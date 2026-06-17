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IMD Forecast: హైదరాబాదులో 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు, భారీ వర్షాలు
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నైరుతి రుతుపవనాల నేపథ్యంలో భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) అంచనా ప్రకారం, సాయంత్రం లేదా రాత్రి వేళల్లో హైదరాబాద్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో గంటకు 30 నుండి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో వీచే గాలులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షం లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది.
నగరంలో గరిష్ట, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు వరుసగా 38డిగ్రీల నుంచి 28 డిగ్రీల మధ్య నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ వాతావరణ బులెటిన్లో పేర్కొంది. ఆకాశం పాక్షికంగా మేఘావృతమై ఉంటుంది. గంటకు 06-08 కిలోమీటర్ల వేగంతో వాయువ్య దిశ నుండి గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ తెలిపింది.
మరోవైపు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నైరుతి రుతుపవనాలు ప్రస్తుతం మందగమనంతో సాగుతున్నప్పటికీ, త్వరలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విస్తరించి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. జూన్ 19 నుంచి ఒక వారం పాటు రాష్ట్రంలోని చాలా ప్రాంతాల్లో తీవ్రమైన వర్షపాతం నమోదవుతుందని హెచ్చరించింది. ప్రభుత్వం ప్రజల భద్రతను ప్రధాన లక్ష్యంగా చేసుకుని అన్ని రకాల ముందస్తు చర్యలు చేపట్టింది.
Anil Ravipudi: అనిల్ రావిపూడి మరో కొత్త టైటిల్ తో రాబోతున్నాడు.
సినిమా సినిమాకు సరికొత్త టైటిల్ తో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్న దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి మరో కొత్త టైటిల్ తో రాబోతున్నాడు. తాజాగా ఆయన వెంకటేష్, నందమూరి కళ్యాణ్రామ్ కాంబినేషన్ లో రూపొందిస్తున్నాడు. ఈ సినిమాను సంక్రాంతి 2027న విడుదల చేయడానికి సిద్దమయ్యాడు. అందుకే టైటిల్ కూడా సరిపడేట్లుగా ఫిక్స్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
Raj Nidimoru : సమంత కు ఐ లవ్ యూ చెప్పడానికి రాజ్ నిడిమోరు నిరాకరణ
హైదరాబాద్: లో జరిగిన మా ఇంటి బంగారం ప్రీరిలీజ్ వేడుకలో ఆసక్తికర సంఘటన జరిగింది. సమంత రూత్ ప్రభు, రాజ్ నిడిమోరు ఈ ప్రచార కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. యాంకర్ సుమ మాట్లాడుతూ, చాలామందికి తెలీని విషయం ఏమంటే.. రాజ్ తెలుగువారే. ఆయన తెలుగులో మాట్లాడతారు అన్నారు. అనంతరం ఆయన కొద్దిగా మాట్లాడి, తర్వాత ఇంగ్లీషులో సినిమా గురించి మాట్లాడారు. జూన్ 19న విడుదలకానుంది.
నాకర్థమవుంది... ఈ సినిమాతో ఒక్కొక్కరిని కొడతాను చూడు.... : సమంత (వీడియో)
ప్రముఖ హీరోయిన్ సమంత ప్రధాన పాత్రను పోషించిన చిత్రం మా ఇంటి బంగారం. ఈ నెల 19వ తేదీన విడుదలకానుంది. దీన్ని పురస్కరించుకుని ఈ చిత్ర ప్రమోషన్ కార్యక్రమాలు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి. ఇందులోభాగంగా, హైదరాబాద్ నగరంలో జరిగిన ఈవెంట్లో సమంత పాల్గొని కీలక వ్యాఖ్యలు చేయగా, అవి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.