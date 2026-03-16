అమెరికాలో గుండెపోటుతో మృతి చెందిన వరంగల్ వ్యక్తి
అమెరికాలో వరంగల్ వ్యక్తి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. వివరాల్లోకి వెళితే.. వరంగల్కు చెందిన సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ తాడిపత్రి రాకేష్ (40), ఆదివారం సాయంత్రం అమెరికాలో గుండెపోటుతో మరణించినట్లు ఆయన కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం అందింది. రాకేష్ తన ఉద్యోగ నిమిత్తం గత పదేళ్లుగా అమెరికాలో నివసిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన తన కుటుంబంతో కలిసి వర్జీనియా రాష్ట్రంలో ఉంటున్నారు.
ఈయన కరీంనగర్కు చెందిన తేజస్వినిని ఆయన 2014లో వివాహం చేసుకున్నారు. ఈ దంపతులకు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. రాకేష్ తండ్రి జితేందర్, వరంగల్లో వ్యాపారవేత్తగా ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో గుండెపోటుతో రాకేష్ ఆకస్మిక మరణ వార్త ఆయన కుటుంబ సభ్యులను, బంధువులను తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది.