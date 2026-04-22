సీఎస్కే తరపున ఆడనున్న ధోనీ.. సంజూ స్థానంలో ఎంట్రీ.. మరి శాంసన్?
ఎంఎస్ ధోనీ తిరిగి ఐపీఎల్లో అడుగుపెట్టనున్నాడు. చిరకాల ప్రత్యర్థి ముంబై ఇండియన్స్తో జరిగే ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) 2026 మ్యాచ్లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (సీఎస్కే) తరఫున తన తొలి మ్యాచ్ ఆడతాడని భావిస్తున్నారు.
టీ20 లీగ్ చరిత్రలోనే అత్యంత విజయవంతమైన ఈ రెండు ఫ్రాంచైజీలు గురువారం తలపడనున్న నేపథ్యంలో, సుదీర్ఘ నిరీక్షణ తర్వాత ధోనీ వికెట్ కీపర్ గ్లౌజులు ధరించి స్టంప్స్ వెనుక కనిపించే అవకాశం ఉంది. ధోనీ తిరిగి రావడానికి ఫిట్గా ఉన్నాడని, ఫ్రాంచైజీలో కొత్తగా చేరిన సంజు సాంసన్ స్థానంలో వికెట్ కీపర్గా బరిలోకి దిగుతాడని సీఎస్కే మాజీ ఆల్-రౌండర్ రవిచంద్రన్ అశ్విన్ ధృవీకరించారు.
ధోనీ CSK తరఫున నెట్స్లో బ్యాటింగ్, వికెట్ కీపింగ్ రెండింటినీ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ కనిపించడంతో అతని పునరాగమనం దాదాపు ఖరారైంది. బ్యాటింగ్ సెషన్కు ముందు అతను చాలా రిలాక్స్డ్గా కనిపించాడు. నెట్స్లో జట్టు విదేశీ పేసర్లు మాట్ హెన్రీ, జేమీ ఓవర్టన్లను కూడా ఎదుర్కొన్నాడు.
ఇక సంజు ఫీల్డింగ్లో ఆడాల్సి ఉంటుంది లేదా ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్గా రావచ్చు. ధోనీ ఫిట్గా ఉన్నాడని, ఆడటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడని విన్నానని అశ్విన్ తెలిపాడు. ధోనీ మొదట్లో కేవలం రెండు వారాల పాటు మాత్రమే ఆటకి దూరంగా ఉంటాడని భావించినప్పటికీ, చివరికి అతను కొత్త సీజన్లోని మొదటి 25 రోజులను కోల్పోవాల్సి వచ్చింది.
గత వారం రోజులుగా సూపర్ కింగ్స్ జట్టు అనేక గాయాల సమస్యలను ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది. ఇందులో భాగంగా పేసర్ ఖలీల్ అహ్మద్, బ్యాట్స్మెన్ ఆయుష్ మత్రే ఈ సీజన్ మిగిలిన మ్యాచ్లకు దూరమయ్యారు. ఈ ఇద్దరు ఆటగాళ్ల స్థానంలో ప్రత్యామ్నాయాలను జట్టు యాజమాన్యం ఇంకా ప్రకటించలేదు.
జట్టు బలోపేతం కాబోతున్నది కేవలం సీఎస్కే మాత్రమే కాదు. ముంబై ఇండియన్స్ కూడా తమ ఆల్రౌండర్ విల్ జాక్స్ గురువారం జరిగే మ్యాచ్కు సిద్ధంగా ఉన్నాడని ధృవీకరించింది.