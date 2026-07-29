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  4. Google Confirms Pixel 11 Price Increase Ahead of August 12 Launch
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 29 July 2026 (16:17 IST)

ఆగస్టు 12న పిక్సెల్ 11 సిరీస్‌ విడుదల.. ధరలు కూడా పెరుగుతాయట

Google Confirms Pixel 11 Price
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 29 Jul 2026 (16:17 IST)
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Google Confirms Pixel 11 Price
ఆగస్టు 12న జరగనున్న మేడ్ బై గూగుల్ కార్యక్రమంలో గూగుల్ తన పిక్సెల్ 11 సిరీస్‌ను విడుదల చేయనుంది. ఈ సిరీస్‌లో పిక్సెల్ 11, పిక్సెల్ 11 ప్రో, పిక్సెల్ 11 ప్రో ఎక్స్‌ఎల్, పిక్సెల్ 11 ప్రో ఫోల్డ్ వంటి మోడల్స్ ఉంటాయని అంచనా. రామ్, స్టోరేజ్ ఖర్చులు పెరగడాన్ని కారణంగా చూపిస్తూ ఇప్పటికే తమ ఫోన్ల ధరలను పెంచిన ఇతర స్మార్ట్‌ఫోన్ తయారీదారుల బాటలోనే గూగుల్ కూడా నడవనుంది. 
 
సరఫరా సంబంధిత రామ్ మెమరీ కొరత ప్రభావం వల్ల పిక్సెల్ 11 సిరీస్ ధరలు పెరుగుతాయని గూగుల్ 'డివైజెస్ అండ్ సర్వీసెస్' విభాగం వైస్ ప్రెసిడెంట్ షకీల్ బర్కత్ 9టు5 గూగుల్‌కు ధృవీకరించారు. ఖర్చులు అపూర్వ స్థాయిలో పెరిగిపోతున్నాయని, సరఫరాలో వచ్చే హెచ్చుతగ్గుల ప్రభావం వినియోగదారులపై పడకుండా సాధ్యమైనంత కాలం కంపెనీ రక్షణ కల్పించిందని బర్కత్ 9టు5 గూగుల్‌‌తో చెప్పారు. 
 
అయితే, ఆర్థిక పరిస్థితులు పూర్తిగా మారిపోయాయి. దీని ప్రభావం మాపైనా పడుతుంది. రాబోయే పిక్సెల్ 11  సిరీస్‌తో సహా మొత్తం పిక్సెల్ శ్రేణి ధరలలో మార్పులు ఉంటాయని ఆయన ధృవీకరించారు. అయినప్పటికీ, వినియోగదారులు ప్రమోషన్లు, ట్రేడ్-ఇన్ ఆఫర్లు, గూగుల్ వన్ వంటి బండిల్ ప్రయోజనాలను ఆశించవచ్చని బర్కత్ పేర్కొన్నారు. నివేదిక ప్రకారం, పిక్సెల్ 11, పిక్సెల్ 11 ప్రో ధరలు పెరగనున్నాయి. అలాగే, పిక్సెల్ 11 Pro ఎక్స్ఎల్, పిక్సెల్ 11 ప్రో ఫోల్డ్ ధరలు కూడా పెరుగుతాయని అంచనా. 
 
ప్రాథమిక స్థాయి పిక్సెల్ 11 ప్రో మోడల్ విషయంలో రామ్ సామర్థ్యాన్ని 16జీబీ నుండి 12జీబీకి తగ్గించే అవకాశం కూడా ఉంది. మార్కెట్లో ఉన్న పిక్సెల్ ఫోన్ల‌పై కూడా దీని ప్రభావం ఉంటుందని బర్కత్ పేర్కొన్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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