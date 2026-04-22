బుధవారం, 22 ఏప్రియల్ 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : బుధవారం, 22 ఏప్రియల్ 2026 (12:15 IST)

సీఎస్కే తరపున ఆడనున్న ధోనీ.. సంజూ స్థానంలో ఎంట్రీ.. మరి శాంసన్?

ఎంఎస్ ధోనీ తిరిగి ఐపీఎల్‌లో అడుగుపెట్టనున్నాడు. చిరకాల ప్రత్యర్థి ముంబై ఇండియన్స్‌తో జరిగే ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) 2026 మ్యాచ్‌లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (సీఎస్కే) తరఫున తన తొలి మ్యాచ్ ఆడతాడని భావిస్తున్నారు. 
 
టీ20 లీగ్ చరిత్రలోనే అత్యంత విజయవంతమైన ఈ రెండు ఫ్రాంచైజీలు గురువారం తలపడనున్న నేపథ్యంలో, సుదీర్ఘ నిరీక్షణ తర్వాత ధోనీ వికెట్ కీపర్ గ్లౌజులు ధరించి స్టంప్స్ వెనుక కనిపించే అవకాశం ఉంది. ధోనీ తిరిగి రావడానికి ఫిట్‌గా ఉన్నాడని, ఫ్రాంచైజీలో కొత్తగా చేరిన సంజు సాంసన్ స్థానంలో వికెట్ కీపర్‌గా బరిలోకి దిగుతాడని సీఎస్కే మాజీ ఆల్-రౌండర్ రవిచంద్రన్ అశ్విన్ ధృవీకరించారు.
 
ధోనీ CSK తరఫున నెట్స్‌లో బ్యాటింగ్, వికెట్ కీపింగ్ రెండింటినీ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ కనిపించడంతో అతని పునరాగమనం దాదాపు ఖరారైంది. బ్యాటింగ్ సెషన్‌కు ముందు అతను చాలా రిలాక్స్‌డ్‌గా కనిపించాడు. నెట్స్‌లో జట్టు విదేశీ పేసర్లు మాట్ హెన్రీ, జేమీ ఓవర్‌టన్‌లను కూడా ఎదుర్కొన్నాడు. 
 
ఇక సంజు ఫీల్డింగ్‌లో ఆడాల్సి ఉంటుంది లేదా ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్‌గా రావచ్చు. ధోనీ ఫిట్‌గా ఉన్నాడని, ఆడటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడని విన్నానని అశ్విన్ తెలిపాడు. ధోనీ మొదట్లో కేవలం రెండు వారాల పాటు మాత్రమే ఆటకి దూరంగా ఉంటాడని భావించినప్పటికీ, చివరికి అతను కొత్త సీజన్‌లోని మొదటి 25 రోజులను కోల్పోవాల్సి వచ్చింది.
 
గత వారం రోజులుగా సూపర్ కింగ్స్ జట్టు అనేక గాయాల సమస్యలను ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది. ఇందులో భాగంగా పేసర్ ఖలీల్ అహ్మద్, బ్యాట్స్‌మెన్ ఆయుష్ మత్రే ఈ సీజన్ మిగిలిన మ్యాచ్‌లకు దూరమయ్యారు. ఈ ఇద్దరు ఆటగాళ్ల స్థానంలో ప్రత్యామ్నాయాలను జట్టు యాజమాన్యం ఇంకా ప్రకటించలేదు. 
 
 
జట్టు బలోపేతం కాబోతున్నది కేవలం సీఎస్కే మాత్రమే కాదు. ముంబై ఇండియన్స్ కూడా తమ ఆల్‌రౌండర్ విల్ జాక్స్ గురువారం జరిగే మ్యాచ్‌కు సిద్ధంగా ఉన్నాడని ధృవీకరించింది.

పోలీసులకు, సైన్యానికి జీతాలు ఇవ్వలేక ఇరాన్ చస్తోంది, మరికొన్ని రోజులు చూస్తా: ట్రంప్ ఎద్దేవాఇరాన్ దేశంపై కాల్పుల విరమణ సమయాన్ని మరికాస్త పొడిగిస్తున్నట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సోషల్ మీడియా ట్రూత్ ద్వారా తెలియజేసారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన పేర్కొంటూ... ఇరాన్ నాయకత్వం ప్రస్తుతం సంక్షోభంలో కొట్టుమిట్టాడుతోంది. వాళ్లంతా కూర్చుని ఆలోచన చేసి సమగ్రమైన శాంతి ప్రతిపాదనతో వస్తారని ఆశిస్తున్నాను. కానీ ఇరాన్ పోర్టుల దిగ్బంధనం మాత్రం సాగుతూనే వుంటుంది. ఆ దేశం ఆర్థికంగా కుప్పకూలుతోంది. పోలీసులకు, సైన్యానికి జీతాలు ఇవ్వలేక ఇరాన్ చస్తోంది. అదంతా చూస్తూనే వున్నా. మరికొన్ని రోజులు వేచి చూస్తా. వాళ్లు మారతారని ఆశిస్తున్నా అంటూ పేర్కొన్నారు.

ప్రపంచంలోని 20 అత్యంత వేడి నగరాల జాబితా- భారత్‌లోనే 19 నగరాలుప్రపంచంలోని 20 అత్యంత వేడి నగరాల జాబితాను ఏప్రిల్ 21న ఏక్యూఐడాట్ఇన్ విడుదల చేసిన డేటా ప్రకారం తెలిసింది. ఈ జాబితాను పరిశీలిస్తే అందులో 19 నగరాలు భారత్‌లోనే ఉన్నాయి. మరోవైపు, ఏప్రిల్ 22 నుంచి 24 వరకు దేశంలో వడగాల్పుల తీవ్రత కొనసాగుతుందని, గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 43 డిగ్రీల వరకు పెరిగే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. సాధారణంగా గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 40 డిగ్రీలు దాటితే దానిని వడగాల్పుగా పరిగణిస్తారు.

తమిళనాడు శాసనసభ ఎన్నికల పోలింగ్.. మొత్తం 75,064 పోలింగ్ బూత్‌లు సిద్ధంతమిళనాడు శాసనసభ ఎన్నికల పోలింగ్ గురువారం జరగనున్న నేపథ్యంలో, సునాయాసంగా, శాంతియుతంగా, ఓటర్లకు అనుకూలంగా పోలింగ్ జరిగేలా చూసేందుకు ఎన్నికల సంఘం (ఈసీఐ) రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విస్తృత ఏర్పాట్లు చేసింది. మౌలిక సదుపాయాలు, అందుబాటు, పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద నిజ-సమయ పర్యవేక్షణపై గట్టిగా దృష్టి సారించి, సన్నాహాలు పూర్తి స్థాయిలో జరుగుతున్నాయని అధికారులు తెలిపారు.

గెటౌట్ ఆఫ్ హియర్ అంటూ మహారాష్ట్ర మంత్రిపై మహిళ చిందులు.. వీడియో వైరల్...మహారాష్ట్ర మంత్రిపై ఓ మహిళ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు ఆమోదం పొందకుండా విపక్ష పార్టీలు అడ్డుకున్నాయి. ఈ చర్యకు నిరసనగా ముంబై మహానగరంలో బీజేపీ మహిళా విభాగం సంకల్ప యాత్ర పేరులో ఓ ర్యాలీని నిర్వహించింది. దీంతో తీవ్రంగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. ఈ ట్రాఫిక్‌లో చిక్కుకున్న ఓ మహిళకు ఆగ్రహం కట్టలు తెంచుకుంది. తన బిడ్డను పికప్ చేసుకోవడానికి వచ్చిన ఆమె ట్రాఫిక్‌లో గంటల తరబడి నిలబడాల్సి వచ్చింది. దీంతో తీవ్ర ఆగ్రహంతో పాటు అసహనానికి గురైంది. దీంతో ఆమె నేరుగా ర్యాలీ జరిగే ప్రాంతంలో ఉన్న మంత్రి గిరీష్ మహాజన్‌ను నిలదీసింది.

సర్‌ప్రైజ్ ప్రపోజ్ పేరుతో ప్రియుడి కళ్ళకు గంతలు కట్టి పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించిన ప్రియురాలు...కర్నాటక రాష్ట్రంలో ఓ దారుణం జరిగింది. ప్రేమించిన ప్రియుడుని ప్రియురాలు హత్య చేసింది. సర్‌ప్రైజ్ పేరుతో కళ్లకు గంతలు కట్టి పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించింది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,

Allu Arjun: పుష్ప సంపాదనకంటే రాకాతో తగ్గేదేలా అంటున్న అల్లు అర్జున్ ?పుష్ప ఫ్రాంచైజీ ద్వారా అల్లు అర్జున్ అత్యధిక పారితోషికం పొందే నటుడిగా నిలిపిన రూ. 600 కోట్లకు పైగా రాబట్టారని ఓ సర్వేలో తేలింది. భారతీయ నటుల్లో అల్లు అర్జున్ ఫేమస్ కావడంతో ఆయనతో కొందరు విశ్లేషకులు ద్రుష్టి సారించారు. ఇటీవలే రాకా లుక్ తో అందరినీ ఆకట్టుకున్న అల్లు అర్జున్ ప్రస్తుతం ఆ షూటింగ్ పనుల్లో వున్నారు. అట్లీ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ భారీ బడ్జెట్ పాన్-ఇండియన్ సైన్స్ ఫిక్షన్ యాక్షన్-ఫాంటసీ చిత్రంలో దీపికా పదుకొణే కథానాయికగా నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం 2027లో థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.

Disha Patani: రొమాన్స్ జానర్‌లో చరిత్ర సృష్టించడానికి సిద్ధం అవుతున్న దిశాపటానీఇమ్రాన్ హష్మీ, దిశా పటానీ ప్రధాన పాత్రలలో నటిస్తున్న 'అవరపన్ 2', 2026లో అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న బాలీవుడ్ చిత్రాలలో ఒకటి. ఈరోజు, చిత్ర నిర్మాతలు అధికారికంగా సినిమా విడుదల తేదీని ప్రకటించడంతో, బాక్సాఫీస్ అభిమానులలో ఉత్సాహం పెరిగింది. రాబోయే ఈ సీక్వెల్‌కు భారీ గిరాకీ ఉన్నప్పటికీ, సన్నీ డియోల్ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రంతో ఇది పోటీ పడుతుండటంతో సినీ అభిమానులు ఇప్పుడు మరింత ఉత్సాహంగా ఉన్నారు.

ఆటుపోట్లను దాటి బయటకువస్తున్న పరమపద సోపానం విజయం సాధించాలి : భీమనేని శ్రీనివాసరావుఅర్జున్ అంబటి హీరోగా ‘గణపర్తి శ్వేత’ సమర్పణలో ‘స్వయంభూ క్రియేషన్స్’ బ్యానర్‌పై గణపర్తి నారాయణరావు నిర్మించిన చిత్రం ‘పరమపద సోపానం’. ఈ చిత్రానికి కథ, మాటలు, స్క్రీన్ ప్లే అందిస్తూ నాగ శివ దర్శకత్వం వహించారు. తేలప్రోలు ప్రసన్న మరో నిర్మాత కాగా... పులగం సుప్రియ కూడా సహ నిర్మాతగా వ్యవహరించారు. జెన్నిఫర్ ఇమ్మాన్యుయేల్ ఈ చిత్రంలో కథా నాయికగా నటించింది.

Chittibabu: దర్శకుడు, నటుడు, బీజేపీ నాయకుడు చిట్టిబాబు కన్నుమూతఅలనాటి రచయిత, నిర్మాత త్రిపురనేని మహారథి వారసత్వంగా సినీ రంగంలోకి ప్రవేశించిన త్రిపురనేని చిట్టిబాబు (71) కన్నుమూశారు. ఆయన నటుడు, రాజకీయ విశ్లేషకులు కూడా. కాగా, నిన్న గుండెపోటుతో హైదరాబాద్‌ కొండాపూర్ సింధు హాస్పిటల్‌లో చికిత్స పొందుతూ కన్నుమూశారు. మంగళవారం అర్ధరాత్రి తుదిశ్వాస విడిచినట్లు కుటుంబ సభ్యులు తెలియజేస్తున్నారు. ఆయన మరణం పట్ల ఫిలింఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ తీవ్ర సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేసింది. చిట్టిబాబు మృతిపై సినీ ప్రముఖుల దిగ్భ్రాంతి వెలిబుచ్చారు.

ఐటీ ఉద్యోగాలు వదిలి హీరోయిన్లు అయ్యారుఇప్పుడు ఐటీ ఫీల్డ్ ఎలా వున్నదో వేరే చెప్పక్కర్లేదు. ఐతే ఆ పరిశ్రమలో ఉద్యోగాలను వదిలేసి హీరోయిన్లుగా మారిన వారు వున్నారు. వారిలో ప్రస్తుతం సినీ ఇండస్ట్రీని ఓ ఊపు ఊపుతున్న కయదు లోహార్ కాంసెట్రిక్స్ కంపెనీలో ఐటీ జాబ్ వదిలేసి సినీ హీరోయినుగా అరంగేట్రం చేసింది. అలాగే తెలుగమ్మాయి అనన్య నాగళ్ల ఇన్ఫోసిస్ కంపెనీలో పనిచేసేది. ఇప్పుడు హీరోయిన్ అయ్యింది. మరో టాప్ హీరోయిన్ శ్రీనిధి షెట్టి కూడా ఐటీ జాబ్ వదిలేసి సినీ ఇండస్ట్రీలో తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుని టాప్ స్టార్ అయ్యింది. ఇలా ఐటీ ఇండస్ట్రీని వదిలేసి వెండితెరపై హీరోయిన్లుగా రాణిస్తున్నారు వీరంతా.
