సోమవారం, 4 మే 2026
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : సోమవారం, 4 మే 2026 (09:45 IST)

నెల్లూరులో వింత వాతావరణం.. రికార్డు స్థాయిలో ఉష్ణోగ్రతలు.. మళ్లీ వర్షాలు

Rains
ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో వాతావరణం విచిత్రంగా మారింది. ఒకవైపు ఎండలు, మరోవైపు అక్కడక్కడా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఆదివారం నాడు నెల్లూరు జిల్లా గూడూరులో అత్యధికంగా 46.2 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. ఎండ తీవ్రతకు ప్రజలు అల్లాడిపోయారు. ఈ సీజన్‌లో ఇప్పటివరకు ఇదే రికార్డు. ఇదే సమయంలో ప్రకాశం జిల్లా కొప్పెరపాడులో కూడా 46.1 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది.
 
అయితే నెల్లూరు జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఉరుములతో కూడిన బలమైన గాలులు, మెరుపులు, భారీ వర్షం కురిసి సాధారణ జనజీవనానికి అంతరాయం కలిగించింది. తీవ్రమైన ఎండల తర్వాత వాతావరణంలో ఈ ఆకస్మిక మార్పు వచ్చింది. ఈదురు గాలులు, భారీ వర్షం ఆ ప్రాంతమంతటా వ్యాపించడానికి ముందే నల్లటి మేఘాలు వేగంగా కమ్ముకున్నాయి.
 
చెట్లు కూలిపోవడం, కొన్ని చోట్ల విద్యుత్ తీగలు తెగిపోవడంతో అనేక ప్రాంతాలు అంధకారంలో మునిగిపోయాయి. ముందుజాగ్రత్తగా, మరింత నష్టం జరగకుండా నివారించడానికి విద్యుత్ శాఖ కొన్ని ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరాను నిలిపివేసింది.తర్వాత గాలులు తగ్గినప్పటికీ, గంటకు పైగా వర్షం కురుస్తూనే ఉండటంతో అనేక ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ కోతలు కొనసాగాయి.

Ramcharan: పెద్ది విడుదల కోసం రామ్ చరణ్ అభిమానులు 30రోజుల వినూత్న ప్రచారం

Ramcharan: పెద్ది విడుదల కోసం రామ్ చరణ్ అభిమానులు 30రోజుల వినూత్న ప్రచారంరామ్ చరణ్ అభిమానులు పెద్ది సినిమా ప్రచారాన్ని 30రోజులపాటు వినూత్నంగా ప్రచారాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. మే 5 నుండి #PeddiCountdownEdits ప్రచారాన్ని ప్రారంభించాయి. ప్రపంచవ్యాప్త విడుదల వరకు 30 మంది ఎడిటర్లు ప్రతిరోజూ అభిమానులు రూపొందించిన కంటెంట్‌ను పంచుకోనున్నారు. మరోవైపు ఈ సినిమా బిజెనెస్ పరంగా సినిమాపై మంచి ప్రభావాన్ని చూపించనున్నట్లు విశ్లేషకులు తెలియజేస్తున్నారు. రిలీజ్ డేట్ ఆలస్యం అయినా సీడెడ్, గోదావరి జిల్లాలు, ఉత్తరాంధ్ర అలానే నైజాం మార్కెట్ లలో పెద్ది భారీ బిజినెస్ ని చేస్తున్నట్టు తెలుస్తుంది. మేకర్స్ డిమాండ్ చేసిన మేరకి సైతం డిస్ట్రిబ్యూటర్లు ఇచ్చేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారట.

T. Gopichand: టి. గోపీచంద్, అనార్కలి నజర్ జంటగా నూతన చిత్రం ప్రారంభం

T. Gopichand: టి. గోపీచంద్, అనార్కలి నజర్ జంటగా నూతన చిత్రం ప్రారంభంహీరో టి. గోపీచంద్ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం గోపీచంద్34 ద్వారా ప్రముఖ ఫైట్ మాస్టర్ వి వెంకట్ దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నారు. బలమైన కథాంశాలతో కూడిన చిత్రాలను అందించడంలో పేరుపొందిన '70mm ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్' బ్యానర్‌పై, విజయ్ చిల్లా, శశి దేవిరెడ్డి ఈ చిత్రాన్ని భారీ ఎత్తున నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో కథానాయికగా మలయాళ నటి అనార్కలి నజర్‌ను ఎంపిక చేసినట్లు నిర్మాతలు ప్రకటించారు. ఈ చిత్రం ద్వారా ఆమె తెలుగు చిత్రసీమలో అడుగుపెడుతున్నారు.

ఎర్రటి ఎండలో ఎద్దును బాధపెట్టారు, వైసిపి నాయకులపై చర్యలు తీసుకోండి: యాంకర్ రష్మి

ఎర్రటి ఎండలో ఎద్దును బాధపెట్టారు, వైసిపి నాయకులపై చర్యలు తీసుకోండి: యాంకర్ రష్మిఎర్రటి ఎండలో ఎద్దును బాధపెట్టారనీ, బండిపైన ఆటో ఎక్కించి, మనుషులు అంతా ఎక్కి ఎండలో దానిని వైసిపి నాయకులు బాధపెట్టారంటూ యాంకర్ రష్మి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసారు. వైసిపి నాయకులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేసారు. పెరుగుతున్న ఇంధన ధరలకు వ్యతిరేకంగా తిరుపతిలో వైసిపి నిరసన చేపట్టింది. ఈ క్రమంలో వైసిపి నాయకుడు భూమన అభినయ్ రెడ్డి నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టారు. ఎడ్లబండిపై ఆటోను, మనుషులను ఎక్కించి ప్రయాణం చేసారు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో షేర్ అయ్యింది. ఆ వీడియోను చూసిన రష్మి... ఆ ఎద్దు అనుభవించిన వేదన, ఈ మనుషులు వెయ్యి రెట్లు ఎక్కువగా అనుభవించాలని పేర్కొంది.

సనోజ్ మిశ్రాపై మళ్లీ మోనాలిసా ఆరోపణలు.. పదిసార్లు లైంగికంగా వేధించాడు

సనోజ్ మిశ్రాపై మళ్లీ మోనాలిసా ఆరోపణలు.. పదిసార్లు లైంగికంగా వేధించాడుకుంభమేళా గర్ల్ మోనాలిసా మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది. ప్రేమ వివాహంతో కుటుంబానికి దూరమైన ఆమె ప్రస్తుతం తనను లైంగికంగా వేధించారంటూ బాలీవుడ్ దర్శకుడితో పాటు నలుగురిపై సంచలన ఆరోపణలు చేసింది. ఈ మేరకు కేరళలోని ఎర్నాకులం సెంట్రల్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఆమె ఫిర్యాదు చేసింది. మోనాలిసా ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా పోలీసులు పోక్సో చట్టంలోని కఠినమైన సెక్షన్ల కింద నలుగురిపై కేసు నమోదు చేశారు. ఈ ఎఫ్‌ఐఆర్‌లో బాలీవుడ్ దర్శకుడు సనోజ్ మిశ్రా, విశ్వ హిందూ పరిషత్ (వీహెచ్‌పీ) నాయకుడు, న్యాయవాది అయిన అనిల్ విలయిల్ పేర్లు కూడా ఉన్నట్లు సమాచారం.

Ram Charan: సతీ లీలావతి ట్రైలర్‌ను రామ్ చరణ్ విడుదల చేశారు

Ram Charan: సతీ లీలావతి ట్రైలర్‌ను రామ్ చరణ్ విడుదల చేశారు'సతీ లీలావతి' చిత్రంలో చురుకైన లీలావతిగా లావణ్య త్రిపాఠి కొణిదెల, ఆమె విలక్షణమైన భర్త రామ్ సేతుగా దేవ్ మోహన్ నటించారు. ఈ చిత్రం వారి మధ్య సరదా సంభాషణలు, గొడవలు, మరియు కుటుంబ గందరగోళం ద్వారా ఆధునిక వైవాహిక జీవితాన్ని చిత్రీకరిస్తుంది. తాతినేని సత్య దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో వి.కె. నరేష్ హాస్య పాత్రలు పోషించారు. వరుణ్ తేజ్ ప్రశంసలతో పాటు కొణిదెల కుటుంబం మద్దతుతో ఈ చిత్రం మే 8న థియేటర్లలోకి రానుంది. అద్భుతమైన విజువల్స్, మిక్కీ జె. మేయర్ సంగీతం, మరియు లావణ్య యొక్క మహిళా ప్రాధాన్య ప్రధాన పాత్రతో, ఇది మనకు బాగా కనెక్ట్ అయ్యే నవ్వులతో నిండిన ఒక ఫీల్-గుడ్ సమ్మర్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా నిలుస్తుందని వాగ్దానం చేస్తోంది.

Watch More Videos

నిస్సత్తువుగా వుందా? ఐతే ఈ ఆహారం తినాల్సిందే

నిస్సత్తువుగా వుందా? ఐతే ఈ ఆహారం తినాల్సిందేప్రతిరోజు రకరకాల పోషక విలువలున్న ఆహారాలను తినడం ద్వారా మంచి ఆరోగ్యం పొందవచ్చు. సమతుల ఆహారంలో భాగంగా ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే ఆహారాలను చేర్చడం వలన ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. ముదురు ఆకుపచ్చ ఆకు కూరలు ఫోలేట్, జింక్, కాల్షియం, ఐరన్, మెగ్నీషియం, విటమిన్ సి, ఫైబర్ వంటి పోషకాలకి మూలం. బెర్రీలు తింటుంటే అందులోని విటమిన్లు, ఖనిజాలు, ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్ల పోషక శక్తిగా ఉంటాయి. గ్రీన్ టీ అనేది ఔషధ గుణాలను కలిగినది కావున అది మేలు చేస్తుంది. కోడిగుడ్లులో ఒకింత కొలెస్ట్రాల్ అధికంగా వున్నప్పటికీ అవి ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాలలో ఒకటి.

ఈ కోతి పడిన శ్రమను చూస్తే... కష్టం ఒకరిది, ఫలితం మరొకరిది గుర్తొస్తుంది

ఈ కోతి పడిన శ్రమను చూస్తే... కష్టం ఒకరిది, ఫలితం మరొకరిది గుర్తొస్తుందికష్టం ఒకరిది, ఫలితం మరొకరిది అనేది సమాజంలోని అసమానతలను, కొన్ని జీవన సత్యాలను ప్రతిబింబించే ఒక చేదు నిజం. సోషల్ మీడియాలో షేర్ అవుతున్న ఓ వీడియోలో ఒక కోతి చెట్టు పైన వున్న పండును తినేందుకు ఎంతో శ్రమపడుతూ సన్నటి కొమ్మ పైకి ఎక్కింది. ఆ పండును ఎంతో తెలివిగా కొమ్మను వంచి తన చేతిలోకి తీసుకునే లోపుగా మరో కోతి ఆ ఫలాన్ని లాగేసుకుని నోట కరిపించుకున్నది. ఇది చూస్తే.. పైన చెప్పుకున్న సామెత గుర్తుకు వస్తుంది.

వేసవిలో సబ్జా గింజలు నీటిలో నానబెట్టి ఆ ద్రవాన్ని తాగితే ఫలితాలు

వేసవిలో సబ్జా గింజలు నీటిలో నానబెట్టి ఆ ద్రవాన్ని తాగితే ఫలితాలుసబ్జా గింజలు. ఈ సబ్జా గింజలు వేసవిలో ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి, ఎందుకంటే వాటికి చల్లబరిచే గుణాలు ఉంటాయి. అవి శరీర వేడిని తగ్గించడానికి మరియు కడుపును ఉపశమనం చేయడానికి సహాయపడతాయి. ఆయుర్వేద ఔషధాలలో ఈ గింజలు కీలకం. వీటిని తీసుకుంటుంటే ఆరోగ్యానికి కలిగే ప్రయోజనాలు చాలా వున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. సబ్జా గింజలు తీసుకుంటే అధిక రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్, ఒత్తిడి, టైప్ 2 మధుమేహం నుండి ఉపశమనాన్ని అందిస్తాయి. సబ్జా గింజల మిల్క్ షేక్ తాగితే చాలాసేపు కడుపు నిండిన అనుభూతి కలుగుతుంది. సబ్జా విత్తనాల్లో మల్టీవిటమిన్‌లతో పాటు క్యాల్షియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్, ఫాస్పరస్ వంటి పోషకాలు ఉంటాయి.

మొలకెత్తిన రాగులను ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటే?

మొలకెత్తిన రాగులను ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటే?రాగులు. వీటిలో క్యాల్షయం పుష్కలంగా వుంటుంది. ఐతే మొలకెత్తిన రాగులను ఆహారంలో భాగంగా చేసుకుంటే శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు అందుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. శరీరంలో ఇనుము శోషణకు మొలకెత్తిన రాగులు దోహదం చేస్తాయి. మెరుగైన జీర్ణక్రియ కోసం అధిక ఫైబర్ కంటెంట్ వీటి ద్వారా లభిస్తాయి. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. శరీరంలో కాల్షియం శోషణను పెంచడంలో పాత్ర వహిస్తుంది. గ్లూటెన్ రహిత ఆహారం కావాలంటే మొలకెత్తిన రాగులను తీసుకుంటుండాలి. మొలకెత్తిన రాగుల ఆహారం పాలిచ్చే తల్లుల్లో చనుబాలు వృద్ధి చెందేట్లు చేస్తుంది. అదనపు కిలోల బరువు తగ్గడానికి ప్రయత్నించేవారు మొలకెత్తిన రాగులను తినవచ్చు.

Leg Cramps, బీరకాయ తింటే కొందరికి పిక్కలు పడతాయి, ఎందుకు?

Leg Cramps, బీరకాయ తింటే కొందరికి పిక్కలు పడతాయి, ఎందుకు?కొందరికి బీరకాయలు పడవు అంటారు. ముఖ్యంగా బీరకాయ తిన్నప్పుడు పిక్కలు పట్టేయడం (Leg Cramps) అనేది అందరికీ జరిగే విషయం కాదు. కొంతమందిలో ఇది జరగడానికి కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా మన పెద్దలు చెప్పే చలవ చేయడం లేదా వాయువు అనే అంశాలు దీని వెనుక ఉన్నాయి. బీరకాయ శరీరానికి అమితమైన చలవ చేస్తుంది. ఆయుర్వేదం, ప్రకృతి వైద్యం ప్రకారం, శరీరం అతిగా చల్లబడినప్పుడు రక్త ప్రసరణలో వేగం తగ్గి, కండరాలు ముఖ్యంగా కాళ్ళ పిక్కలు బిగుసుకుపోయే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే బీరకాయలో నీటి శాతం చాలా ఎక్కువ. ఇది నేచురల్ డ్యూరెటిక్‌గా పనిచేస్తుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com