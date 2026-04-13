తప్పుడు లెక్కలతో కాలుపెట్టారో జలసంధిలోని సుడిగుండంలో మునిగిపోతారు : ఇరాన్ హెచ్చరిక
హర్మూజ్ జలసంధి వద్ద ఏ క్షణాన ఏం జరుగుతుందో తెలియని ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. సోమవారం నుంచి ఈ జల సంధిని దిగ్భంధిస్తామని అమెరికాకు చెందిన సెంట్రల్ కమాండ్ ప్రకటించింది. ఈ ప్రకటనను ఇరాన్ తీవ్రంగా పరిగణించింది. తమ సముద్ర కారిడార్లో ఎవరైనా దుందుడు వైఖరి ప్రదర్శిస్తే తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కొంటామని పేర్కొంది. తప్పుడు లెక్కలేసుుని చేపట్టే చర్యలు.. శత్రువును జలసంధిలోని సుడిగుంంలో మునిగిపోయేలా చేస్తాయని హెచ్చరించింది. హర్మూజ్ పూర్తిగా ఇరాన్ దళాల ఆధీనంలోనే ఉందని వెల్లడించింది.
అంతకుముందు.. అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ ఎక్స్ వేదికగా ఓ ప్రకటన చేసింది. సోమవారం ఉదయం 10 గంటల (భారత కాలమానం ప్రకారం రాత్రి 7.30) నుంచి అమెరికా నావికాదళం హర్మూజ్ దిగ్బంధం మొదలు పెడతుందని సెంట్రల్ కమాండ్ ప్రకటించింది.
ఇరాన్ పోర్టుల్లోకి వెళ్లేవి.. బయటకు వచ్చే అన్ని దేశాల నౌకలను హర్మూజ్ వద్ద అడ్డుకుంటామని సెంట్రల్ కమాండ్ వెల్లడించింది. అదేసమయంలో ఇరానేతర పోర్టులకు వెళ్లి వచ్చే వాటికి అంతగా ఆటంకాలు కలిగించమని వెల్లడించింది. దీంతోపాటు గల్ఫ్ ఆఫ్ ఒమన్లో ప్రయాణించే అన్ని వాణిజ్య నౌకల నావికులు 'ఛానల్ 16'లో అమెరికా దళాలతో టచ్లో ఉండాలని వెల్లడించింది.