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  4. On August 12, 2026, NASA will chase a total solar eclipse at 460mph while 86 balloons measure how sudden
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 29 July 2026 (17:47 IST)

ఆగస్టు 12వ తేదీన సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం.. భారత్‌లో మాత్రం చూసే ఛాన్స్ లేదు

solar eclipse
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 29 Jul 2026 (17:47 IST)
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solar eclipse
అరుదైన సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం 2026 ఆగస్టు 12వ తేదీన సంభవించనుంది. ఈ అద్భుతమైన దృశ్యాన్ని భారతదేశంలో మాత్రం వీక్షించే అవకాశం లేదు. రాత్రిపూట ఈ సూర్యగ్రహణం ఏర్పడుతుంది. భారత కాలమానం ప్రకారం ఆగస్టు 12 రాత్రి 9:45 గంటలకు ప్రారంభమయ్యే ఈ గ్రహణం, ఆగస్టు 13 తెల్లవారుజామున 2:15 గంటల వరకు కొనసాగుతుంది. భారతదేశం నుంచి ఈ ఖగోళ అద్భుతాన్ని నేరుగా చూడలేకపోయినప్పటికీ, ఆసక్తి గల వారు నిరాశ చెందాల్సిన అవసరం లేదు. నాసా, యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ వంటి ప్రముఖ అంతరిక్ష సంస్థల అధికారిక వెబ్‌సైట్లు అలాగే యూట్యూబ్ ఛానెళ్ల ద్వారా ఈ సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణాన్ని లైవ్ స్ట్రీమింగ్‌లో వీక్షించవచ్చు.
 
ఇకపోతే.. ఈ మహా అద్భుతమైన సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం ప్రధానంగా గ్రీన్‌లాండ్, ఐస్‌లాండ్, స్పెయిన్, పోర్చుగల్‌లోని కొన్ని ప్రాంతాలతో పాటు ఉత్తర రష్యా, అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం పరిధిలోని ప్రాంతాల్లో అత్యంత స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. అలాగే ఉత్తర అమెరికా, కెనడా, యూరప్, వాయువ్య ఆఫ్రికాలోని పలు ప్రాంతాల్లో ప్రజలు పాక్షిక సూర్యగ్రహణాన్ని వీక్షించే అవకాశం లభిస్తోంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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