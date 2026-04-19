హైదరాబాద్: ఇండియా యమహా మోటార్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, FZ-S Fi హైబ్రిడ్ మోటార్ సైకిల్తో పాటు 125cc Fi హైబ్రిడ్ స్కూటర్లు, ఫాసినో Fi , RayZR 125 Fi కోసం హైదరాబాద్లో మెగా మైలేజ్ ఛాలెంజ్ను నిర్వహించింది. స్మార్ట్ మోటార్ జనరేటర్(SMG) వ్యవస్థతో కూడిన హైబ్రిడ్ టెక్నాలజీ అందించే ఆకట్టుకునే ఇంధన సామర్థ్యం, దాని ప్రయోజనాలపై వినియోగదారుల్లో అవగాహన కల్పించడం ఈ కార్యక్రమం ప్రధాన లక్ష్యం. అగ్రశ్రేణి యమహా బ్లూ స్క్వేర్ డీలర్షిప్ల సహకారంతో నిర్వహించిన ఈ ఛాలెంజ్లో, యమహా కస్టమర్లు, వారి కుటుంబ సభ్యులు ఉత్సాహంగా పాల్గొంటారని కంపెనీ వెల్లడించింది.
స్మార్ట్ మోటార్ జనరేటర్(SMG), స్టాప్-స్టార్ట్ సిస్టమ్(SSS), ఇంధన సామర్థ్యాన్ని గరిష్ఠం చేయడంతో పాటు, ఉద్గారాలను కూడా తగ్గిస్తాయి. ఈ వ్యవస్థలు నిశ్శబ్దమైన స్టార్ట్లను, ఉత్తేజకరమైన త్వరణం కోసం ఎలక్ట్రిక్-సహాయక టార్క్ను, నిశ్చలంగా ఉన్నప్పుడు ఇంజిన్ షట్డౌన్ను నిర్ధారిస్తూ, అంతిమంగా ఇంధనాన్ని ఆదా చేస్తాయి. ఈ హైబ్రిడ్ ఆవిష్కరణ, రైడర్లు ఖర్చు ఆదాతో, తగ్గిన పర్యావరణ పాదముద్రతో సుదీర్ఘ ప్రయాణాలను ఆస్వాదించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. అందువల్ల, అధిక పనితీరు, సామర్థ్యాన్ని కోరుకునే పర్యావరణ స్పృహ ఉన్న రైడర్లకు ఇది ఒక ఆదర్శవంతమైన ఎంపిక.
ఈ ఛాలెంజ్ను ప్రారంభించేందుకు, యమహా మోటార్సైకిళ్లు, స్కూటర్లకు ఇంధనం నింపి, హైదరాబాద్లోని నరేన్ గార్డెన్స్ కన్వెన్షన్ సెంటర్ నుండి బయలుదేరి తిరిగి అదే ప్రదేశానికి వచ్చేలా ఒక ప్రత్యేక మార్గంలో(మోటార్సైకిళ్లకు 65 కిలోమీటర్లు, స్కూటర్లకు 35 కిలోమీటర్లు)పంపించారు. ఈ మార్గంలో నగర రోడ్లు, పట్టణ ట్రాఫిక్, విశాలమైన బహిరంగ ప్రదేశాలతో సహా వివిధ రకాల రైడింగ్ పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ఇది పాల్గొనేవారికి బైక్ యొక్క సస్పెన్షన్, విన్యాస సామర్థ్యం, బ్రేకింగ్, యాక్సిలరేషన్, ప్రారంభ పికప్ను ప్రత్యక్షంగా అంచనా వేసే అవకాశాన్ని కల్పించింది. రైడ్ పూర్తి చేసి వేదికకు తిరిగి వచ్చిన తర్వాత, బైక్లలో వాటి అసలు స్థాయికి ఇంధనం నింపి, మైలేజీని లెక్కించడానికి ఇంధన వినియోగాన్ని నమోదు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా, మెరుగైన మైలేజీని నిర్ధారించడానికి సమర్థవంతమైన రైడింగ్ పద్ధతులు, నిర్వహణ పద్ధతులపై యమహా నిపుణులు తమ అంతర్దృష్టులను కూడా పంచుకున్నారు.
ప్రశంసల సూచకంగా, ప్రతి పాల్గొనేవారికి ఇతర కాంప్లిమెంటరీ బైక్ నిర్వహణ సేవలతో పాటు ప్రత్యేకమైన స్మారక చిహ్నాలు లభించాయి. అదనంగా, కస్టమర్ సంతృప్తి పట్ల యమహా యొక్క నిబద్ధత సమగ్రమైన 10-పాయింట్ల తనిఖీ ద్వారా ఉదహరించబడింది, ఇది సవాలు సమయంలో అన్ని మోటార్ సైకిళ్లకు సరైన పనితీరు, భద్రతను నిర్ధారిస్తుంది. క్రింద ఇవ్వబడినవారు తమ ప్రతిభకు గాను ట్రోఫీలు, సర్టిఫికేట్లతో సత్కరించబడిన టాప్ 5 విజేతలు.