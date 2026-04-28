Nara Lokesh: విశాఖపట్నంలో తొలిసారిగా కేబుల్ ల్యాండింగ్ వ్యవస్థ.. నారా లోకేష్
గూగుల్ విశాఖపట్నంలో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద డేటా సెంటర్లలో ఒకదానిని అధికారికంగా ప్రారంభించింది. గూగుల్ సదస్సులో ప్రసంగిస్తూ నారా లోకేష్, విశాఖపట్నంలో తొలిసారిగా కేబుల్ ల్యాండింగ్ వ్యవస్థ ఏర్పాటు కానుందని తెలిపారు. వర్జీనియా నుండి డబ్లిన్ వరకు ఉన్న ప్రపంచ డేటా హబ్లు ఎలా అనుసంధానించబడి ఉన్నాయో, ఇప్పుడు విశాఖపట్నం కూడా ఆ ప్రపంచ నెట్వర్క్లో భాగం కానుందని ఆయన వివరించారు.
ఈ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా సుమారు 2 లక్షల ప్రత్యక్ష, పరోక్ష ఉద్యోగాలు సృష్టించబడతాయని, ఇది ఈ ప్రాంత ఆర్థిక వ్యవస్థకు భారీ ఊపునిస్తుందని అంచనా. గూగుల్తో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సంప్రదాయ అవగాహన ఒప్పందం మార్గాన్ని అనుసరించలేదని కూడా లోకేష్ వెల్లడించారు.
వాస్తవానికి, ఈ రోజుకి కూడా ఎలాంటి అధికారిక అవగాహన ఒప్పందం లేదు. దానికి బదులుగా, ప్రభుత్వ నిరంతర పర్యవేక్షణ, నిబద్ధత, గూగుల్తో ప్రత్యక్ష సహకారం వంటివి ఈ ప్రాజెక్టును విశాఖపట్నానికి తీసుకురావడంలో కీలక పాత్ర పోషించాయని ఆయన చెప్పారు.
మంత్రులతో సహా కీలక భాగస్వాములు వాట్సాప్ ఆధారిత సమన్వయ వ్యవస్థ ద్వారా గూగుల్ ఉన్నత నాయకత్వంతో నేరుగా అనుసంధానమై ఉండే ఫాస్ట్-ట్రాక్ పాలన నమూనా గురించి కూడా ఆయన మాట్లాడారు. వేగవంతమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం, అమలును నిర్ధారించడంలో లోకేష్ స్వయంగా ఈ బృందంలో భాగమయ్యారు. విశాఖపట్నంలో ఈ మెగా ప్రాజెక్ట్ను ప్రారంభించడానికి పడిన కృషి సమన్వయం గురించి కూడా ఆయన ప్రస్తావించారు.