సినిమాల్లో జూనియర్ : కమల్ హాసన్

చిరంజీవి రాజకీయాల్లో సీనియర్.. సినిమాల్లో జూనియర్ : కమల్ హాసన్మెగాస్టార్ చిరంజీవిని ఉద్దేశించి ఉలగ నాయకన్ కమల్ హాసన్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. చిరంజీవిని తన స్నేహితుడిగాను, అక్కినేని నాగార్జునను సోదరుడుగా అభివర్ణించారు. అయితే, చిరంజీవి రాజకీయాల్లో మాత్రం సీనియర్ అని, సినిమాల్లో జూనియర్ అని చెప్పుకొచ్చారు.

బాక్సాఫీస్ వద్ద సరికొత్త రికార్డులు నెలకొల్పుతున్న 'ధురంధర్-2'

బాక్సాఫీస్ వద్ద సరికొత్త రికార్డులు నెలకొల్పుతున్న 'ధురంధర్-2'బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో రణ్‌వీర్ సింగ్ నటించిన స్పై థ్రిల్లర్ 'ధురంధర్ 2' బాక్సాఫీస్ వద్ద సరికొత్త చరిత్ర సృష్టిస్తోంది. ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం విడుదలైన మొదటి రోజే భారత సినీ పరిశ్రమలో ఎన్నో రికార్డులను తిరగరాసింది. ట్రేడ్ వర్గాల అంచనాలను మించి, ఈ సినిమా శుక్రవారం ఒక్కరోజే దేశవ్యాప్తంగా సుమారు రూ.146 కోట్ల నెట్ కలెక్షన్లు సాధించి సంచలనం సృష్టించింది. ఈ స్థాయిలో వసూళ్లు సాధించడం ద్వారా ఎన్నో భారీ చిత్రాల రికార్డులను ఇది అధిగమించింది.

ప్రైమ్ వీడియో 2026 లో 55కి పైగా కొత్త సిరీస్‌లు, సినిమాలతో ప్రకటన

ప్రైమ్ వీడియో 2026 లో 55కి పైగా కొత్త సిరీస్‌లు, సినిమాలతో ప్రకటనఅమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో భారతీయ ప్రేక్షకులను అలరించడానికి ముందెన్నడూ లేని విధంగా అతిపెద్ద కంటెంట్ స్లేట్‌ను ప్రకటించింది. ముంబైలో జరిగిన 'ప్రైమ్ వీడియో ప్రెజెంట్స్ 2026' కార్యక్రమంలో భాగంగా దాదాపు 55కు పైగా ఒరిజినల్ సిరీస్‌లు, సినిమాలు, థియేట్రికల్ ఫిల్మ్స్‌ను అధికారికంగా ఆవిష్కరించింది. హిందీ, తెలుగు, తమిళ భాషల్లో రూపొందుతున్న ఈ ప్రాజెక్టులు విభిన్న జానర్లలో ప్రేక్షకులకు అద్భుతమైన వినోదాన్ని పంచనున్నాయి.

Chiranjeevi: ఎన్టీఆర్ అంటే..N నాట్యం, T తాళం, R రాగం… కళల సమ్మేళనం

Chiranjeevi: ఎన్టీఆర్ అంటే..N నాట్యం, T తాళం, R రాగం… కళల సమ్మేళనం2025 ఏడాదికిగాను ఎన్టీఆర్ పేరిట గద్దర్ అవార్డ్ రావడం పట్ల చిరంజీవి సంతోషం వ్యక్తంచేశారు. నిన్న రాత్రి హైదరాబాద్ లో ముఖ్యమంత్రి రేవత్ రెడ్డి, మాధురీ దీక్షిత్ చేతులుమీదుగా అవార్డు అందుకోవడం మరింత ఆనందంగా వుందని చిరంజీవి తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ఎన్.టి.ఆర్. అంటే ఏమిటో ఇలా వివరించారు. చరిత్ర కర్తగా నిలిచిన నందమూరి తారక రామారావు గారు…తన పేరుతోనే లలిత కళలను ముందుకు తీసుకుని వెళ్లిన మహా కళాకారుడు.

అదరగొడుతున్న 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' ... ఉప్పొంగిపోతున్న ఫ్యాన్స్

అదరగొడుతున్న 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' ... ఉప్పొంగిపోతున్న ఫ్యాన్స్పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్, దర్శకుడు హరీష్ శంకర్ కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' విడుదలైన తొలి రోజు, తొలి ఆట నుంచే అద్భుతమైన పాజిటివ్ టాక్‌తో అదరగొడుతోంది. దీంతో పవర్ స్టార్ ఫ్యాన్స్ ఆనందానికి అవధుల్లేకుండా పోయాయి. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మించిన ఈ చిత్రం ఈ నెల 19వ తేదీన ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదలైంది. ఈ సినిమాకు తొలి షో నుంచే పాజిటివ్ టాక్ వచ్చింది. దీంతో చిత్ర యూనిట్ సంబరాల్లో మునిగిపోయింది. సినిమాకు వస్తున్న అద్భుతమైన స్పందనతో చిత్రం బృందం కూడా ఉప్పొంగిపోతోంది.

చెడు కొలెస్ట్రాల్ కరిగిపోవాలంటే తేనెతో ఈ పదార్థాలు తింటే చాలు

చెడు కొలెస్ట్రాల్ కరిగిపోవాలంటే తేనెతో ఈ పదార్థాలు తింటే చాలుకొలెస్ట్రాల్. ఈ సమస్యతో చాలామంది సతమతమవుతుంటారు. కొలెస్ట్రాల్ కారణంగా గుండె సమస్యలు కూడా తలెత్తుతాయి. ఈ సమస్య వల్ల పలు అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. కొలెస్ట్రాల్ తగ్గాలంటే అనుసరించాల్సిన మార్గాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. స్వచ్ఛమైన తేనెకి వెల్లుల్లిని కలిపి తింటే కొలెస్ట్రాల్ కరిగిపోతుంది. తేనెతో పాటు దాల్చిన చెక్క పొడిని కలిపి ఉదయాన్నే పరగడుపున తాగితే కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించుకోవచ్చు. తేనెలో ఉసిరి కాయలను నానబెట్టి తింటుంటే కొలెస్ట్రాల్ క్రమేణా కరిగిపోతుంది. అవిసె గింజలు ప్రతిరోజూ కాసిన్ని తింటుంటే కొలెస్ట్రాల్ సమస్యను వదిలించుకోవచ్చు. కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించడంలోనూ, జీవక్రియను మెరుగుపరచడంలోను గ్రీన్ టీ సాయపడుతుంది.

స్ట్రాబెర్రీలు ఎందుకు తినాలి, ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

స్ట్రాబెర్రీలు ఎందుకు తినాలి, ప్రయోజనాలు ఏమిటి?బ్లూబెర్రీ, స్ట్రాబెర్రీ అన్నింటిలో సెల్ డ్యామేజ్‌ని తగ్గించే యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ పదార్ధాలు ఉన్నాయి. ఇందులో ఉండే విటమిన్ సి, యాంటి ఆక్సిడెంట్స్ పుష్కలంగా ఉండి ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు కలిగిస్తుంది. ఇందులో ఉండే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలేమిటో తెలుసుకుందాము. స్ట్రాబెర్రీలోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు కంటి శుక్లాలు నివారించడంలో, అంధత్వాన్ని దూరం చేయడంలో మేలు చేస్తాయి. బ్లాక్ బెర్రీలోని విటమిన్స్ గుండెకు, ప్రసరణ వ్యవస్థకు ఎంతో మేలు చేస్తాయి. స్ట్రాబెర్రీ ఫ్రూట్స్ తీసుకుంటే ఓరల్ క్యాన్సర్‌ను అడ్డుకోవచ్చని తాజా అధ్యయనంలో తేలింది. స్ట్రాబెర్రీలో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్స్, ఫైటోకెమికల్స్ పుష్కలంగా ఉండటం చేత, కీళ్ళనొప్పులను నివారిస్తుంది.

పిల్లలు కనమంటే నో చెప్తున్న రష్యా మహిళలు.. వ్లాదిమిర్ పుతిన్‌కు తలనొప్పి

పిల్లలు కనమంటే నో చెప్తున్న రష్యా మహిళలు.. వ్లాదిమిర్ పుతిన్‌కు తలనొప్పిదేశంలో నెలకొన్న జనాభా సంబంధిత సంక్షోభాన్ని పరిష్కరించే లక్ష్యంతో రూపొందించిన కొత్త ఆరోగ్య మార్గదర్శకాల ప్రకారం, పిల్లలను కనడానికి ఇష్టపడని మహిళలను రష్యా మనస్తత్వవేత్తల వద్దకు పంపనుంది. గత 25 ఏళ్లుగా సాగుతున్న తన పాలనలో, రష్యాలో తగ్గుముఖం పడుతున్న జనన రేటు అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్‌కు ప్రధాన ఆందోళన కలిగించే అంశాలలో ఒకటిగా ఉంది. గత నాలుగేళ్లుగా ఉక్రెయిన్ యుద్ధరంగంలోకి మాస్కో లక్షలాది మంది యువకులను పంపడంతో, ఈ సమస్య మరింత తీవ్రమైంది.

డ్రీమ్‌ టెక్నాలజీ నుంచి L40 అల్ట్రా AE, D20 అల్ట్రా ఆల్‌-ఇన్‌-వన్‌ రోబోటిక్ వాక్యూమ్స్‌

డ్రీమ్‌ టెక్నాలజీ నుంచి L40 అల్ట్రా AE, D20 అల్ట్రా ఆల్‌-ఇన్‌-వన్‌ రోబోటిక్ వాక్యూమ్స్‌స్మార్ట్ హోమ్ ఆవిష్కరణలలో ప్రపంచ అగ్రగామి అయిన డ్రీమ్ టెక్నాలజీ భారతదేశంలో తన రోబోటిక్ వ్యాక్యూమ్ పోర్ట్‌ఫోలియోకు రెండు ఉత్పత్తులు డ్రీమ్ L40 అల్ట్రా AE, డ్రీమ్ D20 అల్ట్రా జోడించినట్లు ఈ రోజు ప్రకటించింది. ప్రత్యేకంగా నేటి గృహాల కోసం రూపొందించిన ఈ కొత్త ఉత్పత్తులు అధిక శక్తివంతమైన సక్షన్‌ సామర్ధ్యం, తెలివైన నావిగేషన్ వ్యవస్థ, అడ్డంకులను తొలగించే అత్యాధునిక సాంకేతికతల అద్భుతమైన సమ్మేళనాన్ని సూచిస్తున్నాయి. దీని ఫలితంగా మీ ఇంట్లోని ప్రతి మూల పూర్తిగా శుభ్రమై, కచ్చితమైన, అత్యంత సమర్థవంతమైన శుభ్రపరిచే అనుభూతి లభిస్తుంది.

మంచినీరు ఇలా తాగితే శరీరానికి మంచి జరుగుతుంది

మంచినీరు ఇలా తాగితే శరీరానికి మంచి జరుగుతుందిమంచినీళ్లు. మన శరీరానికి తగినంత మంచినీళ్లు త్రాగటం చాలా ముఖ్యం. కానీ ఈ పనులు చేసే ముందు మీరు తప్పనిసరిగా నీరు త్రాగాలి. అవి ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఉదయం నిద్రలేచిన తర్వాత చేయవలసిన మొదటి పని గోరువెచ్చని మంచినీరు త్రాగడం. భోజనానికి 30 నిమిషాల ముందు మంచినీరు త్రాగాలి. పడుకునే ముందు కూడా 1 గ్లాసు మంచినీరు త్రాగాలి. స్నానం చేసే ముందు ఒక గ్లాసు గోరువెచ్చని మంచినీరు తాగాలి. వ్యాయామానికి ముందు, తరువాత మంచినీరు త్రాగాలి. తలనొప్పి వచ్చినా మంచినీళ్లు తాగాలి. మధ్యాహ్నం నిద్ర వచ్చినప్పుడు కూడా మంచినీళ్లు తాగండి.
