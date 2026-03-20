మంజుమల్ బాయ్స్ సీన్ రిపీట్.. 150 అడుగుల లోతైన లోయలో పడిన పర్యాటకుడిని..?
మంజుమల్ బాయ్స్ సినిమా తరహా సంఘటన రిపీట్ అయ్యింది. నీలగిరి జిల్లాలోని గూడలూరు సమీపంలో ఉన్న ఊసిమలై వ్యూపాయింట్ వద్ద సెల్ఫీ తీసుకునే ప్రయత్నంలో 150 అడుగుల లోతైన లోయలో పడిపోయిన ఒక పర్యాటకుడిని, శుక్రవారం తెల్లవారుజామున రక్షించారు.
చెంగల్పట్టు జిల్లాకు చెందిన శివగురునాథన్గా గుర్తించిన ఆ బాధితుడు, అటవీ శాఖ పరిధిలో కూడలూరు-ఊటీ జాతీయ రహదారిపై ఉన్న ఈ పర్యావరణ పర్యాటక కేంద్రాన్ని సందర్శించాడు. సందర్శన వేళలు ముగిసి చాలా సమయం గడిచినా ఆ వ్యక్తి ప్రాంగణం నుండి బయటకు రాకపోవడంతో అటవీ అధికారులు అనుమానం వ్యక్తం చేశారు.
అధికారిక వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, అగ్నిమాపక, రెస్క్యూ సర్వీసులను వెంటనే అప్రమత్తం చేసి, గాలింపు చర్యలు ప్రారంభించారు. అయితే, చీకటి పడటం, దట్టమైన అటవీ ప్రాంతంలో ఏనుగులు, పులులతో సహా వన్యప్రాణులు ఉండటం వల్ల ఈ మిషన్కు గణనీయమైన ఆటంకాలు ఎదురయ్యాయి. దీంతో అగ్నిమాపక సిబ్బంది తమ ప్రయత్నాలను తాత్కాలికంగా నిలిపివేయవలసి వచ్చింది.
ఈ ఎదురుదెబ్బ తర్వాత, నీలగిరి ఎంపీ ఎ. రాజా సహాయం కోసం వెల్లింగ్టన్ కంటోన్మెంట్లోని సీనియర్ సైనిక అధికారులను సంప్రదించారు. ఎంపీ అభ్యర్థన మేరకు, సైనిక సిబ్బంది బృందం అటవీ శాఖతో కలిసి అర్ధరాత్రి సమన్వయంతో కూడిన రెస్క్యూ ఆపరేషన్లో పాల్గొంది.
అధికారులు సంయుక్త ఆపరేషన్లో బాధితుడి వద్దకు విజయవంతంగా చేరుకుని తెల్లవారుజామున అతడిని సురక్షితంగా బయటకు తీసుకువచ్చారు. శివగురునాథన్ను తీవ్ర గాయాలతో రక్షించారని, అతనికి వైద్య సహాయం అందిస్తున్నారని అధికారులు తెలిపారు.