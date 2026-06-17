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Written By సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 17 June 2026 (10:32 IST)

IMD Forecast: హైదరాబాదులో 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు, భారీ వర్షాలు

Rains
BY: సెల్వి
Publish: Wed, 17 Jun 2026 (10:30 IST) Updated: Wed, 17 Jun 2026 (10:32 IST)
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తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నైరుతి రుతుపవనాల నేపథ్యంలో భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) అంచనా ప్రకారం, సాయంత్రం లేదా రాత్రి వేళల్లో హైదరాబాద్‌లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో గంటకు 30 నుండి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో వీచే గాలులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షం లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది. 
 
నగరంలో గరిష్ట, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు వరుసగా 38డిగ్రీల నుంచి 28 డిగ్రీల మధ్య నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ  వాతావరణ బులెటిన్‌లో పేర్కొంది. ఆకాశం పాక్షికంగా మేఘావృతమై ఉంటుంది. గంటకు 06-08 కిలోమీటర్ల వేగంతో వాయువ్య దిశ నుండి గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ తెలిపింది.
 
మరోవైపు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నైరుతి రుతుపవనాలు ప్రస్తుతం మందగమనంతో సాగుతున్నప్పటికీ, త్వరలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విస్తరించి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. జూన్ 19 నుంచి ఒక వారం పాటు రాష్ట్రంలోని చాలా ప్రాంతాల్లో తీవ్రమైన వర్షపాతం నమోదవుతుందని హెచ్చరించింది. ప్రభుత్వం ప్రజల భద్రతను ప్రధాన లక్ష్యంగా చేసుకుని అన్ని రకాల ముందస్తు చర్యలు చేపట్టింది. 
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సెల్వి

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