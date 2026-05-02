వరంగల్లో మిత్రా మెగా టెక్స్టైల్ పార్క్ను ప్రారంభించనున్న ప్రధాని.. ఎప్పుడు?
వరంగల్లో ఏర్పాటు కానున్న పీఎం మిత్రా మెగా టెక్స్టైల్ పార్క్ (కేఎంటీపీ) భారతదేశ వస్త్ర పరిశ్రమకు కొత్త ఊపునిస్తుందని కేంద్ర బొగ్గు శాఖ మంత్రి జి. కిషన్ రెడ్డి శనివారం తెలిపారు. మే 10న హైదరాబాద్ నుండి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఈ టెక్స్టైల్ పార్క్ను వర్చువల్ విధానం ద్వారా ప్రారంభించనున్నారు.
ప్రపంచ స్థాయి సమగ్ర వస్త్ర కేంద్రంగా రూపొందించబడిన ఈ కేఎంటీపీ, తయారీ రంగం, ఉపాధి కల్పన, ఎగుమతులను గణనీయంగా పెంపొందిస్తుంది. ఈ ప్రాజెక్టు మొత్తం వ్యయం రూ. 1,695.54 కోట్లు కాగా, ఆశించిన పెట్టుబడి రూ. 6,000 కోట్లకు పైగా ఉంటుందని, ఇప్పటికే క్షేత్రస్థాయిలో వచ్చిన పెట్టుబడి రూ.3,800 కోట్లకు పైగా ఉందని రెడ్డి పేర్కొన్నారు. 1,327 ఎకరాలలో విస్తరించి ఉన్న కేఎంటీపీ, భారతదేశంలోని అతిపెద్ద టెక్స్టైల్ పార్కులలో ఒకటి. దీనిని పీఎం మిత్ర పథకం కింద బ్రౌన్ఫీల్డ్ మెగా టెక్స్టైల్ పార్కుగా ఎంపిక చేశారు.
ఈ టెక్స్టైల్ పార్క్ పూర్తిస్థాయిలో కార్యకలాపాలు ప్రారంభించిన తర్వాత 24,400 కంటే ఎక్కువ ఉద్యోగాలను సృష్టిస్తుందని అంచనా వేయగా, ఇప్పటికే 2,000 ఉద్యోగాలు సృష్టించబడ్డాయి.