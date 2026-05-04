నెల్లూరులో వింత వాతావరణం.. రికార్డు స్థాయిలో ఉష్ణోగ్రతలు.. మళ్లీ వర్షాలు
ఆంధ్రప్రదేశ్లో వాతావరణం విచిత్రంగా మారింది. ఒకవైపు ఎండలు, మరోవైపు అక్కడక్కడా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఆదివారం నాడు నెల్లూరు జిల్లా గూడూరులో అత్యధికంగా 46.2 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. ఎండ తీవ్రతకు ప్రజలు అల్లాడిపోయారు. ఈ సీజన్లో ఇప్పటివరకు ఇదే రికార్డు. ఇదే సమయంలో ప్రకాశం జిల్లా కొప్పెరపాడులో కూడా 46.1 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది.
అయితే నెల్లూరు జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఉరుములతో కూడిన బలమైన గాలులు, మెరుపులు, భారీ వర్షం కురిసి సాధారణ జనజీవనానికి అంతరాయం కలిగించింది. తీవ్రమైన ఎండల తర్వాత వాతావరణంలో ఈ ఆకస్మిక మార్పు వచ్చింది. ఈదురు గాలులు, భారీ వర్షం ఆ ప్రాంతమంతటా వ్యాపించడానికి ముందే నల్లటి మేఘాలు వేగంగా కమ్ముకున్నాయి.
చెట్లు కూలిపోవడం, కొన్ని చోట్ల విద్యుత్ తీగలు తెగిపోవడంతో అనేక ప్రాంతాలు అంధకారంలో మునిగిపోయాయి. ముందుజాగ్రత్తగా, మరింత నష్టం జరగకుండా నివారించడానికి విద్యుత్ శాఖ కొన్ని ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరాను నిలిపివేసింది.తర్వాత గాలులు తగ్గినప్పటికీ, గంటకు పైగా వర్షం కురుస్తూనే ఉండటంతో అనేక ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ కోతలు కొనసాగాయి.