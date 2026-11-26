కోసి నదీలో ఆకస్మిక వరదలు.. 213 మంది గల్లంతు
ఈ ఏడాది ఆగస్టు 26న త్రిశూలి-భోటే కోసి నదీ వ్యవస్థలో సంభవించిన ఆకస్మిక వరదల్లో గల్లంతైన 213 మంది భారత జాతీయుల మృతిగా భావించి, ప్రకటించే ప్రక్రియను నేపాల్ ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది. ఈ ప్రక్రియలో 213 మంది భారత జాతీయులతో సహా అన్ని దేశాల ప్రజలు ఉన్నారు.
Kosi Flood
నేపాల్ విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ గల్లంతైన భారతీయుల జాబితాను ప్రచురించి, డిసెంబర్ 2లోగా ఏవైనా అభ్యంతరాలు లేదా సవరణలు ఉంటే తెలియజేయాలని వారి కుటుంబాలను కోరింది.
ఈ జాబితాపై ఏవైనా అభ్యంతరాలు లేదా మార్పులు ఉంటే తెలియజేయడానికి, సంబంధిత కుటుంబాలు తమ ప్రత్యేక ఈమెయిల్ చిరునామా లేదా వాట్సాప్ హెల్ప్లైన్ ద్వారా రాయబార కార్యాలయాన్ని సంప్రదించాలని కాఠ్మండులోని భారత రాయబార కార్యాలయం కోరింది.
వారి సమర్పణలను పరిగణనలోకి తీసుకున్న తర్వాత, నేపాల్ ప్రభుత్వం జాబితాను ఖరారు చేసి, గల్లంతైన వారిని అధికారికంగా మృతులుగా ప్రకటిస్తుంది.