ఎస్ఆర్హెచ్-డీసీ మ్యాచ్- హైదరాబాదులో ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు
హైదరాబాద్ నగరంలో మంగళవారం వర్షాలు పడే అవకాశం వుంది. మంగళవారం మధ్యాహ్నం నుంచి రాత్రి పొద్దుపోయే వరకు చెదురుమదురుగా ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఉప్పల్ స్టేడియంలో జరగనున్న ఎస్ఆర్హెచ్, డీసీ ఐపీఎల్ మ్యాచ్కు సంబంధించి తెలంగాణ వాతావరణ శాఖ ఎక్స్లో ఒక పోస్ట్లో వాతావరణ అప్డేట్ను విడుదల చేసింది.
మధ్యాహ్నం నుంచి సాయంత్రం వరకు వర్షం కురిసే అవకాశాలు ఉన్నాయని, అయితే రాత్రి 8, 9 గంటల తర్వాత వాతావరణం చాలావరకు బాగుంటుందని ఆ పోస్ట్లో పేర్కొంది. అంతకుముందు కొన్ని వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని, ఆ తర్వాత వాతావరణం డ్రైనేజీ వ్యవస్థపై ఆధారపడి ఉంటుందని తెలిపింది.
రాత్రి వాతావరణం చాలావరకు బాగుంటుందని తెలంగాణ వాతావరణ శాఖ తెవిపింది. ఉదయం నుంచి మధ్యాహ్నం వరకు ఆదిలాబాద్, ఆసిఫాబాద్, నిర్మల్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, మంచిర్యాల జిల్లాల్లో చెదురుమదురుగా ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
మధ్యాహ్నం నుంచి రాత్రి వరకు మెదక్, సంగారెడ్డి, వికారాబాద్, సిద్దిపేట, జనగాం, రంగారెడ్డి, మహబూబాబాద్ జిల్లాల్లో కూడా ఇలాంటి పరిస్థితులే నెలకొనవచ్చని, ఇతర జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా మాత్రమే వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలంగాణ వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.