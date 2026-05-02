Nellore: నెల్లూరుకు మారిన టీడీపీ మహానాడు? ఎందుకు?
తెలుగుదేశం పార్టీ గతంలో తన వార్షిక మహానాడును ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతంలో నిర్వహించాలని ప్రణాళిక వేసింది. కానీ ఇప్పుడు దానిని నెల్లూరు జిల్లాకు మార్చింది. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ భోగపురం విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవం కోసం జూన్, జూలైలో ఉత్తరాంధ్రలో పర్యటించనున్నారు. అందువల్ల, చాలా తక్కువ వ్యవధిలో ఒకే ప్రాంతంలో రెండు భారీ కార్యక్రమాలను నిర్వహించడం సరికాదని టీడీపీ నాయకత్వం భావించింది.
ఇందులో భాగంగా మహానాడును నెల్లూరుకు మార్చాలని నిర్ణయించుకుంది. ఎందుకంటే పార్టీ ఏర్పడినప్పటి నుండి ఆ జిల్లాలో మహానాడు ఎప్పుడూ జరగలేదు. నెల్లూరు రెడ్డి ప్రాబల్యం ఉన్న ప్రాంతం. ఇది గతంలో కాంగ్రెస్తో, ఆ తర్వాత వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్తో ఉండేది. కానీ, 2024 ఎన్నికలలో ఆ జిల్లాలో టీడీపీ క్లీన్ స్వీప్ నమోదు చేసింది.
వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ అక్కడ తిరిగి పుంజుకునే అవకాశం ఏమాత్రం లేకుండా ఉండేలా, పార్టీ అధిష్టానం ఈ జిల్లాపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించదలచింది. వైకాపా తిరిగి తన పూర్వ వైభవాన్ని పొందే అవకాశం ఏదైనా ఉందంటే, కడప తర్వాత అది కేవలం నెల్లూరులో మాత్రమే ఉంటుంది. కాబట్టి, ఈ జిల్లాపై దృష్టి సారించడం టీడీపీకి అత్యంత కీలకం కానుంది.