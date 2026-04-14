Heat Wave Alert : ఐదు రోజుల పాటు తెలంగాణలో వడగాలులు
రాబోయే ఐదు రోజుల పాటు తెలంగాణ అంతటా ఉష్ణోగ్రతలు క్రమంగా పెరుగుతాయని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) అంచనా వేసింది. ఏప్రిల్ 14న హైదరాబాద్లోని వాతావరణ కేంద్రం విడుదల చేసిన తాజా ఏడు రోజుల వాతావరణ సూచన ప్రకారం, రాబోయే మూడు రోజుల్లో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 2-3°C మేర పెరిగే అవకాశం ఉంది.
ఇప్పటివరకు హెచ్చరికలు జారీ చేయనప్పటికీ, ఏప్రిల్ 15 నుండి ఐదవ రోజు ఏప్రిల్ 19 వరకు రాష్ట్రంలోని అక్కడక్కడా వడగాలుల పరిస్థితులు నెలకొనే అవకాశం ఎక్కువగా ఉందని ఐఎండీ హెచ్చరించింది.
పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు, వడగాలుల ప్రభావాలను తట్టుకునేందుకు, నివాసితులు ముఖ్యంగా రైతులు, ఆరుబయట పనిచేసేవారు.. తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు.