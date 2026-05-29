సంబంధిత వార్తలు
- ఏఐ - ఐటీపై మంత్రులు పరిజ్ఞానం పెంచుకోవాలి : సీఎం చంద్రబాబు
- Nara Lokesh: విశాఖపట్నంలో తొలిసారిగా కేబుల్ ల్యాండింగ్ వ్యవస్థ.. నారా లోకేష్
- #GoogleBreaksGroundInVizag : ట్రెండింగ్లో వైజాగ్లో గూగుల్ ఏఐ డేటా సెంటర్
- విశాఖపట్నంలో గూగుల్ ఏఐ డేటా సెంటర్కు సీఎం శంకుస్థాపన
- Chandrababu Naidu: విశాఖపట్నంలో గూగుల్ ఏఐ డేటా సెంటర్కు శంకుస్థాపన
జెమిని అనుభవాలతో కోక్ బ్రేక్కు కొత్త అనుభూతిని అందిస్తున్న కోకాకోలా, గూగుల్
కోకా-కోలా ఇండియా, గూగుల్ సహకారంతో, గూగుల్ జెమినితో రూపొందించిన “కోకా-కోలా హాఫ్టైమ్ సర్ప్రైజ్” అనే కొత్త AI ఆధారిత అనుభవాన్ని ప్రారంభించింది. ప్రతి కోక్ బ్రేక్ను మరింత సరదాగా, సృజనాత్మకంగా మార్చేందుకు రూపొందించిన ఈ ప్లాట్ఫామ్, రెండు ప్రముఖ బ్రాండ్లను ఒకే వేదికపైకి తీసుకువచ్చింది. ఈ అనుభవంలో మూడు ప్రత్యేకమైన AI ఆధారిత ప్రయాణాలు ఉండగా, ఇవి రోజువారీ కోక్ బ్రేక్లను ఆశ్చర్యం, సృజనాత్మకత, స్వీయ వ్యక్తీకరణతో నిండిన ప్రత్యేక క్షణాలుగా మార్చేందుకు రూపొందించబడ్డాయి.
కోకా-కోలా యొక్క గ్లోబల్ “హాఫ్టైమ్” తత్వంతో ప్రేరణ పొందిన ఈ అనుభవంలో, కస్టమర్లు ప్రత్యేక కోకా-కోలా ప్యాక్పై ఉన్న QR కోడ్ను స్కాన్ చేసి ఊహాత్మక కొత్త ప్రపంచాల్లోకి ప్రవేశించవచ్చు. మూడు ప్రత్యేక లేబుల్లలో ఏదో ఒకదాన్ని అన్లాక్ చేసిన తర్వాత, కస్టమర్లు గూగుల్ జెమినిలో రూపొందించిన థీమ్-ఆధారిత గేమిఫైడ్ ఇంటర్ఫేస్లోకి ప్రవేశిస్తారు. అక్కడ ట్యాప్లు, స్వైప్లు మరియు వ్యక్తిత్వానికి అనుగుణమైన ఇన్పుట్ల ద్వారా సాధారణ కోక్ విరామం, వ్యక్తిగతీకరించిన స్వీయ-వ్యక్తీకరణ అనుభవంగా మారుతుంది.
జెమినిలోని కాన్వాస్ ఫీచర్ సహాయంతో, సినిమాటిక్ కామిక్-స్ట్రిప్ ప్రపంచాలు, ఊహాత్మక టైమ్లైన్లు మరియు సంగీతం ప్రేరణతో రూపొందించిన ప్రత్యామ్నాయ వ్యక్తిత్వాల రూపంలో ప్రతి పరస్పర చర్య కొత్త సృజనాత్మక అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. ఒక క్షణంలో కస్టమర్లు మారుతూ ఉండే పాత్రలు, ప్రత్యేక దృశ్యాలతో కూడిన నాటకీయ కథలలోకి ప్రవేశిస్తే, మరో క్షణంలో డైనోసార్లతో నిండిన చరిత్రపూర్వ యుగాలు, మధ్యయుగ కోటలు లేదా AI ఊహించిన భవిష్యత్ ప్రపంచాలను అనుభవించవచ్చు. ఈ ప్రత్యేక AI క్రియేషన్స్తో పాటు, కస్టమర్లు రివార్డులను అన్లాక్ చేసుకునే అవకాశం కూడా పొందుతారు. అలాగే వోచర్లను గెలుచుకునే అవకాశాన్ని ఈ అనుభవం అందిస్తుంది.
ఈ ప్రపంచాల్లోకి అడుగుపెట్టడానికి, కస్టమర్లు ప్యాక్ను స్కాన్ చేసి, మూడు విభిన్న అడ్వెంచర్ల నుండి ఎంచుకోవచ్చు:
రాక్స్టార్గా ఉండండి: కస్టమర్లు పాతకాలపు జ్యూక్బాక్స్ స్టైల్ ఇంటర్ఫేస్లో తమ సెల్ఫీని కస్టమ్ మ్యూజిక్ ట్రాక్లతో కూడిన వ్యక్తిగత ఆల్బమ్ కవర్గా మార్చుకోవచ్చు. అలాగే కాన్సర్ట్ టిక్కెట్లు గెలుచుకునే అవకాశాన్ని కూడా పొందవచ్చు.
సినిమా స్టార్ అవ్వండి: యూజర్లు మూవీ వెండింగ్ మెషీన్ ఇంటర్ఫేస్లో స్వైప్ చేసి, కస్టమ్ సిక్స్-ప్యానెల్ కామిక్ స్ట్రిప్లో ప్రధాన పాత్రగా నటించి, మూవీ వోచర్లను గెలుచుకునే అవకాశాన్ని పొందుతారు.
కాలంలో ప్రయాణం చేయండి: వినియోగదారులు డిజిటల్ టైమ్ మెషీన్ సహాయంతో తమ సెల్ఫీ చుట్టూ ప్రత్యేకమైన విజన్-బోర్డ్ స్టైల్ కొలాజ్ను రూపొందించుకోవచ్చు. అలాగే ఫ్లైట్ మరియు హోటల్ వోచర్లు గెలుచుకునే అవకాశాన్ని కూడా పొందవచ్చు.
శ్రీమతి గ్రీష్మా సింగ్, వైస్ ప్రెసిడెంట్, మార్కెటింగ్, కోకా-కోలా ఇండియా, సౌత్వెస్ట్ ఆసియా ఇలా తెలిపారు, నేటి Gen Z కస్టమర్లకు స్వీయ వ్యక్తీకరణ అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. అది సంగీతం, డిజిటల్ సంస్కృతి, విజువల్ అనుభవాలతో బలంగా ముడిపడి ఉంటుంది. కోకా-కోలా హాఫ్టైమ్ సర్ప్రైజ్ ద్వారా కోక్ బ్రేక్ను మరింత సరదాగా, వ్యక్తిగతంగా మరియు భాగస్వామ్యంతో కూడిన అనుభవంగా మార్చాలని మేము భావించాము. గూగుల్ జెమిని సహాయంతో ప్రతి అనుభవం ప్రత్యేకంగా మారుతుంది. కస్టమర్లు తమ సొంత కామిక్ స్ట్రిప్ను రూపొందించవచ్చు, AI సృష్టించిన కొత్త ప్రపంచాల్లోకి కాలయానం చేయవచ్చు లేదా తమకంటూ ప్రత్యేకమైన ఆల్బమ్ కవర్ను డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. గూగుల్తో ఈ భాగస్వామ్యం సృజనాత్మకతను మరియు సాంకేతికతను కలిపి, కోకా-కోలా ప్యాక్పై ఉన్న ఒక సాధారణ QR స్కాన్ను కూడా ప్రత్యేక అనుభవంగా మార్చుతోంది.
మిస్టర్ శేఖర్ ఖోస్లా, విపి-మార్కెటింగ్, గూగుల్ ఇండియా ఇలా అన్నారు: బ్రాండ్ అనుభవం ఇంటరాక్టివ్గా, వ్యక్తిగతంగా మరియు సరదాగా ఉన్నప్పుడే ప్రజలకు ఎక్కువగా గుర్తుండిపోతుంది. కోకా-కోలాతో కలిసి పనిచేయడం మాకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. ‘కోకా-కోలా హాఫ్టైమ్ సర్ప్రైజ్’ ద్వారా గూగుల్ జెమిని సహాయంతో ప్రజలు ఆడుకోవడానికి, కొత్తగా సృష్టించడానికి మరియు తమ అనుభవాలను పంచుకోవడానికి ఒక ఆసక్తికరమైన వేదిక లభిస్తోంది. ఈ అనుభవాన్ని మరింత ప్రత్యేకంగా నిలబెట్టేది, ప్రతి ఒక్కరికీ వ్యక్తిగతీకరించిన కంటెంట్ను అందించే సామర్థ్యం. జెమిని ఒక సృజనాత్మక భాగస్వామిలా పనిచేస్తూ, కస్టమర్లు కొత్త దృశ్య కథలను సులభంగా రూపొందించడానికి మరియు సాధారణ క్షణాలను సరదా స్వీయ-వ్యక్తీకరణ అనుభవాలుగా మార్చడానికి సహాయపడుతోంది.
దీపావళి సందర్భంగా కస్టమర్లు తమకు నచ్చిన విధంగా వ్యక్తిగతీకరించిన పండుగ సందేశాలను రూపొందించుకునే అవకాశం కల్పించిన కోకా-కోలా యొక్క జనరేటివ్ AI ఆధారిత ఫెస్టికాన్లు క్యాంపెయిన్ విజయాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని ఈ కొత్త లాంచ్ రూపొందించబడింది. కోకా-కోలా హాఫ్టైమ్ సర్ప్రైజ్ ద్వారా, కోకా-కోలా ఇండియా ఆ సృజనాత్మక అనుభవాన్ని రోజువారీ జీవితంలోకి తీసుకువస్తోంది. సాధారణ క్షణాలను మరింత వ్యక్తీకరణతో, ఇంటరాక్టివ్గా మరియు ఆశ్చర్యాలతో నింపేలా ఈ అనుభవాన్ని రూపొందించారు.
హైదరాబాద్లో సరికొత్త ఫార్మెట్ లో ఐమాక్స్ స్క్రీన్ : సునీల్ నారంగ్
సినిమాలను ప్రోత్సహించే విషయంలో తెలుగు ప్రేక్షకులు దేశంలోనే అత్యుత్తమమైన వారిలో ఒకరు అనడంలో సందేహం లేదు. ఈ విషయంలో ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది, ఎందుకంటే ఇక్కడి సినీ ప్రేక్షకులు భాష లేదా నటీనటులతో సంబంధం లేకుండా సినిమాలకు మద్దతు ఇస్తారు. అయితే, ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో ఒక్క ఐమాక్స్ స్క్రీన్ కూడా లేదు, ఇది కొంతకాలంగా సినీ అభిమానులను నిరాశపరుస్తోంది. గతంలో హైదరాబాద్లోని ప్రసాద్స్ థియేటర్లో ఒక ఐమాక్స్ స్క్రీన్ ఉండేది, కానీ కొన్ని సమస్యల కారణంగా దానిని మామూలు సినిమాలు ప్రదర్విస్తున్నారు.
Sandigdham Review: మిస్టరీ, థ్రిల్లింగ్ కథతో నిహాల్, ప్రియా దేశ్పాగ్ చిత్రం సందిగ్ధం మూవీ రివ్యూ
నిహాల్, ప్రియా దేశ్పాగ్, అర్జున్ సిహెచ్, కాజల్ తివారి ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన చిత్రం సందిగ్ధం. తెరచేప ఫేమ్ నవీన్ సంకరపు విలన్. సంధ్య తిరువీధుల నిర్మాణంలో పార్థసారధి కొమ్మోజు దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా మే 29న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. ట్రైలర్ నుంచి మిస్టరీ, థ్రిల్లింగ్ అంశాలతో ఆకట్టుకున్న ఈ సినిమా ఎలా మెప్పించిందో చూద్దాం.
Sanjay Rao: హిట్ అండ్ రన్ ఫస్ట్ లుక్ తో సంజయ్ రావ్ క్రేజ్
క్రైమ్, థ్రిల్లర్ జానర్ సరికొత్త ఫార్మెట్ లో సినిమాలు ఇష్టపడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో సంజయ్ రావ్, నటాషా సింగ్ ప్రధాన పాత్రల్లో త్వరలో రానున్న చిత్రం ‘హిట్ అండ్ రన్’. శ్రీ ఉరుకుంద ఈరణ్ణ స్వామి సమర్పణలో సతీష్ రెడ్డి అల్లం ఎంటర్టైన్మెంట్, శ్రీలక్ష్మీ నరసింహస్వామి క్రియేషన్స్ బ్యానర్ల మీద సతీష్ రెడ్డి అల్లం, కె. శేఖర్ ఈ మూవీని నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకి సాయి కృష్ణ సాగర్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.
మహేష్ బాబు అతిథి 4K థియేటర్లలో పాలాబిషేకంతో అభిమానుల సందడి
దివంగత సూపర్ స్టార్ కృష్ణ జూన్ 1 జయంతికి నివాళిగా, 2007 యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'అతిథి' నేడు డాల్బీ అట్మోస్ సౌండ్ మరియు మరింత పకడ్బందీ ఎడిటింగ్తో 4K రీమాస్టర్లో థియేటర్లలోకి తిరిగి వచ్చింది. సురేందర్ రెడ్డి దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం, తెలంగాణ మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్లలో అగ్రస్థానంలో నిలిచి, తెలుగు రాష్ట్రాల వ్యాప్తంగా 29 షోలలో హౌస్ఫుల్ అయ్యి, మధ్యాహ్నం నాటికి 31,100 టిక్కెట్ల ద్వారా ₹40.86 లక్షలు వసూలు చేసింది.
Sandeep Reddy Vanga: సందీప్ రెడ్డి వంగా చిత్రానికి రోమాంచకం టైటిల్ ఖరారు
అర్జున్ రెడ్డి, కబీర్ సింగ్, యానిమల్ డైరెక్టర్ సందీప్ రెడ్డి వంగా. భద్రకాళీ పిక్చర్స్ బ్యానర్ పై తన సోదరుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వం వహించిన చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు ప్రొడ్యూసర్ ప్రణయ్ రెడ్డి వంగా. అలాంటి క్రేజీ సినిమానే "రోమాంచకం". సుమంత్ ప్రభాస్, అనంతిక సనిల్ కుమార్ జంటగా నటిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని సందీప్ రెడ్డి వంగా సమర్పిస్తుండగా, ప్రణయ్ రెడ్డి వంగా నిర్మిస్తున్నారు. నూతన దర్శకుడు వేణుగోపాల్ రెడ్డి రూపొందిస్తున్నారు.