మంగళవారం, 21 ఏప్రియల్ 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : మంగళవారం, 21 ఏప్రియల్ 2026 (12:25 IST)

ఎస్ఆర్‌హెచ్-డీసీ మ్యాచ్- హైదరాబాదులో ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు

హైదరాబాద్ నగరంలో మంగళవారం వర్షాలు పడే అవకాశం వుంది. మంగళవారం మధ్యాహ్నం నుంచి రాత్రి పొద్దుపోయే వరకు చెదురుమదురుగా ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఉప్పల్ స్టేడియంలో జరగనున్న ఎస్ఆర్‌హెచ్, డీసీ ఐపీఎల్ మ్యాచ్‌కు సంబంధించి తెలంగాణ వాతావరణ శాఖ ఎక్స్‌లో ఒక పోస్ట్‌లో వాతావరణ అప్‌డేట్‌ను విడుదల చేసింది. 
 
మధ్యాహ్నం నుంచి సాయంత్రం వరకు వర్షం కురిసే అవకాశాలు ఉన్నాయని, అయితే రాత్రి 8, 9 గంటల తర్వాత వాతావరణం చాలావరకు బాగుంటుందని ఆ పోస్ట్‌లో పేర్కొంది. అంతకుముందు కొన్ని వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని, ఆ తర్వాత వాతావరణం డ్రైనేజీ వ్యవస్థపై ఆధారపడి ఉంటుందని తెలిపింది. 
 
రాత్రి వాతావరణం చాలావరకు బాగుంటుందని తెలంగాణ వాతావరణ శాఖ తెవిపింది. ఉదయం నుంచి మధ్యాహ్నం వరకు ఆదిలాబాద్, ఆసిఫాబాద్, నిర్మల్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, మంచిర్యాల జిల్లాల్లో చెదురుమదురుగా ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. 
 
మధ్యాహ్నం నుంచి రాత్రి వరకు మెదక్, సంగారెడ్డి, వికారాబాద్, సిద్దిపేట, జనగాం, రంగారెడ్డి, మహబూబాబాద్ జిల్లాల్లో కూడా ఇలాంటి పరిస్థితులే నెలకొనవచ్చని, ఇతర జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా మాత్రమే వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలంగాణ వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.

రూ.7వేల కోసం తమ్ముడు, అతని గర్భిణీ భార్యను హతమార్చాడు.. ఎక్కడ?

రూ.7వేల కోసం తమ్ముడు, అతని గర్భిణీ భార్యను హతమార్చాడు.. ఎక్కడ?హైదరాబాద్ ఓల్డ్ సిటీ నూర్ఖాన్ బజార్‌లో ఘోరం జరిగింది. సోమవారం సాయంత్రం నూర్ఖాన్ బజార్‌లోని తమ నివాసంలో, కేవలం రూ.7,000 ఆర్థిక వివాదం కారణంగా ఒక వ్యక్తి తన సొంత తమ్ముడిని, నాలుగు నెలల గర్భిణి అయిన అతని భార్యను హత్య చేసినట్లు ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. బాధితులను ఎలక్ట్రీషియన్‌గా పనిచేసే అఖిల్ ఖాన్, అతని భార్య అజ్మేరా బేగంగా మీర్‌చౌక్ పోలీసులు గుర్తించారు. నిందితుడైన ఆదిల్ ఖాన్, ఒక క్యాబ్ డ్రైవర్. ఇతను ఏడు నెలల క్రితం తన తమ్ముడికి రూ.7,000 అప్పుగా ఇచ్చాడు. ఈ అప్పుకు సంబంధించి తరచుగా జరుగుతున్న గొడవలు చివరకు ఈ ఘోరమైన హత్యకు దారితీశాయి.

టెక్కీలకు నిద్రలేని రాత్రులు, 2026 మొదటి 3 నెలల్లోనే 73,000 ఉద్యోగులు తొలగింపు

టెక్కీలకు నిద్రలేని రాత్రులు, 2026 మొదటి 3 నెలల్లోనే 73,000 ఉద్యోగులు తొలగింపుAI. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ. కృత్రిమ మేధస్సు. కనుగొన్నదే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్లు. ఇప్పుడదే వారికి భస్మాసుర హస్తంగా మారుతోంది. ఏదైతే కనిపెట్టారో అదే వారి ఉద్యోగాలు పోవడానికి కారణం అవుతోంది. ఈ ఏడాది 2026 మొదటి 3 నెలల అంతానికి పలు కంపెనీలు తొలగించిన ఉద్యోగులు సంఖ్య 73,000 దాటిపోయింది. మెటా మరో 8 వేల మందిపై వేటు వేసేందుకు సిద్ధంగా వున్నదని సమాచారం. ఇలా ఏ మూల చూసినా ఉద్యోగాలు చేస్తున్న టెక్కీలకు నిద్రలేని రాత్రులు అవుతున్నాయి. ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో... తమ ఉద్యోగం వుంటుందా వూడుతుందా అనే భయంతో కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు.

ఇన్‌స్టా రీల్స్ పరిచయం.. 40 ఏళ్ల వితంతువుతో 21 ఏళ్ల వ్యక్తి ప్రేమాయణం.. పెళ్లి..

ఇన్‌స్టా రీల్స్ పరిచయం.. 40 ఏళ్ల వితంతువుతో 21 ఏళ్ల వ్యక్తి ప్రేమాయణం.. పెళ్లి..ఇన్‌స్టాగ్రామ్ రీల్స్, చాటింగ్ ద్వారా ఆగ్రాకు చెందిన 40ఏళ్ల వితంతువుతో 21 ఏళ్ల యువకుడు పరిచయం పెంచుకున్నాడు. ఆ పరిచయం కాస్త ప్రేమగా మారింది. ప్రస్తుతం వారిద్దరూ లివింగ్ టు గెదర్‌లో వున్నారు. మొదట స్నేహంగా, ఆపై ఆకర్షణ వీరి పరిచయం మారింది. ఒక రోజు ఇంట్లో ఎవరికీ చెప్పకుండా.. ఆమెతో కలిసి జీవించేందుకు ఇంటి నుంచి పారిపోయి వచ్చేశాడు. ఆపై ఆమెతో కలిసి జీవించడం ప్రారంభించాడు.

రాయలసీమ మార్కెట్లో రూ.40కి చేరిన కిలో టమోటా.. రైతుల హర్షం

రాయలసీమ మార్కెట్లో రూ.40కి చేరిన కిలో టమోటా.. రైతుల హర్షంరాయలసీమ వ్యాప్తంగా ఉన్న చిల్లర మార్కెట్లలో టమాటా ధరలు కిలోకు సుమారు రూ. 40కి చేరాయి. దీర్ఘకాలంగా కొనసాగిన ధరల పతనం తర్వాత రైతులకు ఇది ఎంతో ఊరటనిచ్చింది. దాదాపు మూడు నెలల పాటు ధరలు సాగు ఖర్చుల కంటే దిగువకు పడిపోవడంతో రైతులు నష్టాలను చవిచూశారు. దీనివల్ల కొందరు రైతులు తమ పంటను పొలాల్లోనే వదిలేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.

పెద్దపల్లి జిల్లాలో దారుణం.. మూడేళ్ల బాలికను పీక్కుతున్న వీధి కుక్కలు

పెద్దపల్లి జిల్లాలో దారుణం.. మూడేళ్ల బాలికను పీక్కుతున్న వీధి కుక్కలుతెలంగాణ రాష్ట్రంలోని పెద్దపల్లి జిల్లాలో దారుణం జరిగింది. జిల్లాలోని సుల్తానాబాద్ మండలం కాట్నపల్లిలో వీధికుక్కలు స్వైర విహారం సృష్టించాయి. మూడేళ్ల బాలికపై వీధి కుక్కలు దాడి చేసి, పీక్కుతున్నాయి. ఈ దాడిలో ఆ చిన్నారి ప్రాణాలు కోల్పోయింది. మృతురాలిని దివ్యా బ్రెహ్రా అనే బాలిక ప్రాణాలు కోల్పోయింది. ఈ బాలిక తమ ఇంటి ముందు వీధిలో ఆడుకుంటుండగా వీధి కుక్కలు ఒక్కసారిగా ఆ బాలికపై దాడి చేశాయి. కుక్కలు బాలికను నోట కరుచుకుని పొలాల్లోకి లాక్కెళ్లాయి.

NTR: ఎన్టీఆర్ నీల్ చిత్రం అప్ డేట్ - మే 20న గ్లింప్స్, జూన్ 11న సినిమా విడుదల

NTR: ఎన్టీఆర్ నీల్ చిత్రం అప్ డేట్ - మే 20న గ్లింప్స్, జూన్ 11న సినిమా విడుదలఎన్టీఆర్ కథానాయకుడిగా, ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న 'ఎన్టీఆర్ నీల్' చిత్రం, గతంలో 2026 జూన్‌లో విడుదల కావాల్సి ఉండగా, ఇప్పుడు దానిని మార్చి, 2027 జూన్ 11న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేట్రికల్ విడుదలను ఖరారు చేసింది. ఈ చిత్రం ఫస్ట్ గ్లింప్స్ లేదా టీజర్ మే 20న విడుదల కానుంది. మైత్రి మూవీ మేకర్స్, ఎన్టీఆర్ ఆర్ట్స్, టీ-సిరీస్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం ప్రకటనతో పాటు, ఒక ప్రమోషనల్ పోస్టర్‌ను కూడా విడుదల చేసింది.

Nani: నాని క్లాప్ తో లాంఛనంగా ప్రారంభమైన విజయ్ దేవరకొండ మూవీ

Nani: నాని క్లాప్ తో లాంఛనంగా ప్రారంభమైన విజయ్ దేవరకొండ మూవీఇండియన్ సినిమాను గ్లోబల్ స్థాయికి తీసుకెళ్లేందుకు తనదైన ముందడుగు వేశారు హీరో విజయ్ దేవరకొండ. హాయ్ నాన్న ఫేమ్ డైరెక్టర్ శౌర్యువ్ తో విజయ్ దేవరకొండ హ్యూజ్ గ్లోబల్ ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారు. టాప్ ఇంటర్నేషల్ టెక్నీషియన్స్ ఈ మూవీకి వర్క్ చేస్తుండటం విశేషం. వైరా బ్యానర్ ఈ ప్రెస్టీజియస్ మూవీని నిర్మిస్తోంది. ఈ రోజు హైదరాబాద్ లో ఈ సినిమా పూజా కార్యక్రమాలతో లాంఛనంగా ప్రారంభమైంది. ముహూర్తపు సన్నివేశానికి నేచురల్ స్టార్ నాని క్లాప్ ఇచ్చారు.

Raghu Kunche: గేదెల రాజు క్యారెక్టర్ భయపెట్టేలా ఉండేందుకు 12 కేజీల పెరిగాను : రఘు కుంచె

Raghu Kunche: గేదెల రాజు క్యారెక్టర్ భయపెట్టేలా ఉండేందుకు 12 కేజీల పెరిగాను : రఘు కుంచెఈ చిత్రాన్ని మోటూరి టాకీస్‌ పతాకంపై రఘు కుంచె సమర్పిస్తున్న ఈ చిత్రానికి చైతన్య మోటూరి దర్శకత్వం వహించారు. వాణి రవికుమార్‌ మోటూరి నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమా ఈ నెల 24న గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు వస్తోంది. ఈ రోజు జరిగిన ఇంటర్వ్యూలో మూవీ హైలైట్స్ తెలిపారు యాక్టర్, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ రఘు కుంచె

Vijay Sethupathi: పూరి జగన్నాథ్- స్లమ్ డాగ్ స్పెషల్ ఫిల్మ్ గా గుర్తుండిపోతుంది : విజయ్ సేతుపతి

Vijay Sethupathi: పూరి జగన్నాథ్- స్లమ్ డాగ్ స్పెషల్ ఫిల్మ్ గా గుర్తుండిపోతుంది : విజయ్ సేతుపతిడైరెక్టర్ పూరి జగన్నాథ్, వెర్సటైల్ స్టార్ విజయ్ సేతుపతి కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కుతున్న మోస్ట్ ఎవైటెడ్ పాన్ ఇండియా యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ‘స్లమ్ డాగ్’ షూటింగ్ పూర్తైంది. ప్రస్తుతం అన్ని భాషల్లో పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు వేగంగా కొనసాగుతున్నాయి. ‘33 టెంపుల్ రోడ్’ అనే గ్రిప్పింగ్ ట్యాగ్‌లైన్‌తో ఈ చిత్రం టైటిల్, ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌తో మంచి బజ్ క్రియేట్ చేసింది. ఈ చిత్రాన్ని పూరి కనెక్ట్స్ బ్యానర్ పై పూరి జగన్నాధ్, చార్మీ కౌర్, జెబి మోహన్ పిక్చర్స్ జెబి నారాయణరావు కొండ్రోల్లాతో కలిసి నిర్మిస్తున్నారు.

Chiranjevi: గొప్ప మనసు చాటిన మెగాస్టార్ చిరంజీవి 20 లక్షల వైద్య సహాయం

Chiranjevi: గొప్ప మనసు చాటిన మెగాస్టార్ చిరంజీవి 20 లక్షల వైద్య సహాయంగుండెకి సంబంధించిన అత్యవసర శస్త్రచికిత్స కోసం మేకప్ ఆర్టిస్ట్ శివనాథ్ (శివ) కు 10.5 లక్షల రూపాయల ఆర్థిక సహాయం అందించారు మెగాస్టార్. అంతేకాకుండా అపోలో ఆసుపత్రిలో వ్యక్తిగతంగా వెళ్లి ఆయన ఆరోగ్యం గురించి తెలుసుకుని, పూర్తి చికిత్స అందేలా చూసుకున్నారు.
