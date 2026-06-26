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వెనిజులా భారీ భూకంపం, 40 వేల మంది మిస్సింగ్, శిథిలాల కింద ఆర్తనాదాలు
ప్రకృతి ప్రకోపిస్తే దాని ఫలితం ఎంతో భయానకంగా వుంటుంది. ఇప్పుడు మరోసారి ప్రకృతి వెనిజులా దేశంపై చూపించింది. వెనిజులా (Venezuela) రాజధాని నగరం కారకాస్ సహా పలు నగరాలు భూకంపం (Earth quake) ధాటికి వణికిపోయాయి. ఇప్పటివరకూ 4 వేల మందికి పైగా మరణించినట్లు అధికారికంగా ధృవీకరించబడింది. మరో 40 వేల మంది గల్లంతైనట్లు చెబుతున్నారు.
Multi-storey building collapsing in Massive earthquake in Venezuela
శిథిలాల క్రింద నుంచి ఆర్తనాదాలు విని తాము నిశ్చేష్టులైపోతున్నట్లు సహాయక చర్యల్లో పాల్గొంటున్నవారు గద్గద స్వరంతో చెబుతున్నారు. వెనెజులా తీర ప్రాంత నగరమైన గువేరాలో పరిస్థితి మరీ దారుణంగా వున్నట్లు చెబుతున్నారు. అక్కడ కనీసం 100కి పైగా బహుళ అంతస్తుల భవనాలు నేలమట్టమయ్యాయి.
ఆ శిథిలాల క్రింద వేలమంది మృత్యువాత పడగా, వేలాదిగా క్షతగాత్రులు చిక్కుకుపోయి వున్నట్లు సమాచారం. దేశవ్యాప్తంగా సుమారు 250కి పైగా బహుళ అంతస్తులు పూర్తిగా నేలమట్టమై స్మశాన వాతావరణాన్ని తలపిస్తున్నాయని అధికారులు చెబుతున్నారు.
Watch the terrifying moment a massive building collapses within seconds after a powerful earthquake strikes Venezuela. The sheer force of nature turns a towering structure into rubble in the blink of an eye.— sunil kumar rana (@1984sunil) June 26, 2026
Our thoughts and prayers are with everyone affected. May rescue teams… pic.twitter.com/BqI00v09Zx
An earthquake that lasted only a few seconds caused devastation in Venezuela.
Oh God,— SilencedSirs (@SilentlySirs) June 25, 2026
how terrifying the Day of Judgment will be. pic.twitter.com/mGzzQfMiG2
బిగ్ బాస్ 10 సీజన్లో అడుగుపెట్టాలని వుంది, నన్ను సెలక్ట్ చేయండి: నంద్యాల ఎస్ఐ సెల్ఫీ వీడియో
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OG2 : తుఫాను రాకముందు.. ఒక నిశ్శబ్ద క్షణం అంటూ.. ఓజీ 2 అప్ డేట్
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Samantha career over : సమంత కెరీర్ అయిపోయిందన్నారు, కరెక్టేనేమో అనిపించింది : సమంత
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వందేమాతరం శ్రీనివాస్ కుమారుడు సుస్వర తరంగ్ హీరోగా చిత్రం
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