నేనూ పవన్ బాగానే ఉన్నాం... మీరు అతి చేస్తే తాట తీస్తా : టీడీపీ నేతలకు బాబు వార్నింగ్
తనకూ, జనసేన పార్టీ అధినేత, సినీ హీరో పవన్ కళ్యాణ్కు సంబంధాలు బాగానే ఉన్నాయని, మేమిద్దరం ఎంతో చక్కగా ఉంటున్నామని టీడీపీ అధినేత, ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. టీడీపీ నూతన కార్యవర్గం ప్రమాణ స్వీకారోత్సవ వేడుకలు బుధవారం మంగళగిరిలో జరిగాయి. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, ప్రతి ఒక్కరూ కూటమి ధర్మాన్ని పాటిస్తూ జనసేన, బీజేపీని కలుపుకుని ముందుకు వెళ్ళాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.
'నేను, పవన్ కళ్యాణ్ ఎంతో చక్కకగా ఉంటున్నాం. మంచి సంబంధాలు కొనసాగిస్తున్నాం. ఇదే స్ఫూర్థి క్షేత్రస్థాయిలోనూ కనిపించాలి. బీజేపీని కూడా ఎంతో సమన్వయం చేసుకుని వెళ్ళాలి. రాష్టరానికి, కేంద్రానికి మధ్య గ్యాప్ లేదు. రాకూడదు' అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
అదేసమయంలో ఈ మధ్య జరిగిన కొన్ని సంఘటనలు తనను తీవ్ర మనస్తాపానికి గురిచేశాయన్నారు. మనం సుపరిపాలన అనే యజ్ఞం చేస్తుంటే మన నేతలే సరిగా వ్యవహరించకుంటే బాధ కలుగుతుంది. ప్రజలతో సౌమ్యంగా ఉండాలి. వారికి అందుబాటులో ఉండాలి. నేతలు, కార్యకర్తలు చేసే తప్పులు పార్టీకి, ప్రభుత్వానికి చెడ్డ పేరు తెస్తాయి అని చంద్రబాబు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
ఫ్లెక్సీలు, ఫోటోలు, కుర్చీల వద్ద చిన్నపాటి గొడవలు కూడా రాకూడదని, అతిగా ప్రవర్తిస్తే ప్రజలు హర్షించరని హితవు పలికారు. గత పాలకులు గర్వాన్ని అహంకారాన్ని చూసే ప్రజలు వారికి బుద్ధి చెప్పారని గుర్తుచేశారు. బూతులు, దాడులు, సెటిల్మెంట్లకు దూరంగా ఉండాలని సూచించారు.