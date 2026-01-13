డొనాల్డ్ ట్రంప్ నోటిదూల.. ఇరాన్లో అల్లకల్లోలం.. నిరసనల్లో 2వేల మంది మృతి
ఇరాన్ అంతటా దేశవ్యాప్తంగా జరిగిన నిరసనలలో సుమారు 2,000 మంది మరణించారని మంగళవారం ఇరాన్ అధికారి ఒకరు తెలిపారు. ఇది దశాబ్దాలలో దేశంలో జరిగిన అత్యంత ఘోరమైన అశాంతి దాడులలో ఒకటిగా గుర్తించబడింది. తీవ్రమవుతున్న అల్లకల్లోలం ఉన్నప్పటికీ, వాషింగ్టన్తో కమ్యూనికేషన్ మార్గాలు తెరిచి ఉన్నాయని టెహ్రాన్ తెలిపింది.
దీనిపై ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాఘ్చి మాట్లాడుతూ.. అవసరమైనప్పుడల్లా అమెరికా మధ్యప్రాచ్య రాయబారి స్టీవ్ విట్కాఫ్తో సందేశాలను మార్పిడి చేసుకుంటారని తెలిపారు. ఇరాన్లో అమెరికాకు దౌత్యపరమైన ఉనికి లేనప్పటికీ, దాని ప్రయోజనాలను స్విస్ రాయబార కార్యాలయం సూచిస్తుంది.
ఇంతలో, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఈ అల్లర్లకు తన ప్రతిస్పందనను పరిశీలిస్తున్నట్లు సమాచారం. సోమవారం, ఇరాన్తో వ్యాపారం చేసే ఏ దేశంపైనా 25శాతం సుంకం విధిస్తామని ఆయన ప్రకటించారు. అయితే ఏ దేశాలను లక్ష్యంగా చేసుకుంటారో లేదా ఏ చట్టపరమైన అధికారం కింద పనిచేస్తారో వివరాలు స్పష్టం చేయబడలేదు.
ఇలా అమెరికా పదే పదే బెదిరింపులు ఎదుర్కొంటున్నప్పటికీ టెహ్రాన్ చర్చలకు సిద్ధంగా ఉందని అరాఘ్చి స్పష్టం చేశారు. పెరుగుతున్న పరిస్థితి అంతర్జాతీయ ఆందోళనను రేకెత్తించింది.