  1. వార్తలు
  2. బిజినెస్
  3. వార్తలు
  4. AP Tops in Egg Production
Written By సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 17 June 2026 (10:00 IST)

కోడిగుడ్ల ఉత్పత్తిలో దేశంలోనే అగ్రస్థానంలో నిలిచిన ఆంధ్రప్రదేశ్

Eggs
BY: సెల్వి
Publish: Wed, 17 Jun 2026 (09:58 IST) Updated: Wed, 17 Jun 2026 (10:00 IST)
google-news
కేంద్ర ప్రభుత్వం 2025-26 అంచనాల ప్రకారం, కోడిగుడ్ల ఉత్పత్తిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ దేశంలోనే మొదటి స్థానంలో, మాంసం ఉత్పత్తిలో నాలుగవ స్థానంలో, పాల ఉత్పత్తిలో ఏడవ స్థానంలో నిలిచింది. రాష్ట్రంలోని కూటమి ప్రభుత్వం హయాంలో గత రెండేళ్ల సుపరిపాలనలో పశుసంవర్ధక శాఖ అద్భుతమైన విజయాలను సాధించింది. తదనుగుణంగా, రాష్ట్ర జీఎస్‌డీపీకి పశుసంపద రంగం 12.17 శాతం వాటాను అందించింది. 
 
ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన ఒంగోలు, పుంగనూరు పశు జాతులు, అత్యుత్తమమైన నెల్లూరు, మాచర్ల గొర్రెల జాతులు, అలాగే ప్రసిద్ధ అసిల్ కోళ్ల జాతి ఈ రాష్ట్రానికి గర్వకారణం. ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితుల్లోనూ పశుసంవర్ధక రంగం రాష్ట్ర ఖజానాకు స్థిరమైన ఆదాయ వనరుగా నిలిచింది.
 
ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన ఒంగోలు, పుంగనూరు పశు జాతులు, అత్యుత్తమమైన నెల్లూరు, మాచర్ల గొర్రెల జాతులు, అలాగే ప్రసిద్ధ అసిల్ కోళ్ల జాతి ఈ రాష్ట్రానికి గర్వకారణం. ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితుల్లోనూ పశుసంవర్ధక రంగం రాష్ట్ర ఖజానాకు స్థిరమైన ఆదాయ వనరుగా నిలిచింది.
About Writer
సెల్వి

Tamannaah: జైలర్ లోని కావాలా పాట పట్ల అసంత్రుప్తి చెందిన తమన్నా భాటియా

Tamannaah: జైలర్ లోని కావాలా పాట పట్ల అసంత్రుప్తి చెందిన తమన్నా భాటియారజనీకాంత్ నటించిన జైలర్ సినిమాలో సునీల్ తో కావాలా అనే డాన్స్ చేసింది. అయితే అందులో చేసిన డాన్స్ పట్ల తాను సంత్రుప్తిగా లేనని ఇటీవలే ముంబైలో జరిగిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించింది. దర్శకురాలు, కొరియోగ్రాఫర్ అయిన ఫరా ఖాన్, తన యూట్యూబ్ వ్లాగ్ కోసం ముంబైలోని తమన్నా అందమైన ఇంటికి వెళ్లినప్పుడు, 'బాహుబలి' నటి తమన్నా నటించిన వివిధ పాటల గురించి వారిద్దరూ చర్చించారు.

Anil Ravipudi: అనిల్ రావిపూడి మరో కొత్త టైటిల్ తో రాబోతున్నాడు.

Anil Ravipudi: అనిల్ రావిపూడి మరో కొత్త టైటిల్ తో రాబోతున్నాడు.సినిమా సినిమాకు సరికొత్త టైటిల్ తో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్న దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి మరో కొత్త టైటిల్ తో రాబోతున్నాడు. తాజాగా ఆయన వెంకటేష్, నందమూరి కళ్యాణ్‌రామ్ కాంబినేషన్ లో రూపొందిస్తున్నాడు. ఈ సినిమాను సంక్రాంతి 2027న విడుదల చేయడానికి సిద్దమయ్యాడు. అందుకే టైటిల్ కూడా సరిపడేట్లుగా ఫిక్స్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది.

Raj Nidimoru : సమంత కు ఐ లవ్ యూ చెప్పడానికి రాజ్ నిడిమోరు నిరాకరణ

Raj Nidimoru : సమంత కు ఐ లవ్ యూ చెప్పడానికి రాజ్ నిడిమోరు నిరాకరణహైదరాబాద్: లో జరిగిన మా ఇంటి బంగారం ప్రీరిలీజ్ వేడుకలో ఆసక్తికర సంఘటన జరిగింది. సమంత రూత్ ప్రభు, రాజ్ నిడిమోరు ఈ ప్రచార కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. యాంకర్ సుమ మాట్లాడుతూ, చాలామందికి తెలీని విషయం ఏమంటే.. రాజ్ తెలుగువారే. ఆయన తెలుగులో మాట్లాడతారు అన్నారు. అనంతరం ఆయన కొద్దిగా మాట్లాడి, తర్వాత ఇంగ్లీషులో సినిమా గురించి మాట్లాడారు. జూన్ 19న విడుదలకానుంది.

నాకర్థమవుంది... ఈ సినిమాతో ఒక్కొక్కరిని కొడతాను చూడు.... : సమంత (వీడియో)

నాకర్థమవుంది... ఈ సినిమాతో ఒక్కొక్కరిని కొడతాను చూడు.... : సమంత (వీడియో)ప్రముఖ హీరోయిన్ సమంత ప్రధాన పాత్రను పోషించిన చిత్రం మా ఇంటి బంగారం. ఈ నెల 19వ తేదీన విడుదలకానుంది. దీన్ని పురస్కరించుకుని ఈ చిత్ర ప్రమోషన్ కార్యక్రమాలు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి. ఇందులోభాగంగా, హైదరాబాద్ నగరంలో జరిగిన ఈవెంట్‌లో సమంత పాల్గొని కీలక వ్యాఖ్యలు చేయగా, అవి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

పెళ్లి చేసుకునేందుకు సరైన వ్యక్తి కోసం ఎదురు చూస్తున్నా : శ్రీముఖి

పెళ్లి చేసుకునేందుకు సరైన వ్యక్తి కోసం ఎదురు చూస్తున్నా : శ్రీముఖిప్రముఖ నటి, యాంకర్ శ్రీముఖి తన పెళ్లిపై సరదాగా చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. పెళ్లి చేసుకునేందుకు సరైన వ్యక్తి కోసం ఎదురు చూస్తున్నట్టు తెలిపారు. తాను కోరుకున్న వ్యక్తి దొరికిన వెంటనే పెళ్లి చేసుకుంటానని తెలిపారు.